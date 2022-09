Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

NOVENA CARRERA- 2400 METROSPremio: Clásico Progreso (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 DURAZZO, 58, F.L.Gonçalves (5) 2 Dalbornell, 60, W.Moreyra (1) 4,15 3 1/2 cps 3 Kodiak Boy, 58, A.Giannetti (3) 5,05 2 cps 4 Pelo Platinado, 58, I.Monasterolo (4) 6,90 2 1/2 cps 5 Piccolo Veloce, 58, B.Enrique (6) 14,60 cza 6 Maret, 58, W.Pereyra (2) 20,00 2 cps - - - Dividendos: DURAZZO $ 1,25 y 1,10. Dalbornell $ 1,10. EXACTA $ 180,00. TRIFECTA Extra $ 535,00. DOBLE $ 155,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'29s39c. Cuidador: R.A.Quiroga. Stud: Marias Del Sur. El ganador de 4 años es hijo de Fortify y Dale Lunfa DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 ENDOZING, 56, M.Valle (4) 2 Don Nipon, 56, W.Pereyra (3) 4,15 4 cps 3 Egyptian Sound, 53, G.Borda (9) 19,70 v.m. 4 Bernabeu, 56, I.Monasterolo (1) 7,05 cza 5 Ducal Palace, 56, L.Noriega (11) 7,00 1/2 cpo 6 Picasso Joy, 56, E.Ortega P. (10) 7,85 hco 7 El Abrojo, 56, W.Moreyra (2) 8,20 1/2 cpo 8 Dia Perfecto, 56, M.La Palma (14) 11,95 1 1/2 cpo 9 Forticity, 56, E.Torres (12) 38,60 3 cps 10 Romeo Si, 56, J.Noriega (13) 31,55 1/2 cpo 11 Majestic Bomb, 56, A.Cabrera (7) 37,90 6 cps 12 Bloodhound, 56, F.L.Gonçalves (8) 4,40 1 1/2 cpo ú Coordinator, 56, R.Bascuñan (5) 18,25 5 cps - - - Dividendos: ENDOZING $ 5,00, 2,65 y 2,10. Don Nipon $ 2,15 y 1,75. Egyptian Sound $ 3,90. IMPERFECTA $ 1.645,00. TRIFECTA $ 94.222,50. DOBLE: a ganador $ 55,00, a placé $ 282,50. CUATERNA $ 4.610,00.No Corrió: (6) Laudrup. Tiempo: 1'36s6c. Cuidador: J.C.Blanco. Stud: Voy Por Todo (tan). El ganador de 3 años es hijo de Endorsement y She`s Amazing UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CATCHER KEY, 57, M.Fernandez (5) 2 Vairo Joy, 57, R.Bascuñan (7) 6,85 9 cps 3 Taitaru, 53, J.Espinoza (4) 8,65 1/2 cpo 4 Master Of Music, 57, M.Aserito (3) 12,10 10 cps 5 Tio Juancho, 57, K.Banegas (6) 8,55 1 1/2 cpo 6 Candido Rec, 51, M.Alfaro (1) 6,10 4 cps - - - Dividendos: CATCHER KEY $ 1,15 y 1,10. Vairo Key $ 1,10. EXACTA $ 220,00. TRIFECTA $ 1.045,00. DOBLE $ 347,50.No Corrió: (2) Nicoletto. Tiempo: 1'23s1c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Green Hill Stables (az). El ganador de 5 años es hijo de Key Deputy y Catch The Roma DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 GILLY, 54, G.Borda (2) 2 Kesia, 57, W.Pereyra (6) 2,95 hco 3 Rocking Key, 57, M.Valle (7) 5,10 4 cps 4 Cucinotta, 50, A.Allois (9) 7,90 1/2 cpo 5 Antes Y Despues, 57, M.Aserito (5) 4,75 1/2 cpo 6 Huntress, 54, F.Correa (4) 14,90 1 1/2 cpo 7 A Medal For Her, 55, F.Coria (1) 10,55 3 cps ú Chupetina Kiss, 51, M.Alfaro (3) 33,60 2 cps - - - Dividendos: GILLY $ 2,40, 2,00 y 1,10. Kesia $ 2,00 y 1,70. Rocking Key $ 1,20. EXACTA $ 522,50. TRIFECTA $ 4.010,00. DOBLE $ 175,00. TRIPLO $ 6.200,00. CUATERNA $ 10.180,00.No Corrió: (8) Aguella. Tiempo: 55s44c. Cuidador: E.D.Juarez. Stud: Masama. La ganadora de 5 años es hija de Grand Reward y Gentilly DECIMOTERCERA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 SENTINUM, 53, F.J.Lavigna (7) 2 Buen Giorno, 57, F.Coria (8) 4,30 1 1/2 cpo 3 Lokesh, 57, F.L.Gonçalves (2) 3,00 3 1/2 cps 4 Perfect Runner, 57, W.Pereyra (6) 24,30 8 cps 5 Don Augurio, 54, G.Borda (3) 21,75 9 cps 6 Mission Dubai, 57, A.Paez (4) 81,50 7 cps 7 Expreso Latino, 57, J.Noriega (9) 18,45 1 1/2 cpo ú Dom Delmar, 57, A.Cabrera (5) 5,45 6 cps - - - Dividendos: SENTINUM $ 1,70, 1,55 y 1,35. Buen Giorno $ 2,80 y 2,60. Lokesh $ 2,50. EXACTA $ 537,50. TRIFECTA Extra $ 1.825,00. DOBLE: $ 355,00. CADENA: $ 2.080,50.No Corrió: (1) Bobby Axelrod. Tiempo: 2'1s42c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Chipi Racing. El ganador de 4 años es hijo de Cityscape y Sincera Fitz DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 FULL PUPPET, 57, F.Coria (2) 2 Fall Looks, 57, F.L.Gonçalves (9) 1,45 3 cps 3 Distinto Hit, 54, G.Borda (3) 39,45 hco 4 Auca, 53, S.Arias (1) 59,00 1/2 pzo 5 Soy James, 53, S.Conti (10) 19,75 cza 6* Bechamel Song, 53, T.Baez (8) 21,65 1 1/2 cpo 7 Il Fantino, 57, R.R.Barrueco (6) 19,95 4 cps 8 Global Crack, 53, F.J.Lavigna (4) 13,95 1 1/2 cpo úX Principe Touch, 57, E.Torres (7) 5,45 pzo - - - - - (*) Largó retrasado (X) Largó frío Dividendos: FULL PUPPET $ 5,70, 1,15 y 1,10. Fall Looks $ 1,10 y 1,10. Distinto Hit $ 1,10. EXACTA $ 535,00. TRIFECTA $ 12.115,00. DOBLE $ 412,50.No Corrió: (5) Candy Delfin. Tiempo: 56s1c. Cuidador: Justo Benitez. Stud: El Amigo (bv). El ganador de 4 años es hijo de Full Mast y Marioneta Key DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ARA DAY, 57, M.Aserito (8) 2 Guada Cat, 57, M.Fernandez (14) 7,00 4 cps 3 Amazona De Frente, 57, F.L.Gonçalves (1) 3,75 cza 4 Rompecadenas, 57, E.Torres (15) 4,55 1 1/2 cpo 5 Reina De La Noche, 53, F.J.Lavigna (12) 5,75 1 cpo 6 Sarah Friend, 53, S.Arias (7) 7,00 2 1/2 cps 7 Shavia, 57, F.Correa (10) 19,80 pzo 8 Soy Tefi, 53, S.Conti (13) 36,60 1 cpo 9 Que Fineza, 57, R.Bascuñan (2) 14,60 3 cps 10 Baby Stripes, 54, G.Borda (5) 25,35 1 cpo 11 Mixiote, 57, L.Balmaceda (17) 46,70 cza 12 Haut Medoc, 53, R.Ortiz (3) 47,25 cza 13 Sabiduria Popular, 53, A.Allois (6) 14,70 3/4 cpo 14 Che Picaza, 57, I.Monasterolo (18) 8,15 3 1/2 cps 15 Invasora Real, 53, T.Baez (11) 146,10 1 cpo 16 Que Tal Joaquina, 53, E.Suarez (4) 136,70 2 1/2 cps ú Ladrona De Amor, 57, A.I.Romay (16) 89,00 14 cps - - - Dividendos: ARI DAY $ 11,70, 8,75, 6,90. Guada Cat $ 5,05 y 4,55. Amazona Al Frente $ 5,15. IMPERFECTA $ 3.170,00. CUATRIFECTA $ 111.110,00 . DOBLE $ 17.850,00. TRIPLO $ 32.050,00. CUATERNA $ 111.110,00. QUINTUPLO $ 27.395,00. No Corrió: (9) La Sogata. Tiempo: 55s77c. Cuidador: R.H.Raviol. Stud: El Ganso (cdu). La ganadora de 4 años es hija de Emperor Richard y Ula Da. RECAUDACIÓN: $ 73.024.991.. FULL PUPPET. Fall Looks. Distinto Hit. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (5) Candy Delfin56s1c.Justo Benitez.El Amigo (bv). El ganador de 4 años es hijo de Full Mast y Marioneta Key SENTINUM. Buen Giorno. Lokesh. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE:. CADENA:.No Corrió: (1) Bobby Axelrod2'1s42c.E.R.Bortule.Chipi Racing. El ganador de 4 años es hijo de Cityscape y Sincera Fitz GILLY. Kesia. Rocking Key. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No Corrió: (8) Aguella55s44c.E.D.Juarez.Masama. La ganadora de 5 años es hija de Grand Reward y Gentilly CATCHER KEY. Vairo Key. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (2) Nicoletto1'23s1c.G.E.Romero.Green Hill Stables (az). El ganador de 5 años es hijo de Key Deputy y Catch The Roma ENDOZING. Don Nipon. Egyptian Sound. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. CUATERNA.No Corrió: (6) Laudrup1'36s6c.J.C.Blanco.Voy Por Todo (tan). El ganador de 3 años es hijo de Endorsement y She`s Amazing DURAZZO. Dalbornell. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos2'29s39c.R.A.Quiroga.Marias Del Sur. El ganador de 4 años es hijo de Fortify y Dale Lunfa

LAST TIME. Estaci n La Luisa. Una Bruja. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'35s93c.C.D.Etchechoury.Stud Rdi. La ganadora de 3 años es hija de Put It Back y Every Last Dime