Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Sun Is A Bomb , 56, R.Blanco

Catch The Baby , 55, G.Bonasola

THE PUNISHER , 55, M.Valle

SEPTIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LE ANDAN BUSCANDO, 55, W.Pereyra (12) 2 Global Holiday, 55, C.Velazquez (6) 2,75 1 1/2 cpo 3 Quality Boy, 55, R.Frias (7) 82,40 5 cps 4 Va El Tercero, 55, P.Carrizo (13) 4,65 pzo 5* Full Serrano, 55, B.Enrique (1) 2,25 1/2 cpo 6 Etoo, 55, M.La Palma (4) 9,00 3 1/2 cps 7 Feedback, 55, A.Giannetti (10) 18,80 1/2 cpo 8 Safety Runner, 55, K.Banegas (8) 47,70 2 1/2 cps 9 Super Fantasy, 55, A.Cabrera (3) 41,45 5 cps 10X Haes, 55, M.Fernandez (2) 37,85 11 cps 11 Super Mito, 55, M.Valle (9) 14,15 7 cps ú Half Mast, 55, A.Castro (5) 211,70 4 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta

Dividendos: LE ANDAN BUSCANDO $ 7,15, 5,70 y 2,85. Global Holiday $ 3,15 y 2,90. Quality Boy $ 10,85. IMPERFECTA $ 985,00. TRIFECTA $ 50.390,00. DOBLE $ 1.215,00. TRIPLO $ 12.210,00. CUATERNA $ 450.000,00.No Corrió: (11) Valle Barun. Tiempo: 1'36s2c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Las Juntas. El ganador de 2 años es hijo de Le Blues y Strike Price OCTAVA CARRERA- 1600 METROSPremio: Handicap Snow Cat Pag. Dist. 1 IL MIGLIORE, 54, E.Ortega P. (8) 2 Eritrean, 53, B.Enrique (5) 6,00 3 cps 3 Bamb Craf, 60, R.Blanco (1) 2,05 1/2 pzo 4 Energetics, 56, L.Balmaceda (2) 16,25 2 cps 5 Atfront, 58, C.Velazquez (4) 13,60 pzo 6 French Hunter, 52, M.Valle (7) 15,75 3/4 cpo 7 No Bailo Mas, 55, F.L.Goncalves (9) 6,65 1 1/2 cpo 8 Don Charo, 53, W.Pereyra (6) 15,85 v.m. ú Master Johnny, 59, L.Vai (3) 6,55 1/2 cza - - - Dividendos: IL MIGLIORE $ 3,85, 2,60 y 1,25. Eritrean $ 2,80 y 1,25. Bamb Craf $ 1,10. EXACTA $ 1.015,00. TRIFECTA Extra $ 5.815,00. DOBLE $ 1.900,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'34s15c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Hs. Cachagua. El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Evartina NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TAN BRUJO, 56, M.Valle (9) 2 Almendro En Flor, 56, F.L.Goncalves (10) 3,25 1/2 cpo 3 Litoral Blues, 56, Jorge Peralta (8) 2,60 2 cps 4 Full Solitario, 56, B.Enrique (2) 5,40 1 1/2 cpo 5 Alisier, 56, I.Monasterolo (4) 14,85 3 1/2 cps 6 Humor Sabatino, 56, F.Coria (5) 15,75 1 cpo 7 Jobetto, 56, W.Pereyra (7) 6,85 1/2 cpo 8 Tsunami Key, 56, O.Alderete (3a) 14,00 1/2 cpo 9 Buen Belga, 56, J.Villagra (6) 26,30 1 cpo 10* Pepperoni Key, 52, J.Flores (3) 14,00 1 1/2 cpo ú Angel Mateando, 56, L.Vai (1) 10,30 cza - - - - - (*) Desmontó Dividendos: TAN BRUJO $ 8,55, 3,95 y 2,35. Almendro En Flor $ 2,65 y 1,80. Litoral Blues $ 1,20. EXACTA $ 3.540,00. TRIFECTA $ 10.762,50. DOBLE $ 3.402,50. CUATERNA $ 1.200.000,00. No Corrió: (10a) El Acuchillador. Tiempo: 55s66c. Cuidador: J.C.Blanco. Stud: Los Tordillos. El ganador de 3 años es hijo de Storm Embrujado y So Princess DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1* PICCOLO VELOCE, 56, G.Bonasola (8) 2 Elliptical, 56, I.Monasterolo (2) 5,60 2 1/2 cps 3 Mr Pantoja, 56, A.Paez (7) 4,90 1 cpo 4 Re Picaron, 52, A.Allois (3) 16,90 1/2 cpo 5 Slew Of Valid, 56, J.Noriega (13) 5,15 3/4 cpo 6 Ziosergio, 56, W.Moreyra (11) 12,95 1/2 cza 7 Es Campero, 56, E.Ortega P. (5) 5,20 cza 8 Martignac, 56, D.A.Gomez (12) 46,65 5 cps 9 Clase B, 54, J.Espinoza (1) 234,90 3/4 cpo 10 Silver Runner, 56, A.Duarte (16) 139,25 4 cps 11 Sentinum, 56, O.Alderete (9) 17,30 3/4 cpo 12 Don Gringo, 56, F.Barroso (17) 9,75 2 cps 13 Rio Bravo Scat, 56, B.Enrique (14) 11,70 1 1/2 cpo 14X Dom Delmar, 56, A.Cabrera (6) 44,35 14 cps 15 Cazador De Ilusiones, 56, P.Carrizo (15) 114,35 1 cpo 16 Don Teobaldo, 56, W.Pereyra (17a) 0,00 2 1/2 cps ú Blind Faith, 56, A.Giannetti (4) 123,85 11 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío Dividendos: PICCOLO VELOCE $ 3,95, 2,75 y 1,55. Elliptical $ 2,20 y 1,50. Mr Pantoja $ 2,70. IMPERFECTA $ 1.275,00. TRIFECTA $ 13.505,00. DOBLE $ 4.402,50.No Corrió: (10) Caro Amici. Tiempo: 1'35s93c. Cuidador: R.A.Cardon. Stud: El Golfo. El ganador de 3 años es hijo de True Cause y Starkissed UNDECIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 MARIGNAC, 57, A.Giannetti (7) 2 Winery, 57, J.Noriega (9) 11,10 2 1/2 cps 3 Anish, 57, J.Villagra (4) 5,90 1/2 cpo 4 Red Joy, 57, E.Ortega P. (8) 4,75 2 cps 5 Don Galactico, 54, W.Pereyra (2) 11,05 2 1/2 cps 6 Vivi Jurando, 57, I.Monasterolo (3) 3,15 1 1/2 cpo 7 Dark City, 54, B.Enrique (6) 9,05 2 1/2 cps 8 Barolito, 54, R.Bascuñan (10) 40,90 1 1/2 cpo ú Corazon Corazon, 53, J.Espinoza (1) 42,05 1/2 pzo - - - Dividendos: MARIGNAC $ 2,25, 1,30 y 3,85. Winery $ 3,30 y 4,05. Anish $ 5,15. EXACTA $ 1.035,00. TRIFECTA Extra $ 25.600,00. DOBLE $ 722,50. TRIPLO SELECTIVO $ 75.000,00. CUATERNA SELECTIVA $ 285.710,00.No Corrió: (5) Hunter Killer. Tiempo: 2'1s31c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Las Monjitas. El ganador de 4 años es hijo de Equal Stripes y Marina Romea DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 WHISKY CHASER, 55, R.Bascuñan (9) 2 Loriana, 57, L.Brigas (7) 6,45 7 cps 3 Bala De Oro, 57, L.Vai (4) 6,35 3/4 cpo 4 Turista, 57, I.Monasterolo (3) 22,85 emp. 4 Divergente, 54, E.Castro (6) 94,75 1 1/2 cpo 6 Reina Curiosa, 54, E.Siniani (8) 26,55 1 cpo 7* Huntress, 54, R.R.Barrueco (5) 18,45 1 cpo 8 Empress Jane, 57, J.Villagra (2) 3,35 cza úX Della Franchesca, 57, B.Enrique (1) 27,30 3 cps - - - - - (*) Saltó al largar (X) Saltó al largar Dividendos: WHISKY CHASER $ 1,45, 1,45 y 1,10. Loriana $ 1,90 y 1,10. Bala De Oro $ 1,10. EXACTA $ 310,00. TRIFECTA Extra $ 2.705,00. DOBLE $ 317,50. CADENA JACKPOT $ 11.922,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s11c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Carampangue (chi). La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Wiskola DECIMOTERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MASTER WAVE, 57, J.Villagra (5) 2 Sarmatica, 57, O.Alderete (3) 2,30 1/2 pzo 3 Cardiatica, 53, J.Espinoza (1) 13,45 3 1/2 cps 4 Spring Bella, 57, B.Enrique (9) 11,65 pzo 5 Justo Milagro, 57, C.Velazquez (6) 7,35 1/2 pzo 6 Miss Again, 57, F.L.Goncalves (7) 5,20 1 1/2 cpo 7 Marcia Winter, 57, M.Aserito (2) 20,75 3 1/2 cps 8 Nocheras, 57, L.Cabrera (8) 10,50 3/4 cpo ú Aporema, 54, E.Candia G. (4) 4,45 1 cpo - - - Dividendos: MASTER WAVE $ 5,25, 1,25 y 1,45. Sarmatica $ 1,25 y 1,30. Cardiatica $ 6,25. EXACTA $ 1.215,00. TRIFECTA Extra $ 46.060,00. DOBLE $ 1.670,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s56c. Cuidador: R.A.Quiroga. Stud: Marias Del Sur. La ganadora de 4 años es hija de Mastercraftsman y Royal Wave DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SLOE GIN, 53, J.Flores (12) 2 Yacaeran, 56, M.Valle (11) 4,45 pzo 3 Angel Del Jazz, 56, F.Coria (4) 8,40 3 cps 4 Trigger Done, 56, W.Pereyra (14) 5,55 1/2 cpo 5 Unava Hit, 56, R.Blanco (13) 5,05 cza 6* Carrasqueño, 56, E.Candia G. (15) 16,00 cza 7 Land Hopper, 56, L.Cabrera (5) 27,05 1/2 cza 8 As De Luna, 54, R.Bascuñan (10) 15,50 3/4 cpo 9 Strategic Vision, 53, G.Tempesti V. (8) 29,75 hco 10 Un Espia, 56, Jorge Peralta (9) 6,45 1/2 pzo 11 Grand Twins, 56, O.Alderete (6) 71,60 4 cps 12X Hit Strees, 56, A.I.Romay (2) 7,35 2 1/2 cps 13 Speed Ultra, 56, B.Enrique (7) 24,75 3 cps 14+ Strong Soul, 56, M.La Palma (3) 59,35 hco 15 Checkoso, 52, T.Baez (1) 245,70 1/2 pzo ú Un Motociclista, 53, J.Espinoza (16) 67,00 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado (+) Largó frío Dividendos: SLOE GIN $ 5,65, 3,60 y 2,20. Yacaeran $ 2,65 y 2,00. Angel Del Jazz $ 1,70. IMPERFECTA $ 935,00. CUATRIFECTA $ 57.690,00. DOBLE PLUS $ 21.730,00. TRIPLO $ 66.630,00. CUATERNA $ 318.890,00. QUINTUPLO $ 457.517,50. Corrieron todos. Tiempo: 56s22c. Cuidador: C.C.Cabrera. Stud: Pacifica. El ganador de 3 años es hijo de Sixties Icon y Success Gir. RECAUDACIÓN: $ 57.927.376. . MASTER WAVE. Sarmatica. Cardiatica. EXACTA. TRIFECTA Extra. 