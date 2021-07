Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 KECOQUETA, 57, F.Vilches (11) 0 2 Luna De Primavera, 55, N.Villarreta (6) 0 2,80 3 1/2 cps 3 La Padercita, 57, A.Giorgis (12) 0 12,30 1/2 pzo 4 Teoric, 57, J.Leonardo (13) 0 3,00 4 cps 5 Diferente Soy, 57, A.Paez (10) 0 28,40 1 1/2 cpo 6 Malhablada Slam, 55, S.Barrionuevo (2) 0 18,60 2 cps 7 La Troyana, 53, R.Villegas (9) 0 38,30 pzo 8 Re Original, 57, M.La Palma (7) 0 19,45 7 cps 9 One Guess, 55, M.Aserito (1) 0 17,15 3 cps 10 Gastonera Wad, 55, L.Tello E. (3) 0 9,45 4 cps 11 Sincerella, 52, C.Perez G. (8) 0 38,60 5 cps ú Ilcara Lef, 57, J.M.Sanchez (5) 0 46,75 14 cps - - - 0 Dividendos: KECOQUETA $ 3,50, 1,90 y 1,65. Luna De Primavera $ 2,20 y 1,70. La Padercita $ 3,25. IMPERFECTA $ 305,00. TRIFECTA $ 1.633,00. DOBLE $ 1.542,50.No Corrió: (4) Mirona Key. Tiempo: 1'4s97c. Cuidador: C.A.De La Mata. Stud: Miguel Y Gabriel (s.fe). La ganadora de 5 años es hija de Valid Stripes y Kecosita NOVENA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 NUBIAN, 56, R.R.Barrueco (7) 0 2 Queen Amira, 56, G.Calvente (8) 0 3,40 2 cps 3 Lady Vaga, 56, C.Velazquez (4) 0 2,70 1/2 pzo 4 Hierbasanta, 56, E.Ortega P. (2) 0 4,90 1/2 cza 4 Cautiva Cat, 56, L.Balmaceda (3) 0 8,00 emp. 6 Corrochosa, 56, W.Pereyra (5) 0 5,95 4 cps 7 Furiosa Deccana, 56, A.Paez (6) 0 11,25 1/2 pzo ú Mariposa Seattle, 56, F.Benitez O. (1) 0 20,40 3 1/2 cps - - - 0 Dividendos: NUBIAN $ 13,15, 3,20 y 1,25. Queen Amira $ 2,60 y 1,25. Lady Vaga $ 1,15. EXACTA $ 2.763,00. TRIFECTA $ 6.095,00. DOBLE $ 3.802,50. TRIPLO $ 15.305,00. CUATERNA $ 150.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s64c. Cuidador: R.C.Gutierrez. Stud: El Mouflon. La ganadora de 3 años es hija de Tweaker y Nitrogena DECIMA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 LUDVIG, 54, W.Pereyra (2) 0 2 El Refusilo, 56, E.Ortega P. (9) 0 4,05 2 1/2 cps 3 Baron Blue, 54, J.Villagra (10) 0 12,55 1 1/2 cpo 4 Don Desatino, 58, E.G.Ortega T. (11) 0 2,45 1/2 cza 5 Codi Strac, 52, A.Castro (3) 0 14,15 2 1/2 cps 6 Thunder Blue, 58, U.Chaves (8) 0 56,60 2 cps 7 Cragganmore, 55, A.I.Romay (5) 0 7,35 4 cps 8 Grand Willing, 52, A.Coronel E. (6) 0 47,80 11 cps 9 Mars Volta, 56, B.Enrique (4) 0 5,90 3/4 cpo 10 Really Brave, 52, L.Balmaceda (7) 0 30,55 2 1/2 cps ú Royal Indigo, 51, R.Villegas (6a) 0 47,80 9 cps - - - 0 Dividendos: LUDVING $ 5,00, 2,25 y 1,55. El Refusilo $ 3,10 y 2,35. Baron Blue $ 4,50. EXACTA $ 471,00. TRIFECTA $ 3.140,00. DOBLE $ 6.582,50. CADENA JACKPOT $ 326.375,50.No Corrió: (1) Mister Key. Tiempo: 1'35s14c. Cuidador: M.Rodriguez. Stud: Hs. Polo. El ganador de 6 años es hijo de Cima De Triomphe y Luna Etoile UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 AMIGUITA TWISTERA, 57, M.Aserito (5) 0 2 Leia, 55, N.Villarreta (4) 0 11,75 6 cps 3 Idola Maro, 57, S.Toscani (6) 0 5,65 pzo 4 Q`dubitada Boby, 53, R.Villegas (13) 0 37,30 3 cps 5 Mi Tendencia, 55, S.Barrionuevo (1) 0 3,75 2 cps 6 Ibenblue, 55, L.Galdeano (9) 0 79,05 1 1/2 cpo 7 Adelyn, 57, R.Alzamendi (10) 0 74,45 1 1/2 cpo 8 Nudara, 55, A.Castro (7) 0 9,95 7 cps 9 Orieta, 55, M.La Palma (8) 0 17,45 4 cps 10 La Calobra, 55, F.Vilches (2) 0 65,85 7 cps ú Gran Rosita, 57, C.Montoya (12) 0 41,55 s.a. - - - 0 Dividendos: AMIGUITA TWISTERA $ 1,50, 1,55 y 1,20. Leia $ 2,85 y 1,40. Idola Maro $ 1,15. IMPERFECTA $ 460,00. CUATRIFECTA $ 4.173,00. DOBLE $ 660,00.No corrieron: (3) Alys Dabbler, (11) Cumbiera Key y (14) Bahia Candy. Tiempo: 1'11s64c. Cuidador: J.B.Boggiano. Stud: Los Chanchitos. La ganadora de 5 años es hija de Endorsement y La Twistera DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 HOPE ROOSTER, 57, F.Calvente (9) 0 2 Swept Away, 57, M.Aserito (8) 0 6,35 1/2 cpo 3 Alephina, 57, C.Montoya (3) 0 6,25 5 cps 4 Darlingtonia, 55, L.Galdeano (14) 0 43,45 3/4 cpo 5 Napoletana, 55, F.Corrales (4) 0 5,40 3/4 cpo 6 La Gran Apuesta, 54, N.Villarreta (6) 0 2,75 3 1/2 cps 7 Danzarina Dubai, 55, A.Castro (5) 0 31,15 1 cpo 8 Water Maura, 57, E.Ruarte (13) 0 17,60 1 1/2 cpo 9 Grappa, 57, A.Paez (12) 0 16,90 1 cpo 10 Seriota Star, 52, C.Perez G. (7) 0 57,20 1 cpo 11 Adios Ninon, 57, J.M.Sanchez (10) 0 102,20 3/4 cpo ú Roman Candy, 57, A.Giorgis (1) 0 29,70 16 cps - - - 0 Dividendos: HOPE ROOSTER $ 3,90, 2,50 y 1,65. Swept Away $ 4,30 y 2,50. Alephina $ 2,20. IMPERFECTA $ 507,50. CUATRIFECTA $ 75.000,00. DOBLE $ 2.870,00. TRIPLO $ 7.420,00. CUATERNA $ 56.680,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 114.592,00, con 4 aciertos $ 887,00. No corrieron: (2) La Jornne y (11) Dear Heather. Tiempo: 1'12s8c. Cuidador: F.Retrivo. Stud: Tripleerre (az). La ganadora de 5 años es hija de Dynamix y Llau-lla. RECAUDACIÓN: $ 36.909.151.. AMIGUITA TWISTERA. Leia. Idola Maro. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (3) Alys Dabbler, (11) Cumbiera Key y (14) Bahia Candy1'11s64c.J.B.Boggiano.Los Chanchitos. La ganadora de 5 años es hija de Endorsement y La Twistera LUDVING. El Refusilo. Baron Blue. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA JACKPOT.No Corrió: (1) Mister Key1'35s14c.M.Rodriguez.Hs. Polo. El ganador de 6 años es hijo de Cima De Triomphe y Luna Etoile NUBIAN. Queen Amira. Lady Vaga. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'25s64c.R.C.Gutierrez.El Mouflon. La ganadora de 3 años es hija de Tweaker y Nitrogena KECOQUETA. Luna De Primavera. La Padercita. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (4) Mirona Key1'4s97c.C.A.De La Mata.Miguel Y Gabriel (s.fe). La ganadora de 5 años es hija de Valid Stripes y Kecosita

MISS OUT. Punta India. Idaira Chica. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No Corrió: (2) Let Her Go1'10s54c.J.A.M. Neer.Cristal De Luna. La ganadora de 5 años es hija de True Cause y Miss Ojea