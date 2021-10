Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DAY WITH YOU, 57, F.L.Goncalves (7) 2 Take Places, 57, M.Gonzalez (8) 11,35 3 1/2 cps 3 Señor Donald, 57, S.Barrionuevo (2) 3,10 3/4 cpo 4 El Apasionado, 57, E.Ruarte (10) 7,85 3 cps 5 Seme Montewest, 53, F.Caceres (14) 67,25 2 1/2 cps 6 Lobo Chuck, 55, R.Frias (6) 28,55 pzo 7 Giant`s Boboman, 57, R.Alzamendi (9) 34,85 1 cpo 8 Gran Caliope, 57, G.J.Garcia (11) 28,00 pzo 9 Dollar The Triomphe, 57, J.Rivarola (3) 20,65 3/4 cpo 10 Mister Afro, 53, R.Bascuñan (1) 28,45 3/4 cpo 11 El Buscapleitos, 52, E.G.Ortega T. (13) 11,55 3 cps 12 Palpito Fuerte, 55, I.Monasterolo (12) 5,25 3 1/2 cps ú Sivario, 57, W.Moreyra (5) 5,25 3 cps - - -

Dividendos: DAY WITH YOU $ 4,35, 3,10 y 2,80. Take Places $ 5,30 y 2,40. Señor Donald $ 2,15. IMPERFECTA ú $ 807,50. CUATRIFECTA $ 125.000,00. DOBLE PLUS $ 1.410,00. TRIPLO $ 4.070,00. CUATERNA $ 172.035,00. QUINTUPLO: a ganador $ 86.205,00, a placé $ 187,00. No corrieron: (4) Oslo City y (15) Lupo Man. Tiempo: 1'10s98c. Cuidador: C.O.Rodriguez. Stud: Las Acacias. El ganador de 5 años es hijo de Equal Stripes y Desempeñad. RECAUDACIÓN: $ 39.539.175.