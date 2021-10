Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 FUTURE BERRY, 55, W.Pereyra (15) 2 Evilasia, 57, F.Coria (12) 4,60 3/4 cpo 3 Zora Mora, 53, J.P.Paoloni (13) 7,75 2 1/2 cps 4 La Imponderable, 57, L.Cabrera (2) 26,50 1 1/2 cpo 5 Dama Queen, 57, J.Rivarola (10) 7,70 3/4 cpo 6 La Scuola, 57, W.Moreyra (6) 4,80 3/4 cpo 7 We Are Baked, 57, R.Alzamendi (5) 29,85 1 cpo 8 Nueva Era, 55, L.Noriega (1) 27,45 1/2 cza 9 Angie Master, 54, E.G.Ortega T. (7) 19,55 2 cps 10 Farabuta Ton, 53, A.Allois (3) 132,50 1 cpo 11 Adelyn, 57, S.Piliero (8) 65,40 1 1/2 cpo 12 Missionera Good, 57, A.I.Romay (11) 9,65 2 cps ú Grillita Bob, 57, C.Perez G. (14) 46,95 3 cps - - -

Dividendos: FUTURE BERRY 2,50, 1,70 y 1,35. Evilasia $ 1,95 y 1,35. Zora Mora $ 1,45. IMPERFECTA $ 320,00. CUATRIFECTA $ 26.145,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.740,00, a placé $ 1.800,00. TRIPLO $ 3.455,00. PICK 4 $ 6.170,00. No corrieron: (4) Chusmeta y (9) Super Sale. Tiempo: 57s95c. Cuidador: S.M.Dadamo. Stud: Los Isleros. La ganadora de 6 años es hija de The Berry y In The Futur. RECAUDACIÓN: $ 38.491.343.