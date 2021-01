Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Oleada In The Rye , 56, J.Villagra

Wish You More , 56, F.Corrales

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 ORPEN VADOR, 57, J.Villagra (4) 1132353 2 Rhydon, 57, R.Frias (5) 1455883 2,45 3 cps 3* Tancho, 55, N.Villarreta (7) 287654 12,40 pzo 4 El Pa, 56, L.Caronni (3) 360294 9,90 3/4 cpo 5 King Curl, 57, G.J.Garcia (6) 102058 34,95 2 cps 6 Mr. Alvin, 57, L.Vai (2) 25235 141,35 1 cpo 7 Ankatu Lo, 57, P.Carrizo (9) 44839 79,55 3 1/2 cps 8 Forty Paton, 53, M.A.Sosa (13) 351420 10,15 1/2 cpo 9X Locke, 57, M.Valle (12) 266188 13,40 cza 10 Magic Horse, 57, R.R.Barrueco (8) 158178 22,55 2 cps 11 Ride De Oro, 57, C.Benitez (11) 699395 5,10 pzo 12 Parlof, 57, W.Pereyra (10) 93866 38,00 9 cps ú+ Pitotoy, 57, G.Villalba (1) 16366 217,95 0 cpo - - - 4993728 - - (*) Se escapó de los partidores (X) Se escapó de los partidores (+) Rodó

Dividendos: ORPEN VADOR $ 3,15, 1,65 y 2,00. Rhydon $ 2,15 y 1,70. Tancho $ 2,40. IMPERFECTA $ 227,50. CUATRIFECTA $ 2.055,50. DOBLE $ 148,00. QUINTUPLO: a ganador $ 19.624,00, a placé $ 87,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s50c. Cuidador: P.A.Colman. Stud: Ungido. El ganador de 4 años es hijo de Orpen y Miss Vador DECIMOQUINTA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 SOS MUY BONITA, 57, F.L.Goncalves (14) 148450 2 Directora De Escuela, 57, J.Da Silva (8) 170327 4,75 1 1/2 cpo 3* Dancerita, 57, J.Leonardo (6) 35407 22,85 3 1/2 cps 4 Delgany, 53, R.Frias (12) 33640 24,05 pzo 5 Madero Girl, 57, B.Enrique (10) 99883 8,10 3/4 cpo 6 Srta. Francesa, 53, M.A.Sosa (11) 69746 11,60 pzo 7 Mochila, 57, I.Monasterolo (5) 385263 2,10 4 cps 8 Apapachoa, 57, L.Cabrera (9) 42248 19,15 1 1/2 cpo 9 Candy Gal, 57, C.Montoya (3) 15879 50,95 1/2 pzo 10X Suite Of Love, 57, R.R.Barrueco (7) 32888 24,60 cza 11 Midnight Queen, 57, J.Noriega (1) 61061 13,25 1/2 pzo 12 Jumping Icon, 53, A.I.Romay (4) 8222 98,40 6 cps 13 Evil Ways, 57, W.Pereyra (2) 10576 76,50 5 cps 14 Pokemon Go, 57, F.Barroso (5a) 385263 2,10 cza ú City Attend, 57, G.J.Garcia (13) 16664 48,55 s.a. - - - 1515518 - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: SOS MUY BONITA $ 7,05, 2,55 y 2,70. Directora De Escuela $ 2,45 y 1,90. Dancerita $ 2,80. IMPERFECTA ú $ 637,50. CUATRIFECTA $ 500.000,00. DOBLE FINAL $ 1.875,00. TRIPLO $ 9.840,00. CUATERNA $ 5.220,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'19s65c. Cuidador: M.L.Roberti. Stud: Sta. Elena. La ganadora de 4 años es hija de Remote y Singing In Ke. RECAUDACIÓN: $ 49.944.730 .

CHE SILVINA. Wish You More. My Serve. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (3) Besos De Amor, (6) Divergente y (12) Esplendida Craf1'19s74c.L.R.Cerutti.Don Valentino. La ganadora de 3 años es hija de Greenspring y Etiquetada