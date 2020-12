Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

SEXTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 KUBRICK, 56, A.Cabrera (13) 25306 2 Enough Money, 56, F.L.Goncalves (11) 112873 3,15 1 1/2 cpo 3 Calavio, 52, A.I.Romay (12) 66458 5,35 2 cps 4 Palito Docena, 56, L.Cabrera (1) 69039 5,15 1/2 cpo 5* Lucky Monday, 56, W.Pereyra (15) 18422 19,30 cza 6 Angioblack, 56, O.Alderete (5) 27245 13,05 2 cps 7 Mustang Craf, 56, P.Carrizo (4) 37624 9,45 3/4 cpo 8 Ala Rye, 56, R.Frias (7) 11163 31,85 3/4 cpo 9X Goose Grey, 56, C.Velazquez (2) 16052 22,15 1 1/2 cpo 10+ Erron Black, 56, A.Domingos (14) 5542 64,15 1 cpo 11 El Musico Digital, 56, B.Enrique (8) 85674 4,15 1/2 pzo 12 Little King, 56, I.Monasterolo (10) 9571 37,15 4 cps 13** Cuty Cause, 56, M.Valle (9) 4506 78,90 6 cps ú/ Mezcal, 56, K.Banegas (6) 6062 58,65 4 cps - - - 495537 - - (*) Largó cruzado (X) Indócil en los partidores (+) Ligó suelta (**) Largó cruzado (/) Cruzó al tranco

Dividendos: KUBRICK $ 14,05, 5,15 y 3,05. Enough Money $ 1,90 y 1,45. Calavio $ 1,95. IMPERFECTA $ 817,50. TRIFECTA Extra $ 4.133,00. DOBLE $ 389,00.No Corrió: (3) Vairo Joy. Tiempo: 0s0c. Cuidador: J.D.Giaccio. Stud: Patero (gguay). El ganador de 3 años es hijo de Stratham y Medias Negras SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1* SENSITIVE HALO, 56, W.Moreyra (6) 112673 2 Wild Candy, 56, W.Pereyra (3) 108166 2,50 1/2 cza 3X Franchesca Spring, 56, B.Enrique (8) 77262 3,50 4 cps 4+ Victoriana Cap, 53, N.Villarreta (1) 19247 14,05 5 cps 5** Salsa Dance, 54, E.Ortega P. (2) 31444 8,60 cza 6 Thensa, 55, O.Alderete (4) 30555 8,85 13 cps - - - 379348 - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Ligó suelta Dividendos: SENSITIVE HALO $ 2,40 y 1,15. Wild Candy $ 1,35. EXACTA $ 95,00. TRIFECTA Extra $ 247,00. DOBLE $ 519,00. TRIPLO ESPECIAL $ 4.450,00. CUATERNA $ 4.112,50.No corrieron: (5) Doña Guarani y (7) Anto Spring. Tiempo: 1'9s77c. Cuidador: F.Peralta. Stud: Abu - Manza. La ganadora de 3 años es hija de Sebi Halo y Interclass OCTAVA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SEVILLA HALO, 56, A.Domingos (4) 93281 2 Vicky Fizz, 56, W.Pereyra (3) 119014 2,90 2 cps 3 Nikolayevna, 56, E.Ortega P. (6) 67674 5,10 cza 4 Impensadamente, 56, J.Da Silva (7a) 52693 6,55 2 1/2 cps 5 Ventaja Real, 56, B.Enrique (1) 8771 39,35 1/2 cpo 6 Miss Again, 56, A.Cabrera (10) 60024 5,75 1/2 cza 7 Ando Volando, 56, I.Monasterolo (7) 52693 6,55 1 1/2 cpo 8 Asian Maria, 56, F.Barroso (5) 48956 7,05 3 cps 9 Selva Sola, 56, W.Moreyra (7b) 52693 6,55 4 cps 10 Maria`s Master, 56, F.L.Goncalves (2) 21239 16,25 11 cps 11 Black Ap, 56, E.Ruarte (9) 5603 61,60 3 cps ú* Distinta, 56, J.Villagra (8) 5334 64,70 s.a. - - - 587976 - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: SEVILLA HALO $ 3,70, 1,95 y 1,25. Vicky Fizz $ 1,80 y 1,25. Nikolayevna $ 1,35. EXACTA $ 353,00. TRIFECTA Extra $ 1.347,00. DOBLE $ 353,00.No Corrió: (11) Great Capri. Tiempo: 2'2s0c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: Los Zorros. La ganadora de 3 años es hija de Sebi Halo y Indahlia NOVENA CARRERA- 1400 METROSClasico Invasor (g. Iii) - GRUPO III Gan Pag. Dist. 1 SPLENDID KEY, 55, F.Coria (1) 142194 2 Mr Finnegan, 55, E.Ortega P. (2) 26817 11,40 3/4 cpo 3 Top One City, 55, C.Velazquez (3) 55084 5,55 1 cpo 4 Joy Filoso, 60, L.Vai (9) 63034 4,85 cza 5 Sethos, 60, B.Enrique (6) 11896 25,70 3/4 cpo 6 Kohinoor, 60, W.Pereyra (8) 9222 33,15 2 1/2 cps 7* Single Prince, 60, G.J.Garcia (4) 7951 38,45 1/2 pzo 8 Fantastic Planet, 60, R.R.Barrueco (5) 46674 6,55 1 1/2 cpo 9 Rafter, 60, A.Domingos (10) 20727 14,75 3 1/2 cps ú El Exodo, 60, J.Villagra (7) 41594 7,35 1/2 pzo - - - 425193 - - (*) Ligó suelta Dividendos: SPLENDID KEY $ 2,15, 1,25 y 1,40. Mr Finnegan $ 3,05 y 1,70. Top One City $ 2,55. EXACTA $ 372. TRIFECTA $ 610,00. DOBLE $ 209,00. CUATERNA $ 7.650,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'20s26c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: El Alfalfar. El ganador de 3 años es hijo de Key Deputy y Splend Zensational DECIMA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SOBRIO JOY, 56, A.Domingos (3) 66668 2 Candilero, 54, N.Villarreta (5) 19768 17,20 3/4 cpo 3 Che Arabe, 56, W.Pereyra (12) 42237 8,05 cza 4 Por Un Amor, 56, I.Monasterolo (6) 1657 205,20 1 1/2 cpo 5 Dark City, 56, B.Enrique (8) 73119 4,65 1/2 cpo 6 Puerto Embrujado, 56, J.Villagra (4) 11111 30,60 1 cpo 7 Barbanegra, 56, F.Barroso (7) 2989 113,75 2 cps 8 Mo Farah, 56, F.L.Goncalves (10) 165856 2,05 cza 9 Le Rock, 56, M.Gonzalez (11) 10382 32,75 1/2 cpo 10 Mister Gree, 56, W.Moreyra (2) 40477 8,40 3/4 cpo ú Cheto Rye, 56, E.Ortega P. (9) 40719 8,35 5 cps - - - 474983 Dividendos: SOBRIO JOY $ 5,10, 2,60 y 3,25. Candilero $ 6,95 y 6,35. Che Arabe $ 4,85. IMPERFECTA $ 1.635,00. TRIFECTA Extra $ 8.279,00. DOBLE $ 292,00.No Corrió: (1) Selection Key. Tiempo: 2'0s96c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: Las Monjitas. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Stormy Soberly UNDECIMA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 MEJOR QUE PERFECTO, 56, A.Domingos (10) 122455 2 Cool City, 56, B.Enrique (9) 112250 3,60 v.m. 3 El Estrepitoso, 56, A.Paez (11) 41235 9,80 pzo 4 Tu Y Las Nubes, 56, W.Moreyra (3) 14721 27,45 1 cpo 5 Carpeteando, 56, P.Carrizo (5) 110713 3,65 1 cpo 6 Charming Man, 56, O.Alderete (12) 40613 9,95 2 cps 7 Nik Rye, 56, J.Noriega (6) 34836 11,60 pzo 8 Boroquen, 56, D.Ramella (7) 38123 10,60 3 cps 9 Soho Joy, 56, J.Da Silva (1) 13057 30,95 1 1/2 cpo 10 Sarawak Craf, 56, F.L.Goncalves (4) 17646 22,90 hco 11 Global Whisky, 56, R.Frias (13) 13184 30,65 9 cps 12 Dom Firebird, 56, A.Cabrera (8) 2849 141,85 3 cps ú Enjoy De Silence, 56, I.Monasterolo (2) 2236 180,75 7 cps - - - 563918 Dividendos: MEJOR QUE PERFECTO $ 3,30, 1,45 y 1,20. Cool City $ 1,95 y 1,50. Es Estrepitoso $ 1,75. IMPERFECTA $ 300,00. TRIFECTA $ 1.189,00. DOBLE $ 379,00. TRIPLO SELECTIVO $ 7.575,00. CUATERNA SELECTIVA $ 38.950,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'0s20c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: El Quinton Lobos. El ganador de 3 años es hijo de Perfectperformance y Miss Ventura DUODECIMA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 INTENSO PLACER, 57, K.Banegas (8) 22943 2 Nikito Express, 57, A.Domingos (15) 8007 41,55 pzo 3 True Dreams, 57, J.Da Silva (1) 105611 3,15 2 1/2 cps 4 Meran, 57, F.L.Goncalves (10) 26614 12,50 1 1/2 cpo 5 Rishikesh, 57, J.Leonardo (6) 56385 5,90 1/2 cpo 6 Tremendo Juani, 57, B.Enrique (12a) 21189 15,70 2 cps 7 Don Namos, 57, J.Noriega (5) 32938 10,10 3/4 cpo 8 Make It Last, 57, G.Villalba (13) 48565 6,85 3 1/2 cps 9 Tony Van, 57, E.Ruarte (4) 65876 5,05 2 1/2 cps 10 Kal Drogo, 57, O.Alderete (11) 16428 20,25 15 cps 11 Last Express, 51, R.Villegas (14) 2294 145,00 2 cps 12 Hacele El Verso, 56, P.Carrizo (12) 21189 15,70 5 cps ú* Imbattuto, 57, W.Pereyra (9) 56867 5,85 s.a. - - - 484907 - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: INTENSO PLACER $ 14,50, 6,85 y 3,40. Nikito Express $ 12,00 y 4,85. True Dreams $ 1,65. IMPERFECTA $ 10.822,50. TRIFECTA $ 17.724,50. DOBLE $ 2.211,00. CADENA JACKPOT $ 59.146,75.No corrieron: (2) Letting Go, (3) Universo Plus, (7) Doctor Best y (16) Dinamo Cause. Tiempo: 2'1s41c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: Primera Especial. El ganador de 5 años es hijo de Andromeda`s Hero y Mi Linyera DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1* SOFRITA, 56, E.Ortega P. (4) 100385 2 Sinsa Dong, 56, E.Ruarte (6) 75289 4,60 2 cps 3 Empress Jane, 56, A.Domingos (12) 10156 34,10 2 1/2 cps 4 Doña Jalea, 56, F.Barroso (7) 182278 1,90 pzo 5 Joy Rea, 56, W.Pereyra (2) 36076 9,60 1 1/2 cpo 6 Melisandre, 56, J.Noriega (13) 10216 33,90 1 1/2 cpo 7 Oleada In The Rye, 56, J.Villagra (10) 22416 15,45 pzo 8X Ya Basta, 56, C.Montoya (3) 7862 44,05 cza 9 Joy Epica, 56, F.L.Goncalves (14) 23166 14,95 3/4 cpo 10 Saettana, 56, I.Monasterolo (15) 8757 39,55 1 cpo 11 Editada, 56, E.Siniani (5) 2224 155,70 3 cps 12 Expresa Todo, 56, P.Carrizo (8) 1009 343,35 1 cpo 13 Evitame, 56, O.Alderete (9) 1446 239,50 2 1/2 cps ú Soy Buscada, 56, A.Cabrera (1) 2414 143,45 1 1/2 cpo - - - 483694 - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: SOFRITA $ 3,45, 1,85 y 1,50. Sinsa Dong $ 2,10 y 1,60. Empress Jane $ 4,10. IMPERFECTA $ 440,00. TRIFECTA Extra $ 5.748,00. DOBLE $ 850,00. TRIPLO $ 15.505,00.No Corrió: (11) Honey Sweet. Tiempo: 1'10s43c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Hs. Pozo De Luna. La ganadora de 3 años es hija de Roman Ruler y Kathryn`s Spirit DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 JUSTIFY MY LOVE (BRZ), 56, A.Domingos (2) 89120 2 Dona Bugra, 56, A.Cabrera (8) 15237 25,15 2 1/2 cps 3 Icaria, 56, J.Da Silva (14) 156415 2,45 2 1/2 cps 4 Celebre Candy, 56, E.Ortega P. (12) 139352 2,75 3 cps 5 Re Fortuna, 56, F.L.Goncalves (6) 52496 7,30 hco 6 Te Atrapa, 52, A.I.Romay (3) 11883 32,25 pzo 7 Quiereme, 54, M.La Palma (15) 29822 12,85 1 1/2 cpo 8 Keep The Faith, 52, R.Frias (13) 5175 74,05 1 1/2 cpo 9* Sassenach, 56, C.Velazquez (4) 21774 17,60 3 1/2 cps 10 Quick She Go, 56, W.Pereyra (10) 10749 35,65 4 cps úX Calda, 56, O.Alderete (5) 5352 71,60 2 1/2 cps - - - 537376 - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: JUSTIFY MY LOVE $ 4,30, 3,85 y 2,15. Dona Bugra $ 9,35 y 2,80. Icaria $ 1,30. IMPERFECTA ú $ 2.622,50. CUATRIFECTA $ 13.298,50. DOBLE $ 711,00. QUINTUPLO: a ganador $ 231.484,50, a placé $ 698,50.No corrieron: (1) Strategic Thought, (7) Atenea Sky, (9) Danna Royal y (11) Escaping Justice. Tiempo: 1'9s94c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: Stud Rdi. La ganadora de 3 años es hija de Agnes Gold y Zafira DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1* LINDA ISABELLE, 56, B.Enrique (14) 26819 2 Huasanga, 56, E.Ortega P. (12) 108179 4,45 pzo 3 Winny Dubai, 56, J.Villagra (3) 171927 2,80 3 1/2 cps 4 Michelica, 56, I.Monasterolo (6) 40284 11,95 2 1/2 cps 5 Escalera Real, 57, G.Calvente (7) 23540 20,45 2 cps 6 Master Shiner, 56, F.L.Goncalves (10) 43175 11,15 1/2 cpo 7 Jaded (brz), 56, A.Domingos (9) 45415 10,60 2 cps 8X Mala Mia, 56, P.Carrizo (13) 25270 19,05 4 cps 9 La Busanda, 56, A.Cabrera (8) 101346 4,75 7 cps 10 La Ivonne, 56, D.Ramella (11) 70793 6,80 3/4 cpo 11 Fahda, 56, J.Noriega (5) 9967 48,30 1 cpo 12 Speed And Force, 56, E.Ruarte (1) 1806 266,60 4 cps ú Pop Singer, 54, M.La Palma (4) 2408 199,95 1/2 cpo - - - 670928 - - (*) Largó cruzado (X) Indócil en los partidores Dividendos: LINDA ISABELLE $ 17,95, 6,90 y 2,65. Huasanga $ 2,45 y 1,55. Winny Dubai $ 1,60. IMPERFECTA $ 2.255,00. CUATRIFECTA $ 150.000,00. DOBLE FINAL $ 15.150,00. TRIPLO $ 54.875,00. CUATERNA $ 248.220,00. No corrieron: (2) Magnific Star y (15) Matchup. Tiempo: 1'10s0c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: Hs. 