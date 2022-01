SEGUNDA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LAGO MORENO, 56, W.Pereyra (6) 2 Full Aquiles, 56, B.Enrique (7) 1,70 1 1/2 cpo 3 Candy Cure, 56, A.Cabrera (12) 2,80 3 cps 4 Perfect Runner, 56, F.Barroso (3) 13,85 2 1/2 cps 5 El Gran Cabron, 57, J.Villagra (2) 9,85 1/2 pzo 6 Casi Alado, 54, R.Frias (9) 7,65 3/4 cpo 7 Pure Estratega, 52, L.Brigas (1) 30,10 3 1/2 cps 8 Mexican In Bombay, 54, J.Espinoza (5) 87,50 6 cps 9 Dunrobin, 56, M.Valle (11) 66,10 3/4 cpo 10 Real Fiction, 56, R.Blanco (10) 18,25 2 cps ú* Señor Otoño, 56, L.Vai (8) 157,15 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco

Dividendos: LAGO MORENO $ 14,15, 4,20 y 1,10. Full Aquiles $ 1,25 y 1,10. Candy Cure $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.190,00. TRIFECTA $ 8.345,00. DOBLE $ 3.035,00.No Corrió: (4) Peru City. Tiempo: 1'34s92c. Cuidador: R.M.Bullrich. Stud: Carampangue (chi). El ganador de 3 años es hijo de Seek Again y La Laguna Azul TERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 HIDROLIZADA, 55, J.Leonardo (6) 2 Cada Dia, 55, R.Blanco (2) 1,85 1 cpo 3 Obia Star, 55, W.Pereyra (4) 3,05 4 cps 4 Ingres, 55, D.R.Gomez (5) 8,45 2 cps 5 Xochitl, 55, B.Enrique (1) 5,70 6 cps - - - Dividendos: HIDROLIZADA $ 3,60 y 4,15. Cada Dia $ 2,40. EXACTA $ 317,50. TRIFECTA $ 1.300,00. DOBLE $ 3.302,50.No Corrió: (3) Miss Carry Hit. Tiempo: 57s30c. Cuidador: J.L.Aguerreberry. Stud: Los Gurises (cdia). La ganadora de 2 años es hija de Ricardo Juan y Serenade Queen CUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ANGEL MATEANDO, 56, L.Vai (12) 2 Helluva Win, 56, E.Ortega P. (7) 8,70 7 cps 3* Soy James, 53, S.Conti (1) 186,05 1/2 cpo 4X Equal Triomphe, 53, R.Bascuñan (11) 6,20 cza 5 Veloss Seattle, 56, F.L.Goncalves (8) 6,80 1 cpo 6+ Rue Des Moulins, 57, J.Villagra (4) 2,45 5 cps 7** Felippo, 56, O.Arias (2) 3,30 1 1/2 cpo 8/ Re Truco, 52, T.Baez (5) 54,85 s.a. ú/ Manolo Star, 54, U.Chaves (6) 25,10 - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío (+) Largó cruzado (**) Ligó suelta (/) Largó frío (/) Rodó Dividendos: ANGEL MATEANDO $ 4,20, 2,30 y 1,45. Helluva Win $ 3,75 y 2,10. Soy james $ 10,00. IMPERFECTA $ 1.155,00. TRIFECTA $ 26.662,50. DOBLE $ 572,50. CUATERNA $ 34.883,00.No corrieron: (3) Rey Seattle, (9) Bechamel Song y (10) Strong Soul. Tiempo: 56s19c. Cuidador: A.D.Arellano. Stud: Juan Domingo (gchu). El ganador de 3 años es hijo de Gran Mateo y Dulce Carola QUINTA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 POTRA DECIMAL, 56, G.Bonasola (3) 2 Queen Election, 53, R.Bascuñan (4) 27,60 hco 3 Elmasa, 56, J.Villagra (7) 28,25 1/2 pzo 4 Esmeralda Mia, 56, F.L.Goncalves (6) 3,45 1/2 pzo 5 Edonis, 56, M.Valle (2) 2,45 3/4 cpo 6 Memela, 56, E.Ortega P. (5) 2,90 1/2 cpo ú Super Funny, 56, R.Blanco (1) 9,65 1/2 pzo - - - Dividendos: POTRA DECIMAL $ 4,50 y 2,40. Queen Election $ 10,30. EXACTA $ 2.300,00. TRIFECTA $ 40.197,50. DOBLE $ 1.435,00. TRIPLO $ 7.107,50. CUATERNA JACKPOT $ 52.413,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'3s80c. Cuidador: J.M.Giussi. Stud: Los Ciruelos. La ganadora de 3 años es hija de Aerosol y Binary SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 FULL CATALAN, 55, F.L.Goncalves (3) 2* Puente De Nantes, 56, J.Villagra (4) 2,20 5 cps 3 Charly Prince, 55, F.Coria (2) 6,40 2 cps 4 Cordon, 55, W.Pereyra (5) 5,70 1 1/2 cpo 5 Salsero Si, 55, L.Vai (1) 7,25 1 cpo 6X Siempre Te Querre, 55, M.Valle (3b) 1,95 5 cps ú Full Español, 55, B.Enrique (3a) 1,95 4 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: FULL CATALAN $ 1,95 y 1,10. Puente De Nantes $ 1,10. EXACTA $ 252,50. TRIFECTA $ 550,00. DOBLE $ 347,50. Corrieron todos. Tiempo: 57s20c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Gran Muñeca. El ganador de 2 años es hijo de Full Mast y La Masia Key SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DON BECO, 57, W.Pereyra (2) 2 Soy Mapuche, 54, G.Bonasola (4) 3,95 5 cps 3 Huasanga, 55, E.Ortega P. (7) 2,10 pzo 4 Machination, 57, J.Leonardo (6) 25,20 1/2 cza 5 Perforador, 54, R.Bascuñan (3) 4,60 3/4 cpo 6 Millera Stripes, 51, E.Candia G. (5) 4,90 3 cps ú Ultra Famoso, 57, J.Villagra (1) 11,90 2 cps - - - Dividendos: DON BECO $ 6,05 y 2,70. Soy Mapuche $ 2,10. EXACTA $ 1.685,00. TRIFECTA $ 4.575,00. DOBLE $ 830,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'21s81c. Cuidador: H.M.Mujica. Stud: Pergamino. El ganador de 4 años es hijo de Lenovo y Shy Prize Girl OCTAVA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 DAISY DUKE, 56, G.Calvente (2) 2 La Moore, 56, F.L.Goncalves (3) 5,65 6 cps 3 Mi Boquita Rye, 56, F.Barroso (1) 4,05 7 cps 4 Libertaria Soy, 56, J.Noriega (4) 2,90 3 cps 5 Ella Mai, 56, J.Villagra (5) 3,35 3/4 cpo 6 Elated, 56, E.Ortega P. (6) 4,50 2 cps - - - Dividendos: DAISY DUKE $ 6,65 y 3,15. La Moore $ 3,20. EXACTA $ 1.347,50. TRIFECTA $ 7.975,00. DOBLE $ 2.135,00. CUATERNA SELECTIVA $ 68.840,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'33s84c. Cuidador: M.A.Suarez. Stud: Juan Antonio (bv). La ganadora de 3 años es hija de Cosmic Trigger y Nile Empress NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LA ALTA GAMA, 56, F.L.Goncalves (2a) 2 Look The Sky, 56, L.Vai (5) 3,65 1/2 pzo 3 Viboraza, 56, B.Enrique (1) 6,30 1 cpo 4 Alandria, 56, R.Blanco (2) 1,55 1/2 cpo 5 Unit Love, 56, E.Torres (4) 33,30 3/4 cpo 6 Alpha Sky, 53, R.Bascuñan (7) 6,70 cza 7 Australian Dream, 56, J.Villagra (6) 5,65 1 cpo ú Que Me Encuentren, 56, M.La Palma (3) 82,15 9 cps - - - Dividendos: LA ALTA GAMA $ 1,55, 1,10 . Look The Sky $ 1,10. EXACTA $ 175,00. TRIFECTA $ 1.525,00. DOBLE $ 567,50. CADENA JACKPOT $ 98.142,00.No Corrió: (8) Vida Galana. Tiempo: 57s74c. Cuidador: J.C.Borda. Stud: Los Patrios. La ganadora de 3 años es hija de Le Blues y Skeeter DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LINCE IBERICO, 56, R.Blanco (6) 2 Fix Felix, 56, G.Bellocq (2) 7,80 cza 3 French Hunter, 56, L.Vai (13) 4,65 2 cps 4 Sixty Lu, 56, A.Paez (1) 36,60 2 cps 5 No Bailo Mas, 56, G.Bonasola (4) 4,70 1/2 pzo 6 Gran Tesoro, 56, M.Valle (7) 7,75 1/2 cza 7 Dollar Spring, 56, F.L.Goncalves (12) 6,05 1/2 cza 8 Even All, 56, E.Torres (11) 19,25 1 cpo 9* El Evaristo, 56, L.Balmaceda (9) 8,65 1 1/2 cpo 10 Mar A Lago, 56, B.Enrique (5) 13,30 3/4 cpo 11 Minero De Oro, 56, W.Aguirre (3) 17,00 1 1/2 cpo ú Tour De Dan, 56, W.Pereyra (10) 4,50 8 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: LINCE IBERICO $ 30,85, 11,85 y 4,60. Fix Felix $ 3,80 y 3,15. French Hunter $ 2,20. IMPERFECTA $ 15.600,00. CUATRIFECTA $ 741.131,37 . DOBLE PLUS $ 8.750,00. TRIPLO $ 78.350,00. CUATERNA $ 288.940,00. QUINTUPLO: a ganador $ 426.780,00, a placé $ 1.545,00. No Corrió: (8) Vittorio. Tiempo: 1'34s17c. Cuidador: E.D.Juarez. Stud: Che Mateo. El ganador de 3 años es hijo de Manipulator y Linkwoma. 