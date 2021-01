Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Up Town , 57, E.Ruarte

DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 BUENA MANDARINA, 57, J.Leonardo (13) 52593 2 Duncana, 57, D.Ramella (15) 108693 3,75 3 1/2 cps 3 Alfa Omega, 57, O.Villarroel (3) 150962 2,70 cza 4 Ardilla Eva, 54, N.Villarreta (10) 26382 15,45 3/4 cpo 5* Corsa Clarita, 57, R.Alzamendi (11) 59941 6,80 1 1/2 cpo 6 Agua Romana, 57, P.Carrizo (7) 57815 7,05 1/2 cza 7 Monroe´s Legacy, 55, C.Montoya (14) 5677 71,80 1/2 cza 8 Lady Improved, 57, G.Bellocq (12) 35912 11,35 3 cps 9 Trattoria, 53, R.Frias (8) 5256 77,55 2 cps 10 Radmila, 56, F.Correa (5) 33826 12,05 cza 11 Epic Romance, 51, R.Villegas (1) 4956 82,25 1/2 cpo 12 Centennial Storm, 55, L.Cabrera (9) 12838 31,75 cza 13 Desde Rojas, 57, E.Ruarte (6) 8700 46,85 hco ú Navarretta, 57, L.Vai (2) 5634 72,35 11 cps - - - 569183 - - (*) Largó frío

Dividendos: BUENA MANDARINA $ 7,75, 3,00 y 1,40. Duncana $ 3,70 y 1,60. Alfa Omega $ 1,20. IMPERFECTA $ 1.175,00. CUATRIFECTA $ 41.666,00. DOBLE FINAL $ 14.915,00. TRIPLO $ 64.680,00. CUATERNA $ 147.575,00. QUINTUPLO: a ganador $ 167.295,50, a placé $ 739,00. No Corrió: (4) La Tamborilera. Tiempo: 55s88c. Cuidador: R.R.Molla. Stud: Mil Cariño (vguay). La ganadora de 5 años es hija de Catcher In The Rye y Limoniu. RECAUDACIÓN: $ 31.403.224.

