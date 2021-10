Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

FEEL THE WAY , 56, M.Valle

NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 VAN DEL RUNNER, 54, J.Espinoza (10) 2 Miracle Of Life, 57, C.Velazquez (3) 2,75 1/2 cpo 3 Fuerte Carcajada, 57, R.M.Torres (9) 14,80 6 cps 4 Debit Card, 57, R.R.Barrueco (5) 34,15 2 1/2 cps 5 Born Ready, 57, M.Gonzalez (1) 15,60 2 cps 6 Soft Man, 57, R.Blanco (4) 17,30 3/4 cpo 7 Pimiento Dulce, 55, R.Bascuñan (8) 66,85 1/2 cpo 8 Amiguito Dandi, 57, J.Noriega (6) 3,75 3 cps 9 Eventual Star, 57, J.Rivarola (2) 15,40 3 cps 10 Juan Trovador, 57, S.Barrionuevo (5a) 34,15 2 cps ú Furoki, 57, W.Moreyra (7) 18,40 2 cps - - - Dividendos: VAN DEL RUNNER $ 2,40, 1,40 y 1,10. Miracle Of Life $ 2,00 y 1,35. Fuerte Carcajada $ 1,70. IMPERFECTA $ 227,50. CUATRIFECTA $ 13.874,00. DOBLE: a ganador $ 2.652,50, a placé $ 562,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'34s10c. Cuidador: N.D.Gomez. Stud: Los Audaces. El ganador de 4 años es hijo de Star Runner y Van Del Tala DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ANGIOLOMANIA, 57, J.Villagra (6) 2 Famosa Sar, 57, F.L.Goncalves (9) 10,55 hco 3* Daikira, 57, I.Monasterolo (2) 5,10 1 1/2 cpo 4 Portalita, 53, U.Chaves (13) 2,90 3/4 cpo 5 Bella Talent, 53, A.B.Valdez (1) 3,25 3/4 cpo 6X Nosaxa, 53, A.Allois (4) 17,60 3 cps 7 Johana Husson, 57, F.Arreguy (h) (12) 12,15 1/2 cpo 8 La Cantero, 57, M.Valle (7) 25,55 5 cps 9+ Luna Chabela, 57, E.Torres (3) 90,35 cza 10 Servantica, 54, A.Coronel E. (11) 45,75 1 cpo ú Ree Vivaracha, 53, E.G.Ortega T. (10) 47,10 3/4 cpo - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Largó frío Dividendos: ANGIOLOMANIA $ 4,45, 4,75 y 3,60. Famosa Sar $ 3,80 y 2,60. Daikara $ 2,456. IMPERFECTA $ 902,50. CUATRIFECTA $ 74.152,50. DOBLE: a ganador $ 2.690,00, a placé $ 2.260,00. TRIPLO $ 25.210,00. PICK 4 $ 3.000.000,00. No corrieron: (5) Carrera Cosmica y (8) Matchup. Tiempo: 55s71c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: Mamina. La ganadora de 4 años es hija de Angiolo y Betsy Liss. RECAUDACIÓN: $ 39.180.935. VAN DEL RUNNER. Miracle Of Life. Fuerte Carcajada. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'34s10c.N.D.Gomez.Los Audaces. El ganador de 4 años es hijo de Star Runner y Van Del Tala

FEEL THE WAY. The Ocean. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4 POZO MAX. Corrieron todos1'21s21c.P.D.Falero Moris.Potrillo Arisco. El ganador de 3 años es hijo de In The Dark y Fricka