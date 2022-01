Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

NOTHING BETTER , 54, R.Bascuñan

CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LADY KRIS, 52, L.Brigas (5) 2 Quiet Philly, 56, E.Torres (1) 2,85 2 cps 3 Lluvia Ecologica, 56, G.Bellocq (3) 3,55 1/2 pzo 4 Hit Smart, 53, R.Bascuñan (6) 3,20 4 cps 5 Che Payasa, 56, Jorge Peralta (2) 7,95 3/4 cpo 6 Alegria Road, 56, I.Ledezma (9) 5,25 cza 7 Pupila Asiatica, 56, M.La Palma (4) 47,45 9 cps 8 Grand Banker, 56, A.Castro (7) 22,85 3 1/2 cps ú Soy Bostera, 56, O.Alderete (10) 34,45 2 cps - - - Dividendos: LADY KRIS $ 12,40, 2,90 y 1,90. Quiet Philly $ 1,70 y 1,65. Lluvia Ecologica $ 1,55. EXACTA $ 2.562,50. TRIFECTA $ 9.357,50. DOBLE $ 7.485,00. CUATERNA $ 93.750,00.No Corrió: (8) Storm Perfect. Tiempo: 1'12s72c. Cuidador: J.L.Panizza. Stud: Hs. Noemel (r.iv). La ganadora de 3 años es hija de Storm Play y Royal Sand QUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MOROCHA TRIUNFAL, 53, S.Arias (3) 2 Re Grosa, 57, F.Menendez (1) 15,95 cza 3 Scrub Royale, 54, E.G.Ortega T. (8) 2,90 1/2 cpo 4 Candygram, 57, L.Noriega (7) 7,10 1/2 cpo 5 Esha, 57, E.Ruarte (6) 35,00 4 cps 6 Party Doll, 54, R.Bascuñan (4) 3,50 1/2 cpo 7 Aquilas, 51, L.Brigas (2) 8,15 4 cps ú Lady Soul, 54, L.Caronni (5) 6,50 5 cps - - - Dividendos: MOROCHA TRIUNFAL $ 3,35, 3,55 y 1,30. Re Grosa $ 9,10 y 2,35. Scrub Royale $ 1,75. EXACTA $ 1.397,50. TRIFECTA $ 8.915,00. DOBLE $ 3.592,50. TRIPLO $ 71.427,50. CUATERNA JACKPOT $ 40.982,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s99c. Cuidador: P.A.Jacques Olivier. Stud: S. B.. La ganadora de 5 años es hija de Cima De Triomphe y Luna Moon SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 STAR SHOW, 56, O.Alderete (1) 2 Mejia, 56, F.J.Lavigna (6) 4,20 pzo 3 Star Mandira, 52, L.Brigas (4) 10,10 1 1/2 cpo 4 Super Tracy, 53, R.Bascuñan (10) 3,45 pzo 5 Princess Rig, 56, S.Piliero (5) 11,30 hco 6 India Sabatica, 56, A.Paez (2) 10,10 7 cps 7 Yerba Light, 56, G.Bonasola (8) 19,95 9 cps 8 Grace Stripes, 56, E.Ruarte (9) 90,05 2 cps ú* Salerosa, 56, J.Leonardo (3) 99,00 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: STAR SHOW $ 1,80, 1,10 y 1,10. Mejia $ 1,55 y 1,10. Star Mandira $ 1,10. EXACTA $ 412,50. TRIFECTA $ 2.710,00. DOBLE $ 427,50.No Corrió: (7) Lovely Touch. Tiempo: 1'13s50c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Race Club. La ganadora de 3 años es hija de Endorsement y Star Bloom SEPTIMA CARRERA- 1200 METROSPremio: Handicap Parlanchin Pag. Dist. 1 CLAIREMONT, 55, M.Valle (14) 2 Con Humor, 50, L.Noriega (9) 8,35 1 1/2 cpo 3 Radical De Alma, 59, J.Villagra (4) 4,65 2 1/2 cps 4 Vetrato, 59, B.Enrique (8) 12,00 2 cps 5 Martell, 60, F.L.Goncalves (13) 3,25 3/4 cpo 6 Bluper, 54, L.Vai (12) 44,40 cza 7 Perfect Score, 54, R.Bascuñan (6) 8,70 1 1/2 cpo 8 Silvido Fil, 56, C.Cuellar (10) 12,75 cza 9 Pleasant Rate, 57, A.O.Lopez (5) 15,60 1 1/2 cpo 10 Poker De Reyes, 53, J.Leonardo (3) 164,95 1/2 pzo 11 Semaforo Plus, 56, W.Pereyra (1) 7,90 1/2 pzo 12 Emberinado, 58, O.Alderete (2) 6,45 1/2 pzo ú Master Of Light, 55, E.Ortega P. (7) 10,00 2 1/2 cps - - - Dividendos: CLAIREMONT $ 23,35, 10,40 y 4,95. Con Humor $ 3,00 y 1,70. Radical De Alma $ 1,50. IMPERFECTA $ 13.770,00. TRIFECTA $ 169.647,50. DOBLE $ 3.697,50. CUATERNA $ 100.000,00 No Corrió: (11) Coubert. Tiempo: 1'11s6c. Cuidador: M.Hadweh A.. Stud: La Cuota. El ganador de 6 años es hijo de Cima De Triomphe y Claire Simoff OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ALTO CELTA, 56, O.Alderete (9) 2* Valdiviense, 56, L.Balmaceda (8) 7,15 6 cps 3 Razin, 56, A.Cabrera (6) 4,70 5 cps 4 Capocha D`oro, 56, J.Villagra (2) 1,80 1/2 pzo 5 True Victory, 53, R.Bascuñan (1) 20,65 3/4 cpo 6 Santo, 56, R.R.Barrueco (3) 21,60 7 cps 7 Soy Noqueador, 56, E.Ruarte (4) 21,65 10 cps 8 Junior Smock, 56, F.L.Goncalves (7) 11,00 5 cps ú Roland Key, 52, L.Brigas (5) 81,05 cza - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: ALTO CELTA $ 3,40, 4,00 y 1,35. Valdiviense $ 8,05 y 2,60. Razin $ 1,35. EXACTA $ 822,50. TRIFECTA $ 3.847,50. DOBLE $ 3.102,50. TRIPLO $ 11.332,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s5c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: Los Jagueles. El ganador de 3 años es hijo de Angiolo y Soy Celta NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 BLUE EYED SOUL, 57, F.Coria (2) 2 Valiente Spring, 57, L.Vai (1) 5,65 1 1/2 cpo 3 Un Motorcito, 57, M.Valle (4) 5,80 1/2 cza 4 Casco De Oro, 57, F.L.Goncalves (7) 3,10 1/2 cza 5 Stormy Kissing, 55, M.A.Sosa (3) 4,05 2 1/2 cps 6 Reina Awe, 53, R.Bascuñan (5) 10,40 3 cps 7 Interpretando A Chuck, 54, J.R.Benitez V. (6) 16,00 1 cpo ú Zamba Strong, 56, O.Alderete (8) 10,80 5 cps - - - Dividendos: BLUE EYED SOUL $ 3,75, 2,25 y 1,30. Valiente Spring $ 2,30 y 1,50. Un Motorcito $ 1,60. EXACTA $ 652,50. TRIFECTA $ 7.532,50. DOBLE $ 730,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s78c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: El Nuestro. El ganador de 5 años es hijo de Endorsement y Beautiful Eyes DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GALARDON, 56, L.Vai (5) 2 Gran Boss, 56, J.Villagra (3) 9,00 1 1/2 cpo 3 Sueño Sureño, 52, L.Brigas (8) 2,85 1 cpo 4 Oro Valido, 56, W.Moreyra (1) 2,60 3 cps 5 Don Dante, 56, L.Balmaceda (6) 7,00 1 1/2 cpo 6 Bien Coqueto, 56, W.Pereyra (7) 3,35 3/4 cpo 7 Aguantemos Juntos, 56, M.Valle (9) 18,75 5 cps 8 Alto Stripes, 53, R.Bascuñan (2) 23,85 1/2 cpo ú Mi Latino, 52, E.Suarez (4) 131,50 16 cps - - - Dividendos: GALARDON $ 20,55, 13,00 y 2,05. Gran Boss $ 8,25 y 2,00. Sueño Sureño $ 1,35. EXACTA $ 12.402,50. TRIFECTA $ 52.415,00. DOBLE $ 10.110,00. TRIPLO SELECTIVO $ 62.500,00. CUATERNA SELECTIVA $ 1.500.000,00. CADENA JACKPOT $ 382.683,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s27c. Cuidador: F.D.Tajes. Stud: Wiber. El ganador de 3 años es hijo de Knockout y Giga Sam UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LINDA CRAF, 57, F.L.Goncalves (5) 2 Pretty Wild, 57, F.Coria (3) 5,25 1 1/2 cpo 3 Tremenda Sky, 53, S.Arias (8) 11,05 pzo 4 Doña Taja, 57, M.Valle (7) 7,05 pzo 5 Torre De Babel, 57, W.Pereyra (1) 3,70 3 cps 6 Suspensa, 57, L.Balmaceda (4) 6,55 2 1/2 cps 7 Gracia Divina, 57, Jorge Peralta (6) 16,35 2 1/2 cps ú Charming Ruler, 54, R.Bascuñan (2) 8,00 pzo - - - Dividendos: LINDA CRAF $ 2,50, 1,90 y 2,30. Pretty Wild $ 2,25 y 2,00. Tremenda Sky $ 2,70. EXACTA $ 525,00. TRIFECTA $ 3.722,50. DOBLE $ 6.197,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s83c. Cuidador: J.I.Etchechoury. Stud: Rubio B.. La ganadora de 4 años es hija de Mastercraftsman y Miss Carilinda DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SUNNY PARADISE, 57, W.Pereyra (10) 2 Ya No Ser, 57, M.Gonzalez (8) 11,25 2 cps 3 Ahmada Stripes, 55, R.Frias (12) 71,70 cza 4 Emi Ruler, 57, M.Aserito (13) 11,50 2 1/2 cps 5 Archimaga, 57, S.Piliero (9) 39,35 5 cps 6 Lunita Mercedina, 57, A.Cabrera (3) 10,35 1/2 cpo 7 Busy Day, 54, R.Bascuñan (11) 20,60 3/4 cpo 8 Karinas Dream, 53, J.Espinoza (6) 60,60 3/4 cpo 9 Emisiva, 57, M.A.Palacios (7) 59,25 3/4 cpo 10 Miss Key Slew, 57, I.Monasterolo (1) 2,55 pzo 11 Dale Soga, 57, C.Cuellar (2) 30,05 1 1/2 cpo ú* Linessa, 57, J.Villagra (5) 2,50 - - - - - (*) Rodó Dividendos: SUNNY PARADISE $ 4,55, 2,05 y 1,85. Ya No Ser $ 3,00 y 2,75. Ahmada Stripes $ 7,25. IMPERFECTA ú $ 1.675,00. TRIFECTA Extra $ 415.510,00. DOBLE $ 787,50.No Corrió: (4) Madame Madelaine. Tiempo: 1'14s4c. Cuidador: M.J.Muñiz. Stud: Los Agustines (tan). La ganadora de 4 años es hija de Sebi Halo y Pretty Powerful DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CAMPEONA, 54, S.Conti (9) 2 Blanca De Lyon, 57, M.Valle (12) 6,25 5 cps 3* Karovska, 57, A.Castro (6) 5,65 3 cps 4 Mermelada Kal, 54, E.G.Ortega T. (4) 3,75 1 cpo 5 Cursora Dubai, 57, W.Pereyra (11) 2,35 2 1/2 cps 6 La Cantero, 57, B.Enrique (3) 16,45 3 1/2 cps 7 Easy Good Life, 57, I.Monasterolo (2) 14,45 3/4 cpo 8 Sprightly, 57, S.Piliero (8) 18,00 1 1/2 cpo 9X Ilustrisima Edition, 57, S.Barrionuevo (7) 37,80 3 cps ú Novo Catalina, 57, A.Cabrera (10) 20,10 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: CAMPEONA $ 6,75, 2,50 y 2,35. Blanca De Lyon $ 2,75 y 1,85. Karovska $ 2,50. IMPERFECTA $ 2.505,00. CUATRIFECTA $ 85.652,50. DOBLE FINAL $ 21.730,00. TRIPLO $ 52.460,00. CUATERNA $ 1.679.130,00. QUINTUPLO: a ganador $ 595.928,45 , a placé $ 5.445,00.No corrieron: (1) Nosaxa, (5) Ke Inti y (13) Emilita Gulch. Tiempo: 1'6s17c. Cuidador: G.S.Conti. Stud: Tefi (sr). La ganadora de 4 años es hija de Hurricane Cat y La Carterist. RECAUDACIÓN: $ 45.725.269. 