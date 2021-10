Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

She Will Run , 52, M.Rey

CUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SCOTTRADE, 57, G.J.Garcia (4) 2 El Celebrado, 57, B.Enrique (11) 6,90 pzo 3 Corsario Runner, 57, F.Coria (12) 4,30 1 cpo 4 Anisado Song, 57, F.L.Goncalves (10) 5,00 3 cps 5 Dudo Seguro, 53, E.Candia G. (7) 15,65 1 1/2 cpo 6 Balazo Smock, 57, E.Ortega P. (9) 32,00 1 1/2 cpo 7 Iconico Dubai, 57, F.Menendez (3) 11,60 1 1/2 cpo 8 Rey Attack, 57, P.Carrizo (8) 6,90 3/4 cpo 9 Meneadaso, 57, L.Vai (1) 8,35 3/4 cpo 10 Fachero In, 57, A.I.Romay (5) 86,70 1 1/2 cpo 11 Kachin, 55, E.Martinez (2) 67,55 1 cpo ú Catalino Blue, 57, M.Valle (6) 33,75 11 cps - - - Dividendos: SCOTTRADE $ 6,15, 2,00 y 1,55. El Celebrado $ 1,85 y 1,60. Anisado Song $ 2,35. IMPERFECTA $ 610,00. CUATRIFECTA $ 5.710,00. DOBLE: a ganador $ 7.907,00, a placé $ 2.252,00. PICK 4 $ 83.332,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s25c. Cuidador: P.D.Massaccesi. Stud: Don Ariel (az). El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y Biani QUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 FRANCIS SCOTT, 57, W.Moreyra (5) 2 Ingo, 57, W.Pereyra (2) 9,05 6 cps 3 Shack Radio, 57, F.L.Goncalves (8) 5,15 cza 4 Don Lobo, 58, G.Calvente (9) 6,25 cza 5 Iron Heart, 57, A.Paez (1) 12,75 6 cps 6 Galacy, 57, G.J.Garcia (3) 8,85 2 cps 7 El Farmacologo, 57, E.Torres (6) 2,45 2 cps ú Eshebo, 57, E.Ortega P. (7) 3,90 3/4 cpo - - - Dividendos: FRANCIS SCOTT $ 13,90 y 4,35. Ingo $ 3,35. EXACTA $ 5.717,00. TRIFECTA $ 24.474,00. DOBLE: a ganador $ 2.457,50, a placé $ 865,00.No Corrió: (4) Timeless Boy. Tiempo: 1'36s13c. Cuidador: P.E.Sahagian. Stud: Tinta Roja. El ganador de 5 años es hijo de Sabayon y Novelista SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 COMO TE SENTIS, 54, M.A.Sosa (4) 2 Rey Del Juego, 53, R.Bascuñan (5) 9,05 6 cps 3 New Strip, 57, G.Mansilla (1) 14,75 pzo 4 Quiero Rock, 57, B.Enrique (9) 3,00 1 cpo 5 Beautiful Vision, 57, F.Coria (8) 5,75 1 cpo 6 Charly Song, 57, M.Valle (7) 5,10 1 cpo 7 El Guaba, 57, F.L.Goncalves (10) 10,80 6 cps 8 Lombardero, 57, A.I.Romay (6) 10,30 2 cps 9 Il Cavalieri, 57, M.R.Nuñez (2) 131,30 4 cps ú El Rectificador, 53, A.Allois (3) 163,15 6 cps - - - Dividendos: COMO TE SENTIS $ 5,50, 3,20 y 2,85. Rey Del Juego $ 5,20 Y 2,30. New Strip $ 1,65. IMPERFECTA $ 1.900,00. CUATRIFECTA $ 179.875,00. DOBLE: a ganador $ 3.662,00, a placé $ 1.367,00. TRIPLO $ 60.000,00. PICK 4 $ 1.000.000 .No Corrió: (11) Marakesh. Tiempo: 55s7c. Cuidador: R.A.Latorre. Stud: 4 De Diciembre. El ganador de 4 años es hijo de Roman Ruler y Oneself SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LOCKE, 57, G.J.Garcia (2) 2 Sessa, 57, C.Cuellar (9) 2,50 1 1/2 cpo 3 Samurall, 57, P.Carrizo (1) 3,50 pzo 4 Memphis Talk, 53, S.Arias (6) 29,70 5 cps 5 Inexplorado, 56, G.Hahn (4) 15,10 2 cps 6 Fly Pacho, 57, D.Ramella (7) 4,70 1 cpo 7 Libradita, 52, R.Bascuñan (3) 6,25 3 cps ú The Black Legend, 57, W.Pereyra (5) 8,75 5 cps - - - Dividendos: LOCKE $ 7,20 y 2,55. Sessa $ 1,20. EXACTA $ 1.017,00. TRIFECTA $ 2.229,00. DOBLE: a ganador $ 9.225,00, a placé $ 380,00. 5 Y 6 POZO MAX: Con 6 aciertos y con 5 aciertos $ 1.781.428,00 .No Corrió: (8) El Secretito. Tiempo: 55s71c. Cuidador: L.A.Haller. Stud: La Morenas (gchu). El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y La Musical OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 FILO PULIDO, 57, B.Enrique (3) 2 Preso Vip, 53, E.Candia G. (8) 15,10 4 cps 3 Amiguito Trastornado, 54, E.G.Ortega T. (6) 20,60 1/2 cpo 4 Smarty Key, 57, C.Velazquez (4) 2,95 2 cps 5 First Rimout, 57, F.Coria (2) 7,15 1/2 cza 6 Amigacho, 57, M.Valle (10) 3,70 2 cps 7 Lucky Heartland, 57, F.L.Goncalves (1) 13,25 hco 8 Angiulino, 57, E.Ruarte (7) 4,85 3 cps ú El Terraqueo, 57, D.Ramella (5) 12,45 4 cps - - - Dividendos: FILO PULIDO $ 6,05, 4,40 y 2,55. Preso Vip $ 3,35 y 2,90. Amiguito Trastornado $ 2,75 IMPERFECTA $ 2.012,50. CUATRIFECTA $ 30.314,00. DOBLE: a ganador $ 2.437,00, a placé $ 1.735,00. TRIPLO $ 33.332,00. PICK 4 POZO MAX $ 714.715,00.No Corrió: (9) Amigo Claro. Tiempo: 54s57c. Cuidador: L.Bruno. Stud: St. Hs. Los Desagues. El ganador de 4 años es hijo de Filoso Emperor y Pulinita NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 QUEEN MARTA, 57, J.Noriega (8) 2 Catcharca, 57, E.Siniani (7) 1,55 3 cps 3 Moon And Sun, 54, E.G.Ortega T. (1) 4,65 2 cps 4* Ventaja Real, 57, B.Enrique (4) 17,70 2 cps 5 Locasa Craf, 53, R.Bascuñan (2) 7,35 1/2 cza 6X J Be Reina, 53, A.Allois (5) 24,10 4 cps ú Lady Runner, 57, W.Pereyra (3) 6,95 1 cpo - - - - - (*) Se fue de manos (X) Largó frío Dividendos: QUEEN MARTA $ 10,05 y 1,45. Catcharca $ 1,15. EXACTA $ 960,00. TRIFECTA $ 1.141,00. DOBLE: a ganador $ 1.980,00, a placé $ 155,00.No Corrió: (6) Biencampera Beach. Tiempo: 1'38s64c. Cuidador: A.A.Saval. Stud: Stud L. A. R.. La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y Queen May DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SEÑOR TIME, 56, F.L.Goncalves (4) 2 Croky Croky, 56, E.Martinez (9) 5,15 4 cps 3 Il Ravelo, 53, M.Alfaro (2) 9,70 2 cps 4 Improved Warrior, 56, E.Siniani (1) 10,00 5 cps 5 Duty Call, 56, J.Villagra (7) 6,40 1/2 cpo 6 En Precio, 56, B.Enrique (5) 5,65 2 1/2 cps 7* Ruah, 56, D.A.Gomez (8) 64,00 8 cps 8X Bru Fantasy, 53, R.Bascuñan (10) 37,80 7 cps 9 Ignacio Dancer, 52, E.Candia G. (3) 48,20 7 cps ú Diametral, 57, D.Ramella (6) 47,00 pzo - - - - - (*) Largó retrasado (X) Largó retrasado Dividendos: SEÑOR TIME $ 1,70, 1,35 y 1,10. Croky Croky $ 2,00 y 1,10. Il Ravelo $ 1,20. IMPERFECTA $ 205,00. CUATRIFECTA $ 1.947,00. DOBLE: a ganador $ 335,00, a placé $ 697,50. PICK 4 $ 83.333,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s25c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 3 años es hijo de Señor Candy y Out Of Time UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LUTHIER BLUES, 65, B.Enrique (2) 2 Noguchi, 63, F.L.Goncalves (1) 5,35 3 cps 3 Perfecta Miranda, 55, A.I.Romay (4) 14,15 cza 4 Hector S, 57, E.Ortega P. (6) 1,90 cza 5 Indy Award, 55, J.R.Benitez V. (7) 48,65 3 cps 6* Lunatico Blues, 54, F.Coria (3) 7,20 1/2 cpo ú Le Meridien, 56, E.G.Ortega T. (5) 4,45 5 cps - - - - - (*) Ligó suelta Dividendos: LUTHIER BLUES $ 4,40 y 2,35. Noguchi $ 2,05. EXACTA $ 465,00. TRIFECTA $ 2.577,00. DOBLE: a ganador $ 325,00, a placé $ 87,50. Corrieron todos. Tiempo: 54s9c. Cuidador: Gonzalo Sarno. Stud: Kirby`s (az). El ganador de 4 años es hijo de Le Blues y House Rules DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 POTRO VINY, 57, J.Noriega (2) 2 Domino Joy, 57, R.R.Barrueco (9) 7,55 3 cps 3 El Potro Perfecto, 57, F.L.Goncalves (6) 3,25 hco 4 Granadino Moro, 57, J.Rivarola (5) 7,65 1 1/2 cpo 5 Sally Ray, 55, A.Coronel E. (1) 18,70 5 cps 6 Candy Club, 57, G.Bonasola (10) 2,65 4 cps - - - Dividendos: POTRO VINY $ 5,35 y 3,05. Domino Joy $ 4,10. EXACTA $ 645,00. TRIFECTA $ 546,00. DOBLE: a ganador $ 370,00, a placé $ 210,00. TRIPLO $ 1.030,00. PICK 4 $ 16.975,00.No corrieron: (3) Ozzy, (4) Victory Award, (7) Galan Basko y (8) Sol Di Roma. Tiempo: 1'11s7c. Cuidador: R.H.Affre. Stud: Para Mi Sin Soda. El ganador de 6 años es hijo de Roman Ruler y Pussycat Doll DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 IRON PRINCE, 57, C.Cuellar (7) 2 Vado Pertuti, 53, R.Bascuñan (4) 5,15 2 1/2 cps 3 Seattle Vin, 57, F.L.Goncalves (1) 2,40 4 cps 4 Che Clasico, 51, M.Alfaro (9) 7,55 6 cps 5 Miles Ahead, 57, R.L.Gonzalez (11) 7,90 1 1/2 cpo 6 New Order, 55, L.Franco (3) 79,60 pzo 7 Noble Tordo, 57, L.Vai (2) 4,85 pzo 8 Doctor De Ley, 57, D.A.Gomez (6) 93,75 6 cps 9 Catcher In Storm, 57, E.Torres (10) 47,15 2 cps ú Siquta, 57, E.Siniani (8) 4,55 6 cps - - - Dividendos: IRON PRINCE $ 17,45, 6,20 y 3,55. Vado Pertuti $ 3,15 y 1,80. Seattle Win $ 1,40. IMPERFECTA $ 1.842,50. CUATRIFECTA $ 38.023,00. DOBLE: a ganador $ 2.922,50, a placé $ 155,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 2.537.161,00 , con 5 aciertos $ 8.214,00.No Corrió: (5) Napoleon Lue. Tiempo: 1'24s66c. Cuidador: D.F.Pierro. Stud: Loli. El ganador de 5 años es hijo de Strategic Prince y Inadvertida DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LIBRE DE ESPIRITU, 57, F.Vilches (11) 2* Krampus, 57, L.Franco (7) 15,55 1/2 cpo 3 Mr. Joker (usa), 57, A.Paez (3) 13,75 cza 4 Boca El Virrey, 57, A.Castro (10) 6,45 1 cpo 5X Cornetin, 57, E.Ruarte (9) 17,60 4 cps 6 Gamboa, 57, R.Alzamendi (12) 11,50 1 cpo 7 Takuaree, 57, M.Gonzalez (1) 69,80 1 cpo 8 Ezra, 57, C.Cuellar (6) 58,70 2 cps 9 Zing Boy, 57, E.Torres (4) 16,60 3/4 cpo ú+ Ville Brequin, 57, G.Villalba (8) 6,30 8 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó frío Dividendos: LIBRE DE ESPIRITU $ 1,40, 1,45 y 1,65. Krampus $ 3,95 y 2,65. Mr. Joker $ 3,15. IMPERFECTA $ 302,50. CUATRIFECTA $ 14.817,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 4.170,00, a placé $ 3.140,00. TRIPLO $ 12.500,00. PICK 4 $ 38.960,00. No corrieron: (2) Seattle Ness y (5) Man Sur. Tiempo: 56s68c. Cuidador: J.C.Zimermann. Stud: El Gaucho (s.fe). El ganador de 6 años es hijo de Roman Ruler y La Malparad. RECAUDACIÓN: $ 44.974.578. IRON PRINCE. Vado Pertuti. Seattle Win. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (5) Napoleon Lue1'24s66c.D.F.Pierro.Loli. El ganador de 5 años es hijo de Strategic Prince y Inadvertida POTRO VINY. Domino Joy. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No corrieron: (3) Ozzy, (4) Victory Award, (7) Galan Basko y (8) Sol Di Roma1'11s7c.R.H.Affre.Para Mi Sin Soda. El ganador de 6 años es hijo de Roman Ruler y Pussycat Doll LUTHIER BLUES. Noguchi. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos54s9c.Gonzalo Sarno.Kirby`s (az). El ganador de 4 años es hijo de Le Blues y House Rules SEÑOR TIME. Croky Croky. Il Ravelo. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4. Corrieron todos1'11s25c.O.F.Labanca.Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 3 años es hijo de Señor Candy y Out Of Time QUEEN MARTA. Catcharca. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (6) Biencampera Beach1'38s64c.A.A.Saval.Stud L. A. R.. La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y Queen May FILO PULIDO. Preso Vip. Amiguito TrastornadoIMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4 POZO MAX.No Corrió: (9) Amigo Claro54s57c.L.Bruno.St. Hs. Los Desagues. El ganador de 4 años es hijo de Filoso Emperor y Pulinita LOCKE. Sessa. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6 POZO MAX: Con 6 aciertos y con 5 aciertos.No Corrió: (8) El Secretito55s71c.L.A.Haller.La Morenas (gchu). El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y La Musical COMO TE SENTIS. Rey Del Juego. New Strip. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No Corrió: (11) Marakesh55s7c.R.A.Latorre.4 De Diciembre. El ganador de 4 años es hijo de Roman Ruler y Oneself FRANCIS SCOTT. Ingo. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (4) Timeless Boy1'36s13c.P.E.Sahagian.Tinta Roja. El ganador de 5 años es hijo de Sabayon y Novelista SCOTTRADE. El Celebrado. Anisado Song. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4. Corrieron todos55s25c.P.D.Massaccesi.Don Ariel (az). El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y Biani

YA LI. She Will Run. Muy Buen Vida. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'11s34c.R.C.Gutierrez.Alborada S. C.. La ganadora de 3 años es hija de Seek Again y Not For Free