Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

Forever In My Heart , 57, E.Torres

UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 DUBAI`S CAT, 57, O.Arias (14) 0 2 Buckys, 53, E.G.Ortega T. (1) 0 7,00 cza 3 Manuelita Sar, 57, I.Monasterolo (12) 0 2,45 cza 4 Baby Scat, 55, F.Coria (3) 0 14,45 hco 5 War Of Thrones, 58, G.Calvente (10) 0 4,55 2 cps 6 Surprise Again, 55, L.Cabrera (11) 0 23,85 5 cps 7 Budd Blix, 54, A.I.Romay (13) 0 15,15 2 cps 8 Mashonaland, 54, F.Arreguy (h) (5) 0 52,90 3/4 cpo 9 Penny, 53, J.Yalet (h) (7) 0 57,45 cza 10 Sidney`s Halo, 53, J.Paoloni (6) 0 14,80 1 1/2 cpo 11 Codi Cami, 57, M.Valle (4) 0 59,75 2 cps 12 Crazy Del Lago, 55, N.Villarreta (8) 0 8,05 3 cps 13 Cumbiera Key, 57, E.Ruarte (2) 0 17,75 1 1/2 cpo ú Guinea Girl, 55, G.Bellocq (9) 0 26,30 4 cps - - - 0 Dividendos: DUBAI'S CAT $ 9,80, 3,40 y 2,05. Buckys $ 3,50 y 3,30. Baby Scat $ 2,05. IMPERFECTA $ 2.275,00. CUATRIFECTA $ 73.381,00. DOBLE: a ganador $ 1.862,50, a placé $ 427,50. Corrieron todos. Tiempo: 56s90c. Cuidador: C.A.Firmin Didot. Stud: Christine Firmin Didot. La ganadora de 5 años es hija de E Dubai y Garota Cat DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 BUEN TALENTO, 58, G.Calvente (1) 0 2 Automatic, 57, J.Villagra (3) 0 2,50 1 1/2 cpo 3 Capo Richard, 57, I.Monasterolo (13) 0 2,00 2 1/2 cps 4 Champion Style, 57, O.Arias (4) 0 25,55 2 cps 5 Mr. Ilusion Cat, 54, N.Villarreta (5) 0 88,00 hco 6 Seattle Ness, 57, E.Ruarte (6) 0 75,65 3 cps 7 Rogier, 57, L.Cabrera (7) 0 11,85 1 1/2 cpo 8 Cornetin, 54, B.Enrique (8) 0 28,50 5 cps 9 Takuaree, 55, L.Balmaceda (10) 0 99,85 pzo 10 Magic Cat, 52, M.Alfaro (12) 0 207,35 2 1/2 cps 11 Gamboa, 54, A.I.Romay (14) 0 8,70 cza 12 Merello City, 55, M.La Palma (15) 0 109,50 4 cps 13 Golden Sebis, 53, R.Frias (9) 0 62,35 1 1/2 cpo 14 Sexy Spring, 52, J.Leonardo (11) 0 43,15 4 cps ú* Foto Bozzello, 51, E.G.Ortega T. (2) 0 56,55 6 cps - - - 0 - - (*) Largó frío Dividendos: BUEN TALENTO $ 10,05, 2,40 y 1,55. Automatic $ 1,70 y 1,30. Capo Richard $ 1,40. IMPERFECTA $ 457,50. CUATRIFECTA $ 8.444,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 6.805,00, a placé $ 570,00. TRIPLO $ 75.000,00. PICK 4 $ 27.032,50. Corrieron todos. Tiempo: 55s74c. Cuidador: H.G.Calvente. Stud: Aladino. El ganador de 6 años es hijo de Equal Talent y Buena Dicha DUBAI'S CAT. Buckys. Baby Scat. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos56s90c.C.A.Firmin Didot.Christine Firmin Didot. La ganadora de 5 años es hija de E Dubai y Garota Cat

