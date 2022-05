Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Stay With It , 52, L.Recuero

SON OF DADDY , 56, L.Balmaceda

OCTAVA CARRERA- 1000 METROSClasico Velocidad (g. Iii) - GRUPO III Pag. Dist. 1 AL ALTISIMO, 55, Jorge Peralta (2) 2 Gladiador Rich, 55, B.Enrique (6) 8,90 1 cpo 3 Monteviejo, 55, O.Alderete (5) 1,90 3 cps 4* Estupefacta Key, 53, R.Frias (4) 3,20 2 cps 5X Marshallico, 55, F.Arreguy (h) (3) 3,85 3/4 cpo 6 Tinta Maleva, 53, A.Cabrera (1) 7,20 3 cps - - - - - (*) Saltó al largar (X) Largó cruzado

Dividendos: AL ALTISIMO $ 7,65 y 2,60. Gladiador Rich $ 2,65. EXACTA $ 3.362,50. TRIFECTA $ 15.830,00. DOBLE $ 7.080,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s88c. Cuidador: F.Pellegrini. Stud: Don Fernando (tan). El ganador de 2 años es hijo de Angiolo y So Much Fun NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MCLAIN, 56, W.Pereyra (12) 2 Leaf Reward, 56, J.Villagra (6) 10,60 1 1/2 cpo 3 Feel The Way, 56, M.Valle (8) 4,15 2 1/2 cps 4 Lanzado Al Vacio, 56, L.Balmaceda (14) 6,25 3/4 cpo 5 Razin, 52, T.Baez (13) 18,80 2 1/2 cps 6 Destabilizer, 56, C.Velazquez (7) 21,55 pzo 7 Blond Boy, 56, S.Barrionuevo (4) 17,85 1 cpo 8 Abroncao, 56, F.J.Lavigna (2) 3,00 2 1/2 cps 9 Gran Simulador, 56, A.Paez (9) 29,25 1 cpo 10 Motuleño, 56, M.La Palma (3) 8,85 3/4 cpo 11 Emm Kerry, 56, E.Torres (11) 14,15 2 cps 12 Intent, 56, O.Alderete (10) 16,25 8 cps ú Tino D`oro, 56, J.Leonardo (1) 102,45 5 cps - - - Dividendos: MCLAIN $ 4,95, 2,65 y 1,60. Leaf Reward $ 5,45 y 2,60. Feel The Way $ 1,75. IMPERFECTA $ 1.840,00. TRIFECTA $ 12.220,00. DOBLE $ 2.282,50. TRIPLO $ 62.960,00. CUATERNA $ 600.000,00.No corrieron: (5) Super John y (15) Good Heart. Tiempo: 1'37s2c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Herencia Eterna (tan). El ganador de 3 años es hijo de Sigfrid y Mulan DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ATENEA WILV, 57, B.Enrique (4) 2 Going Up, 57, F.Coria (8) 6,55 1/2 cpo 3 Obsequiada, 55, R.Frias (10) 7,45 1/2 cpo 4 Mobility, 53, E.Candia G. (9) 44,90 1 cpo 5 Antilla Del Sur, 57, M.Valle (2) 2,85 1/2 cpo 6 Speed And Force, 53, L.Recuero (3) 71,40 3 cps 7 Fragoscopica, 57, A.Paez (7) 18,30 1 1/2 cpo 8 Tormenta Embrujada, 53, J.Paoloni (5) 2,15 cza ú Whalley, 57, W.Pereyra (1) 5,20 5 cps - - - Dividendos: ATENEA WILV $ 10,55, 3,60 y 1,75. Going Up $ 5,15 y 1,90. Obsequiada $ 4,05. EXACTA $ 5.922,50. TRIFECTA $ 76.252,50. DOBLE $ 5.025,00.No Corrió: (6) Planica. Tiempo: 1'6s49c. Cuidador: D.A.Pollian. Stud: El Manso (cdu). La ganadora de 4 años es hija de Urtain y Incurable Adrianne UNDECIMA CARRERA- 1600 METROSPremio: Handicap Rafale Pag. Dist. 1 HONY BOONE, 55, M.Valle (5) 2 Mas Mora, 54, B.Enrique (2) 9,10 3 1/2 cps 3 Deajuera, 52, E.Ortega P. (1) 4,85 1/2 cza 4 Salsa Taquera, 56, W.Pereyra (6) 2,20 1 1/2 cpo 5 Sinsa Dong, 58, L.Balmaceda (7) 6,00 2 1/2 cps 6 Master Shiner, 53, F.J.Lavigna (4) 11,45 3 1/2 cps ú Indicada Girl, 54, F.Barroso (3) 20,10 2 cps - - - Dividendos: HONY BOONE $ 2,45 y 2,30. Mas Mora $ 3,80. EXACTA $ 1.132,50. TRIFECTA Extra $ 2.605,00. DOBLE $ 202,50. CUATERNA $ 9.520,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s18c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: S. M. De Araras. La ganadora de 3 años es hija de Daniel Boone y Honey Baby DUODECIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 TRAMPERO VIOLENTO, 57, L.Balmaceda (10) 2 Joy Malibu, 57, G.Calvente (9) 2,95 11 cps 3 Elevado Boy, 57, M.La Palma (5) 8,50 5 cps 4 Music Major, 55, B.Enrique (4) 10,90 1/2 pzo 5 Salazares, 57, A.Paez (7) 6,60 3 cps 6 City The Glory, 57, J.Villagra (8) 4,75 3 cps ú Islandio, 51, J.Paoloni (3) 21,30 3 1/2 cps - - - Dividendos: TRAMPERO VIOLENTO $ 1,90 y 1,10. Joy Malibu $ 1,10. EXACTA $ 260,00. TRIFECTA $ 2.035,00. DOBLE $ 335,00.No corrieron: (1) Arpad, (2) Lobo Chuck y (6) Rojo Ted. Tiempo: 2'2s72c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: O. M.. El ganador de 5 años es hijo de Violence y La Trampera DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LEONA NAIN, 57, F.Coria (9) 2 Carry Seattle, 53, A.Allois (3) 5,35 cza 3 Athanea, 57, W.Pereyra (5) 4,20 1 1/2 cpo 4 Meretricious, 55, I.Monasterolo (2) 6,35 1/2 cpo 5 Not True Sale, 57, G.Villalba (4) 4,45 3 cps 6 Amada Scat, 54, S.Barrionuevo (8) 99,35 1 1/2 cpo 7 Postilla, 57, M.Valle (6) 6,35 1/2 pzo 8 Almita Triste, 55, E.Martinez (1) 24,90 2 cps 9 Onda Lizardi, 52, J.Villagra (12) 5,60 pzo 10 Santina Letal, 57, E.Siniani (10) 12,20 1 1/2 cpo 11 Killay, 57, A.Fuentes (11) 62,20 1 cpo ú Pure Granada, 55, M.Aserito (7) 49,70 5 cps - - - Dividendos: LEONA NAIN $ 6,05, 4,45 y 2,05. Carry Seattle $ 4,10 y 1,60. Athanea $ 1,50. IMPERFECTA $ 3.035,00. TRIFECTA $ 11.635,00. DOBLE $ 1.482,50. TRIPLO SELECTIVO $ 26.310,00. CUATERNA CLASICA $ 20.480,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s41c. Cuidador: Justo Benitez. Stud: El Amigo (bv). La ganadora de 5 años es hija de Lion`s Circle y Paola Nain DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ALTA MENA, 57, M.Fernandez (2) 2 Que Corredora, 57, B.Enrique (3) 4,35 3/4 cpo 3 Mardis Gras, 57, L.Cabrera (9) 4,75 3 cps 4 Embassy New, 57, A.Paez (7) 5,30 2 1/2 cps 5* Runaway Home, 57, W.Moreyra (5) 33,50 emp. 5 Perfecta High, 57, M.Valle (10) 4,10 2 1/2 cps 7X Celebre Candy, 57, W.Pereyra (4) 3,60 cza 8 Taking The Lead, 57, R.R.Barrueco (1) 6,95 10 cps ú Princess Strong, 55, R.Bascuñan (6) 17,45 0 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: ALTA MENA $ 10,50, 3,70 y 3,60. Que Corredora $ 2,85 y 4,60. Mardis Gras $ 2,25. EXACTA $ 4.047,50. TRIFECTA Extra $ 32.555,00. DOBLE $ 13.152,50.No Corrió: (8) Emi Ruler. Tiempo: 1'6s18c. Cuidador: M.R.Linares. Stud: El Mauro (gchu). La ganadora de 4 años es hija de Portal Del Alto y Guisante Key DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 JOY TEXACA, 57, J.Villagra (11) 2 Desconsolada, 57, B.Enrique (2) 3,65 4 cps 3 Peonia Fitz, 55, E.G.Ortega T. (12) 18,70 1/2 cpo 4 Maddalena, 57, O.Alderete (9) 13,40 hco 5 Star Of Dublin, 57, D.E.Arias (13) 7,05 2 1/2 cps 6 Tablet Diafana, 53, E.Suarez (5) 30,75 2 1/2 cps 7 Latina Lin, 53, T.Baez (8) 282,90 cza 8 Improved Wolf, 57, M.Aserito (7) 31,90 4 cps 9 You Drive Me Crazy, 53, F.Caceres (1) 85,85 1 1/2 cpo 10 Esplendida Craf, 53, J.Flores (4) 5,95 3 cps 11 Narkanda, 57, M.Valle (6) 4,85 13 cps 12* Quetza, 53, M.J.Lopez (3) 98,30 31 cps úX Mera Kita, 53, M.Alfaro (10) 186,75 s.a. - - - - - (*) Corrió desestribado (X) Largó cruzado Dividendos: JOY TEXACA $ 2,15, 1,30 y 1,30. Desconsolada $ 1,65 y 1,40. Peonia Fitz $ 2,85. IMPERFECTA $ 425,00. CUATRIFECTA $ 27.777,50. DOBLE PLUS $ 9.790,00. TRIPLO $ 200.000,00. CUATERNA $ 600.000,00. QUINTUPLO $ 750.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s18c. Cuidador: M.E.Carezzana. Stud: Don Florentino. La ganadora de 4 años es hija de Fortify y Te Olvid. RECAUDACIÓN: $ 52.995.731. . ALTA MENA. Que Corredora. Mardis Gras. EXACTA. TRIFECTA Extra. 