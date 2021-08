Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

CUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PALPITO FUERTE, 55, I.Monasterolo (1) 2 Es Un Delirio, 57, B.Enrique (7) 1,40 1/2 pzo 3 Alex Slam, 55, C.Cuellar (5) 10,55 1 1/2 cpo 4 Jagermeist, 57, F.Aguirre (8) 4,60 3 1/2 cps 5 Pop Fun, 57, G.Bellocq (3) 31,10 11 cps 6 Basko Negro, 55, F.Correa (10) 34,60 4 cps 7 Elisero Cat, 57, M.La Palma (4) 34,45 1 cpo ú Rumoroso Stai, 53, L.Chaparro (6) 91,55 19 cps - - - Dividendos: PALPITO FUERTE $ 3,80, 2,05 y 1,10. Es Un Delirio $ 1,30 y 1,10. Alex Slam $ 1,10. EXACTA $ 201,00. TRIFECTA $ 443,00. DOBLE $ 6.585,00. CUATERNA $ 68.181,00.No corrieron: (2) Jaspeado Blue y (9) Taipiro. Tiempo: 1'5s73c. Cuidador: C.A.Fali. Stud: El Mauri (tdl). El ganador de 6 años es hijo de Not For Sale y Palpitacion QUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 TRAMONTANA CRAF, 53, E.G.Ortega T. (4a) 2 Rosada Craf, 55, A.Coronel E. (1) 3,30 pzo 3 Enjoy Craf, 57, R.Blanco (7) 1,85 1 1/2 cpo 4 Comme L`eclair, 57, B.Enrique (5) 10,15 4 cps 5 Tramposa Soy, 55, A.Castro (6) 30,95 8 cps 6 Cuequita Craf, 57, O.Alderete (4) 2,40 8 cps ú Por Ti Todo, 57, R.R.Barrueco (2) 20,25 4 cps - - - Dividendos: TRAMONTANA CRAF $ 2,40 y 2,25. Rosada Craf $ 1,85. EXACTA $ 169,50. TRIFECTA $ 241,00. DOBLE $ 587,50. TRIPLO MAS $ 100.000,00. CUATERNA CON JACKPOT $ 22.054,00.No corrieron: (3) Ser Famosa y (8) Linda Bahia. Tiempo: 1'37s54c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Est. Mariana Eva. La ganadora de 4 años es hija de Mastercraftsman y Miss Tramontana SEXTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 EL MORENO BAILA, 56, G.Bonasola (10) 2 Yuyo Verde, 57, M.Aserito (9) 3,65 3 cps 3 Capitelio, 53, A.Castro (5) 4,85 1 1/2 cpo 4 Titan Sale, 57, R.Alzamendi (6) 22,15 5 cps 5 Grande Y Bueno, 57, M.Valle (7) 4,90 3/4 cpo 6 Talarico, 53, E.G.Ortega T. (3) 4,60 1/2 pzo 7 En Buena Ley, 55, C.Cabrera (11) 89,15 1 1/2 cpo 8 Harvir, 55, J.Leonardo (8) 9,20 1 1/2 cpo 9 Optimus Stai, 51, L.Chaparro (2) 60,95 4 cps ú Glorioso Sar, 54, R.Frias (4) 74,75 1 cpo - - - Dividendos: EL MORENO BAILA $ 13,95, 7,60 y 4,30. Yuyo Verde $ 1,55 y 1,15. Capitelio $ 1,70. EXACTA $ 1.005,00. TRIFECTA $ 3.850,00. DOBLE $ 2.427,50.No Corrió: (1) Sound Point. Tiempo: 1'5s50c. Cuidador: H.A.Malarino. Stud: Los Pincharratas. El ganador de 6 años es hijo de Manipulator y Ealing Grove SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LOCKETT, 57, B.Enrique (1) 2 Bequefumo, 57, M.Valle (5) 4,50 1 cpo 3 Varys, 57, G.Bonasola (9) 54,25 3/4 cpo 4 City Lunero, 57, G.Villalba (4) 11,20 2 cps 5 Tubrak Nov, 57, R.Alzamendi (6) 17,00 6 cps 6 Dona Rye, 55, M.Aserito (8) 5,05 cza 7 Don Namos, 57, J.Rivarola (7) 36,05 12 cps ú Rishikesh, 57, J.Leonardo (3) 5,45 1 cpo - - - Dividendos: LOCKETT $ 1,60, 1,20 y 1,10. Bequefumo $ 1,30 y 1,10. Varys $ 1,45. EXACTA $ 166,50. TRIFECTA $ 2.015,00. DOBLE $ 1.460,00. CUATERNA $ 13.392,00.No Corrió: (2) Evo Furioso. Tiempo: 1'24s97c. Cuidador: D.E.Durand. Stud: Bar Royal (cba). El ganador de 6 años es hijo de Endorsement y Lean OCTAVA CARRERA- 2000 METROSPremio: Handicap Engrillado Pag. Dist. 1 MUY AMIGO, 54, E.Ortega P. (1) 2 Lord Of Lords, 59, J.Villagra (4) 2,25 1/2 cpo 3 Nunca Digas Never, 56, W.Moreyra (3) 8,95 4 cps 4 Magnet Curl, 53, E.G.Ortega T. (2) 21,40 3 1/2 cps 5 Energetics, 55, L.Balmaceda (5) 6,15 1/2 pzo 6 Roman Pleasure, 55, B.Enrique (6) 2,05 2 1/2 cps - - - Dividendos: MUY AMIGO $ 5,30 y 2,70. Lord Of Lords $ 1,55. EXACTA $ 526,50. TRIFECTA $ 1.104,00. DOBLE $ 467,50. TRIPLO $ 13.157,50. Corrieron todos. Tiempo: 2'1s72c. Cuidador: R.A.Cardon. Stud: Mis 5 Nietos (vguay). El ganador de 4 años es hijo de Cisne Branco y Minerva NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MACHINATION, 57, O.Alderete (6) 2 Coctel Irlandes, 57, R.Alzamendi (5) 8,40 1/2 cpo 3 Es Empirico, 57, G.Bonasola (2) 5,05 3 cps 4 Love It, 57, L.Balmaceda (3) 3,35 3/4 cpo 5* Di Por Que, 57, E.Ortega P. (4) 2,65 s.a. 6 Le Nouveau, 57, B.Enrique (1) 5,05 s.a. - - - - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: MACHINATION $ 4,10 y 1,75. Coctel Irlandes $ 3,00. EXACTA $ 744,00. TRIFECTA $ 3.141,00. DOBLE $ 1.070,00.No Corrió: (4a) Sofrita. Tiempo: 1'12s23c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Doña Pancha. El ganador de 4 años es hijo de Master Of Hounds y Identificada DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 EL ECOLOGISTA, 57, E.Ruarte (13) 2 Rex Royale, 57, M.Valle (3) 2,40 2 cps 3 Euro Global, 57, R.Alzamendi (11) 13,90 1 1/2 cpo 4 Master Singer, 53, J.Espinoza (2) 15,80 1 cpo 5 Juan Trovador, 55, S.Barrionuevo (7) 54,60 1 1/2 cpo 6 Vasco De Acero, 57, A.Cabrera (9) 6,05 3 1/2 cps 7 Fantastic Craf, 57, C.Velazquez (4) 6,05 pzo 8 Flesh Fitz, 53, N.Villarreta (12a) 46,50 2 cps 9 Corazon De Leon, 57, J.Leonardo (10) 36,70 1/2 cpo 10 Sallings Horse, 54, R.Garcia (6) 56,80 pzo 11 Bigote Fitz, 57, G.Villalba (12) 46,50 1/2 cpo 12 Copete, 55, F.Correa (14) 86,95 6 cps 13 Che Porteño, 53, E.G.Ortega T. (5) 5,25 1/2 cpo ú* Que Vision, 57, M.La Palma (1) 5,10 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: EL ECOLOGISTA $ 19,45, 3,55 y 2,30. Rex Royale $ 1,80 y 1,30. Euro Global $ 2,85. IMPERFECTA $ 760,00. TRIFECTA $ 10.952,00. DOBLE $ 2.502,50. TRIPLO SELECTIVO $ 71.425,00. CUATERNA SELECTIVA $ 41.665,00. CADENA CON JACKPOT $ 8.439.732,00.No Corrió: (8) Kosmico Soy. Tiempo: 1'38s67c. Cuidador: O.F.Conti. Stud: Las Cautivas. El ganador de 4 años es hijo de Ecologo y Fiori UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 BRUJA CAYETANA, 57, G.Bellocq (10) 2 Swept Away, 57, M.Aserito (6) 2,30 4 cps 3 Clara Emper, 55, E.Torres (11) 54,80 2 cps 4 Maria Candy, 57, R.M.Torres (1) 9,35 3 cps 5 Joya De Marfil, 55, N.Villarreta (2) 3,30 1 cpo 6 Diferente Soy, 57, A.Paez (7) 16,00 2 cps 7 Princesa Complicada, 55, R.Alzamendi (3) 38,40 cza 8* Water Maura, 57, F.Benitez O. (9) 28,75 1 1/2 cpo 9 Cumbiera Key, 57, E.Ruarte (4) 5,50 4 cps ú Doroteia, 55, M.Gonzalez (8) 59,70 7 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: BRUJA CAYETANA $ 3,90, 1,50 y 1,15. Swept Away $ 1,20 y 1,10. Clara Emper $ 2,60. EXACTA $ 399,00. TRIFECTA $ 6.427,00. DOBLE $ 3.755,00.No Corrió: (5) Amor En Niza. Tiempo: 1'6s6c. Cuidador: L.J.Duggan. Stud: El Trebol. La ganadora de 5 años es hija de Dont Worry y Celtic Affair DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 GREATFULL, 57, G.Bellocq (11) 2 Leia, 54, N.Villarreta (8) 6,05 pzo 3 La Padercita, 57, A.Giorgis (7) 3,35 pzo 4 Ree Doblona, 55, F.Correa (3) 71,95 1 1/2 cpo 5 Cote De Monica, 57, R.Alzamendi (10) 25,30 2 cps 6 Ibenblue, 55, L.Galdeano (4) 15,60 cza 7 Zorrita Island, 55, C.Perez G. (9) 9,55 3/4 cpo 8 Alpha Electrica, 55, S.Barrionuevo (5) 18,80 5 cps 9 Your Name, 57, J.Leonardo (6) 7,60 2 cps ú* Luni Doña, 56, M.Aserito (2) 29,30 3/4 cpo - - - - - (*) Largó mal Dividendos: GREATFULL $ 1,90, 1,50 y 1,15. Leia $ 2,35 y 1,50. La Padercita $ 1,40. EXACTA $ 337,50. TRIFECTA Extra $ 2.320,00. DOBLE $ 355,00.No Corrió: (1) Otra Reina. Tiempo: 1'7s26c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Facundito. La ganadora de 5 años es hija de Lizard Island y Abil DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 GITANERA CANDY, 57, R.Alzamendi (8) 2 My Simpatia Jajaja, 57, M.Aserito (1) 6,25 1/2 cpo 3 Doncella Rew, 55, S.Barrionuevo (7) 3,25 4 cps 4 Morocha Triunfal, 57, L.Galdeano (2) 16,10 3 1/2 cps 5 Playa Loca, 55, R.M.Torres (3) 2,65 7 cps 6 Seriota Star, 54, C.Perez G. (6) 48,35 3/4 cpo 7 Teoric, 57, J.Leonardo (9) 4,95 1/2 pzo 8 Adelyn, 57, G.Bellocq (5) 42,60 3/4 cpo 9 Chalita Cap, 55, N.Villarreta (11) 5,55 7 cps ú* Chaperita Road, 57, R.Tarragona (4) 99,50 15 cps - - - - - (*) Corrió desestribado Dividendos: GITANERA CANDY $ 11,85, 4,45 y 2,35. My Simpatia Jajaja $ 3,05 y 2,20. Doncella Rew $ 1,60. EXACTA $ 1.446,00. CUATRIFECTA $ 142.855,00. DOBLE FINAL MAS $ 6.860,00. TRIPLO $ 18.470,00. CUATERNA $ 272.745,00. QUINTUPLO: a ganador $ 389.567,00, a placé $ 1.269,00. No Corrió: (10) Belleza Fast Rap. Tiempo: 1'5s52c. Cuidador: H.D.Nicodemo. Stud: La Bicicleta. La ganadora de 5 años es hija de Sidney`s Candy y La Gitaner. RECAUDACIÓN: $ 41.484.513. GREATFULL. Leia. 