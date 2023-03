Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

TAKE FOR YOU , 51, F.J.Lavigna

OCTAVA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 FULL SERRANO, 56, B.Enrique (4) 2 Ette Seiver, 56, M.Valle (9) 5,80 3 cps 3 Eatyourheartout, 56, F.L.Gonçalves (8) 4,70 7 cps 4 Gadzooks, 56, E.Siniani (2) 33,40 v.m. 5* Vertice Scat, 56, R.R.Barrueco (1) 18,15 2 1/2 cps 6 Live In Rio, 56, P.Carrizo (7) 2,50 3/4 cpo 7 Undia Candy, 52, L.Chavez (3) 18,75 1/2 cpo 8X Espiritu Corajudo, 56, G.Borda (6) 26,90 s.a. ú+ Free Market, 52, J.Flores (5) 42,30 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco (+) Cruzó al tranco

Dividendos: FULL SERRANO $ 2,40, 1,70 y 1,10. Ette Seiver $ 3,00 y 2,10. Eatyourhearout $ 1,70. IMPERFECTA $ 965,00. CUATRIFECTA $ 30.080,00. DOBLE: a ganador $ 5.745,00, a placé $ 2.800,00. TRIPLO $ 47.240,00. PICK 4 $ 416.660,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'34s86c. Cuidador: D.Peña. Stud: Gran Muñeca. El ganador de 3 años es hijo de Full Mast y Serra Do Mar NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 JOY ANTUMALAL, 56, R.Bascuñan (2) 2 Vida Callejera, 56, L.Noriega (1) 2,45 7 cps 3 Equal Dixie, 56, C.Velazquez (4) 4,25 2 1/2 cps 4 Novia De Finde, 56, M.A.Sosa (3) 4,75 3/4 cpo 5 Empeñosa Hit, 56, B.Enrique (5) 8,60 3/4 cpo - - - Dividendos: JOY ANTUMALAL $ 2,30. EXACTA $ 585,00. TRIFECTA $ 1.505,00. DOBLE: a ganador $ 795,00, a placé $ 135,00.No Corrió: (6) Baby Aquelarre. Tiempo: 1'9s15c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Puey. La ganadora de 3 años es hija de Il Campione y Stormy Night DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 TORO RICO, 57, R.R.Barrueco (1) 2 Te Vuelvo A Ver, 54, F.J.Lavigna (3) 5,65 1 1/2 cpo 3 Oscuro Diamante, 57, F.L.Gonçalves (2) 1,60 2 cps 4 Super Mar, 57, G.Borda (7) 3,05 hco 5 Aplaudime, 57, R.L.Gonzalez (8) 22,55 3 cps 6 El Picantisimo, 55, R.Padilla B. (5) 14,65 3 cps 7 Body Art, 57, M.Aserito (9) 18,90 8 cps 8 Basko Santo, 57, C.Sandoval (6) 55,50 1 cpo ú Marccelo Icon, 53, F.Gimenez (4) 66,90 4 cps - - - Dividendos: TORO RICO $ 12,55, 3,00 y 1,10. Te Vuelvo a Ver $ 2,15 y 1,15. Oscuro Diamante $ 1,10. EXACTA $ 2.950,00. TRIFECTA $ 12.845,00. DOBLE: a ganador $ 6.120,00, a placé $ 200,00. TRIPLO $ 40.000,00. PICK 4 $ 163.635,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s3c. Cuidador: M.A.Planas. Stud: El Tango Farm (lp). El ganador de 4 años es hijo de Flesh For Fantasy y Therapy UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PROFETA DEL VICIO, 57, W.Moreyra (5) 2 Secret Legend, 57, G.Borda (2) 3,15 cza 3 Sembrador Letal, 57, R.Bascuñan (7) 5,30 6 cps 4 Sophocles, 53, L.Armoha (3) 22,65 1 1/2 cpo 5 Feroz De Tupuncat, 57, F.L.Gonçalves (6) 14,55 5 cps 6 Candy Caveat, 57, E.Candia G. (8) 63,15 3 cps 7 Principe De Monaco, 54, J.Paoloni (9) 7,60 1 cpo 8 Tim Bala, 57, F.Correa (1) 20,15 1/2 cpo ú Rey Seattle, 57, K.Banegas (4) 6,50 3 cps - - - Dividendos: PROFETA DEL VICIO $ 2,35, 1,75 y 1,10. Secret Legend $ 2,15 y 1,10. Sembrador Letal $ 1,10. IMPERFECTA $ 520,00. CUATRIFECTA $ 10.275,00. DOBLE: a ganador $ 3.840,00, a placé $ 1.920,00.No Corrió: (10) Gran Revolucion. Tiempo: 1'3s6c. Cuidador: H.E.Aguilar. Stud: Sumaluz. El ganador de 4 años es hijo de Compasivo Cat y Pam D`monia DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 KAPALABHATI, 53, F.J.Lavigna (4) 2 Arcadia Blue, 56, P.Carrizo (11) 3,35 1 1/2 cpo 3 Ornela Serena, 52, T.Baez (7) 18,00 3 cps 4 Danzarina Libre, 56, B.Enrique (10) 8,25 3/4 cpo 5 Dona Beat, 56, R.R.Barrueco (13) 21,80 4 cps 6 Drift Away, 52, L.Colasso (9) 17,40 3/4 cpo 7 Fantastic Moon, 56, L.Balmaceda (5) 3,70 1/2 cpo 8 Rencantada, 56, F.Barroso (3) 51,95 3/4 cpo 9 Moyra Liz, 52, M.Alfaro (2) 30,90 1 1/2 cpo 10 Carlina Mad, 56, R.Tarragona (8) 72,70 7 cps 11 Tartaletta, 56, F.L.Gonçalves (5a) 3,70 2 1/2 cps 12* Che Trampera, 52, A.Spinella (6) 13,45 3/4 cpo ú Rabadilla, 56, J.M.Sanchez (12) 12,40 12 cps - - - - - (*) Saltó al largar Dividendos: KAPALABHATI $ 3,05, 1,35 y 1,15. Arcadia Blue $ 1,20 y 1,10. Ornela Serena $ 1,55. IMPERFECTA $ 1.820,00. CUATRIFECTA $ 25.695,00. DOBLE: a ganador $ 1.490,00, a placé $ 220,00. TRIPLO $ 176.450,00. PICK 4 $ 125.000,00. No Corrió: (1) Stay Natural. Tiempo: 1'11s12c. Cuidador: J.A.Lofiego. Stud: M. De G.. La ganadora de 3 años es hija de Most Improved y Stormy Valenci. RECAUDACIÓN: $ 78.038.045,40.. PROFETA DEL VICIO. Secret Legend. Sembrador Letal. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (10) Gran Revolucion1'3s6c.H.E.Aguilar.Sumaluz. El ganador de 4 años es hijo de Compasivo Cat y Pam D`monia TORO RICO. Te Vuelvo a Ver. Oscuro Diamante. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos1'36s3c.M.A.Planas.El Tango Farm (lp). El ganador de 4 años es hijo de Flesh For Fantasy y Therapy JOY ANTUMALAL. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (6) Baby Aquelarre1'9s15c.E.Martin Ferro.Puey. La ganadora de 3 años es hija de Il Campione y Stormy Night FULL SERRANO. Ette Seiver. Eatyourhearout. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos1'34s86c.D.Peña.Gran Muñeca. El ganador de 3 años es hijo de Full Mast y Serra Do Mar

