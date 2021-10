Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

J Be Walker , 57, C.Cuellar

BEAUTY AND THE BEAST , 57, G.Sediari

UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 ENJOY CRAF, 54, E.G.Ortega T. (8) 2 Estampida, 57, F.L.Goncalves (2) 5,55 2 cps 3 Selfitz, 53, R.Villegas (4) 9,10 1 cpo 4 Crazy Again, 57, A.Cabrera (7) 4,05 1/2 cpo 5 Doña Chamorra, 55, R.Frias (9) 102,50 4 cps 6 Dona Simone, 53, R.Bascuñan (5) 24,85 1/2 cpo 7 Sonatina Scat, 57, B.Enrique (1) 2,35 8 cps 8 Tablet Diafana, 53, E.Suarez (3) 87,55 8 cps 9 Remisens, 57, L.Balmaceda (6) 45,35 3/4 cpo ú Miss Calcuta, 53, W.Soto (10) 166,45 s.a. - - - Dividendos: ENJOY CRAF $ 2,60, 1,85 y 1,75. Estampida $ 1,55 y 1,45. Selfitz $ 1.80 EXACTA $ 675,00. TRIFECTA $ 1.131,00. DOBLE $ 562,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s24c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Mastercraftsman y Enjoy Roma DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 AMIGO STORM, 56, W.Pereyra (16) 2 Re Picaron, 56, F.L.Goncalves (13) 4,75 2 1/2 cps 3 Nicolai, 56, W.Moreyra (14) 55,70 1 cpo 4 Cima The Rye, 56, J.Villagra (7) 7,20 2 1/2 cps 5 Un Buen Faso, 56, G.Bonasola (3) 14,25 1/2 cza 6 El Muy Celoso, 52, F.Caceres (12) 74,50 3/4 cpo 7 Livorno Luna, 56, S.Barrionuevo (8) 103,85 pzo 8 Naranjin, 56, P.Capra (11) 2,65 1/2 pzo 9 Stormy Days, 56, F.Coria (4) 9,00 1 cpo 10 Sarzeau, 56, G.Villalba (10) 69,55 3 cps 11 Tino D`oro, 56, O.Alderete (1) 130,80 cza 12 Helluva Win, 56, P.Carrizo (9) 4,55 3 cps 13 Doctor Navarro, 56, G.J.Garcia (5) 35,50 1 1/2 cpo 14 Parruchierri, 56, B.Enrique (2) 20,10 6 cps ú* Speechless, 52, J.Espinoza (6) 22,70 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: AMIGO STORM $ 8,25, 4,20 y 2,90. Re Picaron $ 2,60 y 1,85. Nicolai $ 8,05. IMPERFECTA $ 842,50. TRIFECTA Extra $ 350.695,00. DOBLE $ 2.197,00.No Corrió: (15) Sloe Gin. Tiempo: 1'24s60c. Cuidador: N.G.Ricchi. Stud: Nuevo Sol (bv). El ganador de 3 años es hijo de Storm Donoso y Amiguita Shina DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 NOCHE DE AMERICA, 57, J.Villagra (10) 2 Kutxabank, 57, P.Diestra (h) (14) 13,20 2 cps 3 Crazy Mint, 57, L.Balmaceda (5) 11,15 2 cps 4 La Condicional, 57, J.Leonardo (2) 103,90 1/2 pzo 5 True Sunshine, 53, E.Suarez (1) 9,85 cza 6 Pepper Beach, 55, R.Frias (6) 6,15 2 cps 7 She Dubai, 57, M.Valle (4) 2,55 3 1/2 cps 8 Lady Godiva, 53, R.Bascuñan (13) 5,70 4 cps 9 Para Muchos, 55, F.Correa (15) 36,15 1 1/2 cpo 10 Delicia Mia, 57, G.J.Garcia (12) 58,15 1 cpo 11 Greenspina Real, 57, R.Alzamendi (11) 11,45 1 cpo ú* Evanora, 55, E.Torres (8) 167,70 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: NOCHE DE AMERICA $ 3,40, 2,30 y 1,85. Kutxabank $ 6,65 y 1,80. Crazy Mint $ 4,15. IMPERFECTA $ 1.187,50. CUATRIFECTA $ 798.036,71 . DOBLE PLUS $ 9.460,00. TRIPLO $ 10.650,00. CUATERNA $ 38.460,00. QUINTUPLO: a ganador $ 32.851,00, a placé $ 343,00. No corrieron: (3) True Talk, (7) Bailarina Maria y (9) Endondy. Tiempo: 1'24s79c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: El Vulcan. La ganadora de 5 años es hija de South Kissing y Noche Fri. RECAUDACIÓN: $ 38.549.377.

BEAUTY AND THE BEST. Quagmire. Maipo Glorioso. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVA. CUATERNA SELECTIVA. CADENA JACKPOT.No Corrió: (5a) Señor De La Flor1'10s98c.S.E.Ortiz.La Bernardina. El ganador de 5 años es hijo de Orpen y Sweet Beauty