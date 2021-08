DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SUPER HANKITA, 57, M.Aserito (5) 2 Embassy New, 57, W.Pereyra (11) 4,70 2 cps 3 First Connection, 57, B.Enrique (8) 5,30 4 cps 4* Chechu Ride, 57, G.Calvente (4) 1,65 3/4 cpo 5 Hercilia, 57, F.Coria (9) 11,05 2 cps 6 Easy Good Life, 57, I.Monasterolo (7) 18,25 2 cps 7 The Best Garland, 54, C.Perez G. (1) 101,70 4 cps 8X Sunrise Note, 57, R.M.Torres (3) 29,45 1 1/2 cpo 9 Angiolomania, 57, J.Villagra (2) 7,20 2 1/2 cps ú Matchup, 57, L.Cabrera (6) 49,30 2 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta

Dividendos: SUPER HANKITA $ 15,55, 2,70 y 2,10. Embassy New $ 2,00 y 1,40. First Connection $ 2,25. EXACTA $ 1.629,00. CUATRIFECTA $ 35.770,00. DOBLE FINAL $ 22.450,00. TRIPLO $ 82.010,00. CUATERNA $ 594.660,00. QUINTUPLO: a ganador $ 745.896,00, a placé $ 5.039,00. No Corrió: (10) Improved Wolf. Tiempo: 58s51c. Cuidador: J.D.Baustian. Stud: Los Goyitos. La ganadora de 4 años es hija de El Azor y Hankit. RECAUDACIÓN: $ 47.954.619.

