Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

Susy Way , 53, G.Tempesti V.

DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SOLUNTO, 53, L.Brigas (14) 2 Terme, 57, F.Coria (3) 5,30 4 cps 3 Biondi Plus, 57, O.Arias (10) 53,10 2 1/2 cps 4 Star Perico, 57, D.E.Arias (4) 54,90 hco 5 Rock And Ron, 55, M.A.Sosa (1) 10,40 hco 6 Pussetto, 57, M.Valle (9) 7,20 1/2 cpo 7 Perfect Martini, 57, L.Balmaceda (12) 14,90 1 cpo 8 Yankee Icon, 53, G.Tempesti V. (6) 24,40 1 1/2 cpo 9 Pamperito J, 57, Jorge Peralta (5) 6,80 2 cps 10 The Black Legend, 54, R.Bascuñan (8) 39,90 1/2 cpo 11 Grazias Improve, 57, W.Pereyra (2) 11,90 1 1/2 cpo 11* Cornetin, 55, B.Enrique (11) 24,85 1 1/2 cpo ú Blessed Man, 57, I.Monasterolo (13) 6,80 3/4 cpo - - - - - (*) Largó cruzado

Dividendos: SOLUNTO $ 2,60, 1,80 y 1,40. Terme $ 2,50 y 2,10. Biondi Plus $ 5,05. IMPERFECTA $ 1.005,00. CUATRIFECTA $ 198.596,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 322,50, a placé $ 210,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 8.892,50, con 5 aciertos $ 162,50. No corrieron: (7) Warner y (15) Al Mufti. Tiempo: 55s50c. Cuidador: E.N.Ferrero. Stud: St. La Quinta (sr). El ganador de 5 años es hijo de South Kissing y So Splendid DECIMOSEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ALMONE, 57, W.Moreyra (10) 2 Matrix Joy, 57, E.Talaverano (1) 4,25 1 1/2 cpo 3 Aymaraes, 53, D.Lencinas (11) 3,55 2 cps 4 On Your Side, 53, E.Candia G. (4) 16,25 1 1/2 cpo 5 Ecologo Estrella, 57, F.Coria (12) 8,40 1/2 cpo 6 Remoto Pau, 57, F.L.Goncalves (3) 6,15 1/2 cpo 7 Rotsen Good, 55, J.R.Benitez V. (8) 48,45 2 1/2 cps 8 Chickasaw, 56, F.Correa (2) 48,50 1/2 cpo 9 Don Soñador, 57, D.R.Gomez (5) 49,90 3 cps 10 Love Summer, 54, E.G.Ortega T. (9) 4,75 4 cps ú Smile Ruler, 57, J.Villagra (7) 9,15 5 cps - - - Dividendos: ALMONE $ 6,40, 2,95 y 1,60. Matrix Joy $ 2,45 y 1,85. Aymaraes $ 1,55. IMPERFECTA $ 4.660,00. CUATRIFECTA $ 54.170,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 2.630,00, a placé $ 540,00. TRIPLO $ 10.710,00. PICK 4 $ 14.015,00. No Corrió: (6) Soy Mapuche. Tiempo: 1'21s36c. Cuidador: J.A.M. Neer. Stud: Zungri. El ganador de 4 años es hijo de E Dubai y Ara Paci. RECAUDACIÓN: Venta Palermo $ 61.393.986,00, Venta Exterior $ 7.494.711,00, Total $ 68.888.697,00.. SOLUNTO. Terme. Biondi Plus. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE EXTRA: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos. No corrieron: (7) Warner y (15) Al Mufti55s50c.E.N.Ferrero.St. La Quinta (sr). El ganador de 5 años es hijo de South Kissing y So Splendid

DOÑA TATI. Tennessee Rye. Susy Way. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. No Corrió: (11) Dona Callas1'24s93c.R.C.Gutierrez.El Dictador (tuc). La ganadora de 6 años es hija de True Cause y Persan