DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MISTER PRINCE, 57, M.Genzano (3) 2 Move Over, 57, Jorge Peralta (11) 11,85 5 cps 3 El Batuque, 54, A.Coronel E. (5) 6,55 1/2 pzo 4 Schwarzer, 57, F.L.Goncalves (13) 1,55 cza 5 Memphis Talk, 53, S.Arias (12) 10,50 1 cpo 6 El De Marm, 57, B.Enrique (4) 4,75 4 cps 7 Equal Trump, 58, F.Calvente (7) 8,35 1 1/2 cpo 8 Adeem, 57, A.Giorgis (8) 80,55 2 cps 9 True Ann, 53, E.Torres (6) 79,65 3 cps ú My Candy, 57, R.M.Torres (9) 45,05 17 cps - - -

Dividendos: MISTER PRINCE $ 27,00, 5,35 y 2,50. Move Over $ 4,05 y 2,05. El Batuque $ 1,85. IMPERFECTA $ 6.380,00. CUATRIFECTA $ 47.995,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 16.540,00, a placé $ 5.130,00. TRIPLO $ 47.995,00. PICK 4 $ 299.995,00. No corrieron: (1) The Black Legend, (2) Carucha Dream y (10) Saviola. Tiempo: 57s70c. Cuidador: M.H.Genzano. Stud: Los Primos. El ganador de 5 años es hijo de Bahiaro y Solanin. RECAUDACIÓN: $ 43.538.087.