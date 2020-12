Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

MASTER OF THE SEA , 56, E.Ortega P.

DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 J BE JEEP, 56, W.Moreyra (2) 57105 2 Centella Good Friend, 56, J.Villagra (9) 1645 157,95 3 cps 3 El Musico Digital, 56, B.Enrique (16) 14516 17,90 pzo 4 Mustang Craf, 56, P.Carrizo (11) 6099 42,60 1 1/2 cpo 5 Ojo Mojado, 56, R.R.Barrueco (5) 4843 53,65 1/2 pzo 6 Don Kantiano, 56, F.Barroso (3) 23303 11,15 3 cps 7 Belshazzar, 56, O.Alderete (1) 13359 19,45 3/4 cpo 8 Jocudo, 56, J.Da Silva (4) 15795 16,45 cza 9 Empower Joy, 56, W.Pereyra (10) 24397 10,65 1 cpo 10 Ampelo, 56, J.Noriega (14) 136752 1,90 1 cpo 11 Selvagen, 54, M.La Palma (15) 10229 25,40 1 1/2 cpo 12 Breakaway, 56, F.Riquelme (13) 11033 23,55 3/4 cpo 13 Speed Halo, 56, I.Monasterolo (8) 9842 26,40 2 cps 14* Taken The Tip, 58, G.Calvente (12) 13393 19,40 s.a. úX Equal Affair, 56, F.L.Goncalves (7) 20704 12,55 s.a. - - - 363016 - - (*) Cruzó al tranco (X) Largó retrasado

Dividendos: J BE JEEP $ 4,55, 3,55 y 2,55. Centella Good Friend $ 57,00 y 24,95. El Musico Digital $ 4,10. IMPERFECTA $ 11.244,00. TRIFECTA Extra $ 153.710,16 . DOBLE $ 224,50.No Corrió: (6) Super Friday. Tiempo: 1'16s28c. Cuidador: A.C.Iguacel. Stud: Kazan. El ganador de 3 años es hijo de J Be K y Stormy Recaller DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 JULIA KEY, 58, G.Calvente (10) 102874 2 Asi Fue, 56, G.Bonasola (1) 176355 2,10 1 1/2 cpo 3 Baska Voda, 56, J.Da Silva (13) 33516 11,05 cza 4 Jacarta, 56, G.Bellocq (3) 47480 7,80 1/2 cpo 5* Moon And Sun, 56, B.Enrique (11) 15055 24,60 2 cps 6 Heart Of Fire, 52, F.Gimenez (13a) 33516 11,05 1/2 cpo 7 Michelica, 56, J.Villagra (4) 3563 103,95 1/2 cza 8 Master Shiner, 56, F.L.Goncalves (2) 25023 14,80 3/4 cpo 9 Scorpiana, 56, E.Ortega P. (8) 24285 15,25 pzo 10 Roshalde, 56, F.Coria (15) 39609 9,35 4 cps 11 Mardis Gras, 56, L.Balmaceda (7) 21721 17,05 6 cps 12X Adela Red, 56, D.Ramella (14) 21469 17,25 1/2 cpo 13+ Sociedad Perfecta, 56, A.Cabrera (6) 1518 243,95 s.a. ú** Novo Madonna, 56, W.Pereyra (5) 6572 56,35 s.a. - - - 552557 - - (*) Largó frío (X) Largó mal (+) Cruzó al tranco (**) Indócil en los partidores Dividendos: JULIA KEY $ 3,60, 1,35 y 1,25. Asi Fue $ 1,25 y 1,15. Baska Voda $ 1,75. IMPERFECTA $ 96,00. CUATRIFECTA $ 1.951,50. DOBLE $ 412,00.No corrieron: (9) Doña Paila y (12) Speed And Force. Tiempo: 1'17s21c. Cuidador: H.G.Calvente. Stud: Los Calvente. La ganadora de 3 años es hija de Key Deputy y Julia Nov DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 SKILTUNA, 56, L.Cabrera (4) 2796 2 Doña Jalea, 56, F.Barroso (1) 96985 4,70 3/4 cpo 3 Sofrita, 56, E.Ortega P. (11) 25973 17,55 1 1/2 cpo 4 Sempre Viva, 56, L.Vai (7) 94964 4,80 1 1/2 cpo 5 Garbarina, 54, A.Coronel E. (14a) 22455 20,30 3/4 cpo 6 Water Wizz, 56, A.Cabrera (12) 32559 14,00 2 cps 7 Icaria, 56, B.Enrique (9) 151943 3,00 1/2 pzo 8 Honey Sweet, 58, G.Calvente (13) 7051 64,65 1 1/2 cpo 9 Animista, 56, J.Da Silva (14) 22455 20,30 3/4 cpo 10 Sabrina Key, 56, F.L.Goncalves (10) 34533 13,20 1/2 pzo 11 Sinsa Dong, 56, E.Ruarte (2) 98028 4,65 10 cps 12 Mala Mia, 56, P.Carrizo (3) 35473 12,85 3 cps 13 Venerada Sam, 56, W.Pereyra (6) 28942 15,75 12 cps ú Tia Mecha, 56, D.E.Arias (8) 2607 174,85 5 cps - - - 656762 Dividendos: SKILTUNA $ 163,05, 65,55 y 37,35. Doña Jalea $ 3,20 y 2,50. Sofrita $ 5,70. IMPERFECTA $ 11.399,00. CUATRIFECTA $ 945.420,56 . DOBLE FINAL $ 125.000,00. TRIPLO $ 225.550,00. CUATERNA $ 445.246,50. QUINTUPLO: a ganador $ 659.853,00, a placé $ 1.187,50. No corrieron: (5) Sprightly y (15) Tan Pizpireta. Tiempo: 1'16s52c. Cuidador: M.A.Diaz. Stud: Hs. La Valkiria (s.fe). La ganadora de 3 años es hija de Falling Sky y Rule Of Thum. RECAUDACIÓN: $ 33.775.178.

MASTER OF THE SEA. Enough Money. Arrime Scat. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA. CADENA JACKPOT.No corrieron: (4) Lionel Cap y (9) Art Movie1'15s93c.L.Tempone.Los Mellizos (mdp). El ganador de 3 años es hijo de Master Of Hounds y Sea Fog