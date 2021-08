Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

MUST BE BEAUTY , 57, W.Moreyra

CUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 QUE VIDA CLARA, 56, O.Alderete (10) 0 2 La Rubia Sant, 54, F.Correa (5) 0 9,30 3/4 cpo 3 La Exploradora, 56, W.Pereyra (3) 0 2,15 5 cps 4 Full Halo, 54, A.Castro (2) 0 47,65 pzo 5 Lady Kris, 56, P.Carrizo (6) 0 26,75 1/2 cpo 6 Ya Li, 56, R.R.Barrueco (9) 0 4,45 1 1/2 cpo 7 Oscurisima, 56, E.Ortega P. (4) 0 4,90 1 1/2 cpo 8 Vasquita Soñada, 53, C.Perez G. (7) 0 24,30 8 cps ú Linda Ane, 54, A.I.Romay (8) 0 17,70 4 cps - - - 0 Dividendos: QUE VIDA CLARA $ 3,55, 3,50 y 1,65. L Rubia Sant $ 3,80 y 1,45. La Exploradora $ 1,35. EXACTA $ 531,00. TRIFECTA $ 1.098,00. DOBLE $ 260,00. CUATERNA $ 849,00.No Corrió: (1) Flecha Del Sur. Tiempo: 1'11s19c. Cuidador: J.A.Perez. Stud: Estrella Dorada (rº). La ganadora de 3 años es hija de Claro Oscuro y Noche De Paris QUINTA CARRERA- 2000 METROSPremio: Handicap Academia Nacional De Agronomia Y Veterinaria Gan Pag. Dist. 1 MISS EDER, 59, L.Balmaceda (4) 0 2 Gamble Rules, 60, J.Noriega (2) 0 2,25 5 cps 3 Global Bonita, 56, B.Enrique (5) 0 9,50 3 1/2 cps 4 Our Little Girl, 59, G.Bonasola (7) 0 4,60 1/2 cpo 5 Island Gold, 51, L.Galdeano (6) 0 36,75 7 cps 6 Llamas De Acero, 56, R.R.Barrueco (8) 0 7,50 1 1/2 cpo ú Baila En La Cima, 49, E.G.Ortega T. (1) 0 11,80 18 cps - - - 0 Dividendos: MISS EDER $ 2,35 y 1,25. Gamble Rules $ 1,10. EXACTA $ 265,50. TRIFECTA $ 545,00. DOBLE $ 1.762,50. TRIPLO $ 1.762,50. CUATERNA CON JACKPOT $ 1.006,00.No Corrió: (3) Giulitta. Tiempo: 2'0s51c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: El Pulpo. La ganadora de 5 años es hija de Equal Stripes y Miss Juvenile SEXTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 MEGAWATT, 58, J.Villagra (3) 0 2 Alex Scape, 49, E.G.Ortega T. (1) 0 6,10 4 cps 3 Lifesavers, 54, W.Pereyra (12) 0 4,15 1 1/2 cpo 4 Pat Rafter, 54, J.Leonardo (13) 0 63,55 3/4 cpo 5 Shamgar, 56, W.Moreyra (10) 0 2,85 hco 6 Starry Mix, 54, I.Monasterolo (7) 0 15,05 3 1/2 cps 7 Rogelio Royal, 51, A.Allois (6) 0 40,40 1 1/2 cpo 8* Salmon Rojo, 54, L.Cabrera (4) 0 31,15 6 cps 9 Francisco De Boedo, 54, R.Alzamendi (2) 0 53,60 1 cpo ú Snigger, 52, M.Valle (11) 0 9,90 1 1/2 cpo - - - 0 - - (*) Desmontó Dividendos: MEGAWATT $ 4,35, 1,35 y 1,20. Alex Scape $ 2,45 y 1,45. Lifesavers $ 1,45. IMPERFECTA $ 382,50. TRIFECTA $ 647,00. DOBLE $ 562,50.No corrieron: (5) Mutak Berry, (8) Saint Runner y (9) Storm Mambo. Tiempo: 1'9s22c. Cuidador: R.M.Vivas. Stud: Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 6 años es hijo de Master Of Hounds y Spiffy SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 NICOLAS EXPRESS, 57, G.Calvente (4) 0 2 Blue Eyed Soul, 57, K.Banegas (1) 0 2,95 2 cps 3 Derby Four, 57, Jorge Peralta (3) 0 4,25 1 1/2 cpo 4 Gritalo Blue, 51, E.G.Ortega T. (8) 0 7,45 pzo 5 Evinrude, 53, R.Villegas (6) 0 6,90 4 cps 6 Don Prestigio, 55, A.I.Romay (5) 0 33,05 1 cpo 7 Wallander, 54, R.Frias (7) 0 6,35 2 1/2 cps 8 Yoco Embrujado, 55, S.Barrionuevo (9) 0 14,75 8 cps ú Santiagueñito, 55, M.Valle (10) 0 22,10 5 cps - - - 0 Dividendos: NICOLAS EXPRESS $ 3,50, 1,60 y 1,35. Blue Eyed Soul $ 1,45 y 1,25. Derby Four $ 1,25. EXACTA $ 288,00. TRIFECTA $ 513,00. DOBLE $ 485,00.No corrieron: (2) Cyber Cafe y (11) Valiente Spring. Tiempo: 0s0c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: Axel. El ganador de 5 años es hijo de Expressive Halo y Sybil S. OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 LA BARCELONETA, 53, J.Espinoza (5) 0 2* Princesa Island, 53, E.G.Ortega T. (8) 0 1,70 3/4 cpo 3 Alma De Plata, 56, N.Villarreta (1) 0 23,75 cza 4 Solita Juana, 56, P.Carrizo (4) 0 5,65 2 cps 5X Terese, 57, W.Pereyra (7) 0 3,40 v.m. 6 Splendor Lady, 55, E.Torres (10) 0 65,85 4 cps 7+ La Roosvelt, 54, R.Frias (6) 0 31,00 1/2 cpo 8 Estrategia Pura, 57, W.Aguirre (3) 0 13,60 pzo ú** Verdana Beach, 57, A.Giorgis (9) 0 54,80 1 cpo - - - 0 - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta (**) Largó cruzado Dividendos: LA BARCELONETA $ 4,85, 1,35 y 1,10. Princesa Island $ 1,25 y 1,10. Alma De Plata $ 1,60. EXACTA $ 406,50. TRIFECTA $ 3.138,00. DOBLE $ 1.552,50. S TRIPLO SELECTIVO $ 8.925,00. CUATERNA SELECTIVA $ 13.887,50.No Corrió: (2) De Todo Tendras. Tiempo: 1'4s64c. Cuidador: A.O.Martinez. Stud: 5 Estrellas (az). La ganadora de 5 años es hija de Global Hunter y Geometrica NOVENA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 MOON BOY, 56, R.Blanco (5) 0 2 Vip Colt, 54, A.I.Romay (7) 0 4,85 4 cps 3 Yacaeran, 56, D.Ramella (9) 0 3,90 3 1/2 cps 4 Papu Juan, 57, G.Bonasola (4) 0 41,90 7 cps 5 Soy Dark, 52, E.G.Ortega T. (11) 0 136,55 2 cps 6 Bermello, 56, M.Valle (1) 0 15,00 1 cpo 7* Nammus Telu, 56, O.Alderete (6) 0 19,35 3 1/2 cps 8 Palpiteiro, 56, M.La Palma (8) 0 60,25 7 cps 9 Curious Nut, 56, F.Corrales (12) 0 152,50 6 cps 10X Clasico Scat, 56, M.Aserito (2) 0 61,05 6 cps ú+ Mbappe, 56, J.Villagra (3) 0 4,30 - - - 0 - - (*) Largó retrasado (X) Largó retrasado (+) No largó Dividendos: MMON BOY $ 2,50, 1,65 y 1,55. Vip Colt $ 2,30 y 3,20. Yacaeran $ 2,25. IMPERFECTA $ 365,00. TRIFECTA $ 849,00. DOBLE $ 690,00. CADENA CON JACKPÒT $ 30.335,00.No Corrió: (10) Pure Zen. Tiempo: 1'11s1c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: El Ciclon. El ganador de 3 años es hijo de Greenspring y Moon Landing DECIMA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SANTO TIRSO, 57, B.Enrique (15) 0 2 Rojo Ted, 57, O.Alderete (11) 0 10,80 3 cps 3 Evo Endiablado, 53, L.Ramallo (5) 0 2,85 pzo 4 Karakorum, 56, J.Rivarola (8) 0 12,00 1/2 cpo 5 Super Bastian, 51, J.Espinoza (7) 0 12,05 4 cps 6 Don Calipso, 57, J.Noriega (12) 0 8,70 4 cps 7 Dulce Freud, 55, E.Ortega P. (3) 0 6,45 1 1/2 cpo 8 Luband, 57, J.Villagra (4) 0 18,25 3 cps 9 Gran Bayard, 57, G.J.Garcia (14) 0 6,70 2 1/2 cps 10 Logy Hero, 57, R.L.Gonzalez (16) 0 138,60 3 1/2 cps 11 Expresivo Good, 56, L.Vai (13) 0 124,45 pzo 12 Van Husson, 57, W.Moreyra (9) 0 23,60 12 cps ú* Il Romano, 57, E.Ruarte (6) 0 99,25 s.a. - - - 0 - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: SANTO TIRSO $ $ 6,40, 3,80 y 1,85. Rojo Ted $ 5,30 y 2,25. Evo Endiablado $ 1,30. IMPERFECTA $ 1.702,50. CUATRIFECTA $ 19.164,00. DOBLE $ 550,00.No corrieron: (1) Bring It Home, (2) Cima Beach y (10) Rey Frisado. Tiempo: 2'2s60c. Cuidador: J.M.Moncada. Stud: Gracias Viejo (sfe). El ganador de 5 años es hijo de Catcher In The Rye y Te Di Lacana UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 ULTIMADO, 57, M.Aserito (9) 0 2 Che Pota, 57, F.Calvente (12) 0 11,60 2 cps 3 El Apasionado, 57, E.Ruarte (6) 0 12,30 1/2 pzo 4 Candy Speedy, 57, F.Vilches (1) 0 17,25 1 1/2 cpo 5 Coubert, 55, F.Correa (5) 0 78,35 1/2 cza 6 Kachivache Ton, 57, J.Leonardo (4) 0 121,45 1/2 cpo 7 Idolo Pampeano, 55, N.Villarreta (8) 0 32,20 emp. 7 Mufasa, 54, C.Perez G. (7) 0 24,70 1/2 pzo 9 Divan Plateado, 57, R.Alzamendi (14) 0 51,45 3/4 cpo 10 Last Largador, 55, F.Barroso (10) 0 18,65 1 cpo 11 Cash For Gold, 57, M.La Palma (2) 0 9,05 1/2 cza 12 Magic Cat, 55, L.Galdeano (11) 0 147,95 2 cps 13 Coco Freud, 57, L.Franco (3) 0 12,30 10 cps ú* Director De Orquesta, 57, A.Giorgis (13) 0 1,70 - - - 0 - - (*) Desmontó Dividendos: ULTIMADO $ 5,20, 1,90 y 1,80. Che Pota $ 3,60 y 2,70. El Apasionado $ 4,65. IMPERFECTA $ 672,50. CUATRIFECTA $ 62.500,00. DOBLE FINAL $ 4.780,00. TRIPLO $ 10.340,00. 