Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1* ALL YOURS, 57, D.Ramella (8) 80400 2 Alta Betty, 57, G.Calvente (10) 93623 7,60 1/2 cza 3 Leona Mistica, 57, J.Leonardo (1) 56027 12,70 1 cpo 4X Terese, 57, L.Noriega (17) 212399 3,35 2 cps 5 La Alfonsina, 57, F.L.Goncalves (11) 87844 8,10 cza 5 La Mascarada, 57, A.Domingos (12) 56471 12,60 emp. 7 Luci Triomphe, 57, D.E.Arias (9) 142308 5,00 1/2 cpo 8 Baby Horse, 53, R.Garcia (14) 56696 12,55 2 1/4 cps 9 Delicada Rimout, 57, A.Cabrera (2) 47436 15,00 1 1/2 cpo 10 White Angel, 57, G.J.Garcia (7) 4014 177,25 1 1/2 cpo 11 Alma De Plata, 58, M.Giles (16) 3980 178,80 2 1/2 cps 12 Kasia, 57, O.Alderete (6) 40087 17,75 3 cps 13 Loca Como Tu Madre, 57, P.Carrizo (3) 5199 136,85 1/2 pzo 14 Ashley Secret, 57, M.Genzano (15) 105413 6,75 cza ú Hawa, 53, M.Alfaro (5) 1408 505,35 17 cps - - - 993305 - - (*) Se escapó de los partidores (X) Largó cruzado

Dividendos: ALL YOURS $ 10,85, 4,75 y 2,85. Alta Betty $ 4,35 y 2,95. Leona Mistica $ 5,95. IMPERFECTA $ 1.390,00. CUATRIFECTA $ 125.000,00. DOBLE FINAL $ 1.670,00. TRIPLO $ 5.840,00. CUATERNA $ 18.165,00. QUINTUPLO: a ganador $ 4.345,00, a placé $ 78,00. No corrieron: (4) Partucera y (13) Botega. Tiempo: 58s40c. Cuidador: F.R.Cacciabue. Stud: El Reto. La ganadora de 4 años es hija de Angiolo y Blue Mornin. RECAUDACIÓN: $ 38.828.015.

WATER COOLINGAnother Red. Ygara Key. Hope Rooster. IMPERFECTA ú. CUATRIFECTADOBLE. Corrieron todos58s83c.A.Pavlovsky.Carampangue (chi). La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Whiscolita