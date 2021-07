Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Grand Willing , 52, J.Espinoza

SEXTA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1* REINA AWE, 57, P.Carrizo (6) 0 2X Muy Picara, 57, F.L.Goncalves (2) 0 7,85 1 cpo 3 A Pura Fiesta, 53, E.G.Ortega T. (9) 0 4,55 1/2 cpo 4+ Reikina Rye, 57, J.Villagra (5) 0 3,30 2 1/2 cps 5** Nevada Nistel, 53, A.Castro (7) 0 36,85 1/2 cpo 6/ Perola Negra, 57, E.Talaverano (1) 0 2,75 11 cps 7/ Celinka, 57, W.Moreyra (4) 0 13,70 6 cps ú Banquera Pretenciosa, 55, O.Villarroel (8) 0 4,35 9 cps - - - 0 - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta (**) Largó cruzado (/) Largó cruzado (/) Ligó suelta

Dividendos: REINA AWE $ 13,15, 2,65 y 1,40. Muy Picara $ 4,35 y 2,20. A Pura Fiesta $ 2,00. EXACTA $ 3.196,50. TRIFECTA $ 14.634,00. DOBLE $ 2.705,00.No Corrió: (3) Baronesa Asiatica. Tiempo: 1'36s3c. Cuidador: M.A.J.Velazco. Stud: Santa Enriqueta. La ganadora de 5 años es hija de Emperor Richard y Bengal Awe SEPTIMA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 PASIONARIO MAN, 55, S.Barrionuevo (7) 0 2 Inside Trader, 57, I.Monasterolo (3) 0 8,25 1/2 cza 3* Derby Four, 57, Jorge Peralta (8) 0 12,20 1 cpo 4 Nicolas Express, 57, F.Coria (2) 0 5,85 pzo 5 Libertador Sam, 57, J.Villagra (4) 0 2,30 1/2 cpo 6 Tothemoonandback, 55, F.Correa (5) 0 7,80 3 1/2 cps 7 Master Nabeel, 53, R.Bascuñan (4a) 0 2,30 17 cps ú Capellini, 57, F.L.Goncalves (9) 0 2,85 16 cps - - - 0 - - (*) Ligó suelta Dividendos: PASIONARIO MAN $ 6,55 y 3,35. Inside Trader $ 2,85. EXACTA $ 1.873,50. TRIFECTA $ 9.452,00. DOBLE $ 5.242,50.No corrieron: (1) Ritmo Capanga y (6) Yoco Embrujado. Tiempo: 1'35s4c. Cuidador: A.M.Calcagno. Stud: De Setiembre. El ganador de 5 años es hijo de Manipulator y Corsa Pasion OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 TWILIGHT CAT, 52, E.G.Ortega T. (6) 0 2 Mani Nistel, 56, R.R.Barrueco (12) 0 9,10 4 cps 3 La Exploradora, 52, R.Bascuñan (2) 0 3,15 1/2 cpo 4 Alpha Sky, 56, I.Monasterolo (11) 0 4,45 1 1/2 cpo 5 Corrochosa, 56, M.Valle (3) 0 5,30 1 1/2 cpo 6 Buena Rosa, 56, M.La Palma (10) 0 26,60 1/2 cpo 7 Maria Mar, 56, W.Moreyra (7) 0 10,60 2 cps 8 Dona Road, 56, A.Cabrera (4) 0 2,70 1/2 cpo 9 Quarry Bay, 56, S.Piliero (5) 0 47,30 2 cps ú Jacarandosa, 56, W.Pereyra (3a) 0 5,30 3 cps - - - 0 Dividendos: TWILIGHT CAT $ 14,00, 5,60 y 3,75. Mani Nistel $ 5,15 y 2,95. La Exploradora $ 2,05. IMPERFECTA $ 3.920,00. TRIFECTA $ 38.068,00. DOBLE $ 4.585,00. TRIPLO SELECTIVO $ 375.000,00. CUATERNA SELECTIVA $ 378.422,50.No corrieron: (1) Pupila Asiatica, (8) Amiguita Boce, (9) A Cappella y (9a) Alma Angelical. Tiempo: 1'11s52c. Cuidador: J.G.Ublich. Stud: Los Amigos De Siempre. La ganadora de 3 años es hija de Hurricane Cat y Luhitin NOVENA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 BOND TO ME, 57, E.Retamozo (9) 0 2 Troyana Del Sol, 57, C.Velazquez (6) 0 2,25 4 cps 3 Narkanda, 53, E.G.Ortega T. (4) 0 5,25 5 cps 4* Green To Me, 54, L.Garcia (11) 0 81,95 3/4 cpo 5 Johana Por Mi, 55, A.Castro (8) 0 17,25 3/4 cpo 6 Oh Que Mani, 57, P.Carrizo (2) 0 22,10 3 cps 7 Oleanna, 55, L.N.Garcia (7) 0 41,15 3 1/2 cps 8 Miss Inca, 53, R.Bascuñan (3) 0 19,05 2 cps 9 Spacial Woman, 57, G.J.Garcia (5) 0 9,25 9 cps ú Lunita Mercedina, 57, L.Cabrera (10) 0 49,55 2 cps - - - 0 - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: BOND TO ME $ 2,30, 1,30 y 1,25. Troyana Del Sol $ 1,45 y 1,30. Narkanda $ 1,55. EXACTA $ 288,00. TRIFECTA $ 412,00. DOBLE $ 1.757,50. CADENA CON JACKPOT: con 5 aciertos $ 28.333,50.No Corrió: (1) Rachel Imaginary. Tiempo: 1'10s86c. Cuidador: B.Correas. Stud: Tafi Del Valle. La ganadora de 4 años es hija de Equal Stripes y Boudica DECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 AKASHA, 57, L.Vai (9) 0 2 Miss Key Slew, 57, R.Blanco (1) 0 2,35 3/4 cpo 3 Amuschina, 57, G.Bonasola (11) 0 5,15 4 cps 4 Astata Notes, 57, L.Cabrera (10) 0 19,90 1 cpo 5 Only Jackie, 57, L.Balmaceda (5) 0 1,95 3 cps 6 Estudianta Hera, 57, G.J.Garcia (4) 0 61,40 2 1/2 cps 7 Joy Nivea, 53, R.Bascuñan (2) 0 14,85 1/2 cza 8 Archimaga, 57, S.Piliero (8) 0 159,95 5 cps 9 Mermelada Kal, 57, E.Retamozo (7) 0 79,40 cza 10 Saky Sky, 57, I.Monasterolo (6) 0 32,05 1 1/2 cpo ú Ecclesiastical, 57, A.Giorgis (3) 0 27,35 2 cps - - - 0 Dividendos: AKASHA $ 17,60, 3,00 y 2,25. Miss Key Slew $ 2,60 y 1,45. Amuschina $ 1,65. EXACTA $ 1.324,50. CUATRIFECTA $ 13.076,00. DOBLE $ 1.725,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s64c. Cuidador: J.C.Borda. Stud: Cañada Negra. La ganadora de 4 años es hija de Angiolo y Sacsahuana UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 QUE ME LO CREO, 57, W.Pereyra (7) 0 2 Jaco Beach, 53, E.G.Ortega T. (3) 0 2,75 1 cpo 3 Adrianita Ness, 57, L.Cabrera (9) 0 4,65 1 1/2 cpo 4 Assimilate, 57, M.La Palma (11) 0 3,65 1 1/2 cpo 5 Perla De Labuan, 57, W.Moreyra (12) 0 11,20 3/4 cpo 6 Ya No Ser, 57, Jorge Peralta (5) 0 15,85 9 cps 7 Vale Dolo, 53, R.Bascuñan (1) 0 52,10 1/2 cpo 8 Zampoña, 57, F.Coria (6) 0 9,25 1/2 cpo 9 Kata Lu, 55, L.N.Garcia (4) 0 132,25 4 cps 10 Equal Soul, 57, S.Piliero (10) 0 117,40 2 1/2 cps ú* Maria La Real, 55, N.Villarreta (2) 0 48,90 17 cps - - - 0 - - (*) Largó frío Dividendos: QUE ME LO CREO $ 4,30, 2,20 y 1,35. Jaco Beach $ 1,65 y 1,20. Adrianita Ness $ 1,35. IMPERFECTA $ 425,00. CUATRIFECTA $ 3.217,00. DOBLE FINAL $ 13.840,00. TRIPLO $ 34.580,00. CUATERNA $ 383.425,00. QUINTUPLO: a ganador $ 256.734,00, a placé $ 2.567,00. No Corrió: (8) Atenea Sky. Tiempo: 1'11s53c. Cuidador: J.J.Etchechoury. Stud: Dos Estrellas. La ganadora de 4 años es hija de Sabayon y Red Knigh. RECAUDACIÓN: $ 37.167.619. AKASHA. Miss Key Slew. Amuschina. EXACTA. CUATRIFECTA. DOBLE. 