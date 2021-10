Dollar The Triomphe , 57, F.Arreguy (h)

DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ZAIN, 57, M.Valle (7) 2 Caloventor, 57, E.Ortega P. (3) 1,55 1 cpo 3 Akeed, 53, J.Espinoza (6) 8,50 5 cps 4 Riddler, 53, E.Suarez (5) 8,60 5 cps 5 Señor Patito, 55, F.Correa (2) 11,60 3/4 cpo 6 Madelon, 57, R.Alzamendi (4) 7,90 1/2 pzo ú Ula Gus, 57, B.Enrique (1) 11,90 6 cps - - - Dividendos: ZAIN $ 3,70 y 1,65. Caloventor $ 1,15. EXACTA $ 420,00. TRIFECTA $ 2.832,50. DOBLE $ 2.382,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s12c. Cuidador: C.C.Cabrera. Stud: Chico Carlos (az). El ganador de 5 años es hijo de Asiatic Boy y Mumtaza DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SWEET TRIOMPHE, 57, F.Coria (7) 2 Ramon`s Circle, 57, B.Enrique (10) 2,85 2 1/2 cps 3* Shaheen, 57, J.Villagra (2) 2,65 pzo 4 Hijo De Tigra, 57, P.Carrizo (9) 7,10 1/2 cpo 5 Bailame Despacio, 57, M.Valle (6) 23,90 1 1/2 cpo 6 Sr Greeley, 57, R.R.Barrueco (1) 5,95 3/4 cpo 7 Jugador Nak, 57, A.I.Romay (5) 19,65 1/2 cpo 8 Grys, 57, F.L.Goncalves (8) 17,55 1 1/2 cpo 9X Eco De Mar, 57, S.Barrionuevo (4) 24,05 19 cps ú+ Don Notable, 57, M.Aserito (3) 13,85 5 cps - - - - - (*) Saltó al largar (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado Dividendos: SWEET TRIOMPHE $ 7,60, 2,70 y 2,05. Ramon's Circle $ 2,20 y 1,45. Shaheen $ 1,45. EXACTA $ 1.830,00. TRIFECTA Extra $ 13.380,00. DOBLE $ 3.767,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s30c. Cuidador: G.A.Cepeda. Stud: Luni. El ganador de 4 años es hijo de Cima De Triomphe y Freud Mins DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LA MAGA BLUE, 57, F.L.Goncalves (11) 2 Island Song, 57, F.Arreguy (h) (10) 6,95 7 cps 3 Chechu Ride, 57, F.Coria (3) 8,25 1/2 cpo 4 Atenea Wilv, 57, M.Valle (6) 21,25 1 cpo 5 Pebeta Mia, 57, J.Villagra (1) 3,75 1 1/2 cpo 6 Elisa Letal, 57, C.Velazquez (5) 22,00 pzo 7 Cosas Secretas, 57, R.Blanco (4) 6,35 3/4 cpo 8 Earthrise, 54, E.G.Ortega T. (9) 3,85 1 1/2 cpo 9 Loriana, 57, O.Alderete (2) 5,45 10 cps ú Re Fortuna, 57, B.Enrique (7) 15,80 3 cps - - - Dividendos: LA MAGA BLUE $ 6,90, 4,30 y 2,30. Island Song $ 3,05 y 1,65. Chechu Ride $ 2,25. EXACTA $ 3.215,00. CUATRIFECTA $ 500.000,00. DOBLE PLUS $ 14.680,00. TRIPLO $ 50.185,00. CUATERNA $ 146.855,00. QUINTUPLO: a ganador $ 193.606,00, a placé $ 1.541,00. No Corrió: (8) Doña Taja. Tiempo: 1'10s86c. Cuidador: L.J.Duggan. Stud: Los Patrios. La ganadora de 4 años es hija de Le Blues y Itaperin. RECAUDACIÓN: $ 48.429.155. SWEET TRIOMPHE. Ramon's Circle. Shaheen. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos1'11s30c.G.A.Cepeda.Luni. El ganador de 4 años es hijo de Cima De Triomphe y Freud Mins ZAIN. Caloventor. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'23s12c.C.C.Cabrera.Chico Carlos (az). El ganador de 5 años es hijo de Asiatic Boy y Mumtaza

