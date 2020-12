Resultados de ayer en en Hipódromo de San Isidro

Every Secret , 56, J.Da Silva

NEVER PONY , 56, F.L.Goncalves

DECIMA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 PEROLA NEGRA, 57, F.L.Goncalves (5) 55592 2 Dickinson, 57, M.Valle (1) 73205 5,05 1 1/2 cpo 3 Nimia Rye, 57, A.Domingos (2) 62658 5,90 1/2 pzo 4 Agustina Mia, 53, A.I.Romay (4) 86985 4,25 3 cps 5 Negra Intensa, 57, I.Monasterolo (7) 168038 2,20 17 cps 6 La Roma City, 57, A.Marinhas (6) 12081 30,60 12 cps ú Don`t Go, 57, E.Ortega P. (8) 57315 6,45 1 1/2 cpo - - - 515874 Dividendos: PEROLA NEGRA $ 6,65 y 2,80. Dickinson $ 4,05. EXACTA $ 452,00. TRIFECTA Extra $ 3.657,00. DOBLE $ 452,00.No Corrió: (3) Sofia Linda. Tiempo: 2'0s98c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Las Canarias. La ganadora de 4 años es hija de Campanologist y Personal Best UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1* ALFIDIA, 56, E.Retamozo (10) 100343 2 Lambda Velorum, 54, L.Cabrera (5) 63293 6,50 1/2 cza 3 Colombina Inca, 57, W.Pereyra (8) 45459 9,05 pzo 4 Usotegieta, 57, A.Domingos (9) 114279 3,60 3 cps 5 Moon Cloud, 54, A.Cabrera (11) 50171 8,20 pzo 6 Imprevisora, 57, J.Da Silva (7) 50791 8,10 1/2 pzo 7 Deli Girl, 57, R.Alzamendi (6) 14825 27,75 1/2 pzo 8X Azy Seattle, 57, S.Piliero (4) 34427 11,95 3/4 cpo 9 Lady Otoñal, 54, N.Villarreta (2) 87533 4,70 2 cps 10 Black Pretty, 53, A.I.Romay (1) 7224 56,95 6 cps ú Talk To Me Baby, 54, M.Valle (3) 6077 67,70 pzo - - - 574422 - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó frío Dividendos: ALFIDIA $ 4,10, 2,55 y 1,85. Lambda Velorum $ 3,30 y 2,40. Colombina Inca $ 4,20. EXACTA $ 572,00. CUATRIFECTA $ 9.552,00. DOBLE $ 678,00. TRIPLO $ 10.307,50. CUATERNA SELECTIVA $ 123.120,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s41c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Hs. Tiveres. La ganadora de 4 años es hija de Freud y Ackaway DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 DON PATRONCITO, 57, C.Velazquez (8) 62901 2 Codi Strac, 57, M.Gonzalez (4) 141812 2,75 1 1/2 cpo 3 Val Tauro, 55, W.Pereyra (3) 51998 7,50 pzo 4 Storm Mambo, 57, E.Ortega P. (11) 121870 3,20 cza 5 All Saints, 57, D.E.Arias (10) 21546 18,10 3/4 cpo 6 Santiagueñito, 52, R.Frias (5) 10386 37,55 1/2 cpo 7 Dark Shine, 55, M.Valle (13) 10303 37,85 cza 8 Revolcao, 57, F.L.Goncalves (2) 46986 8,30 v.m. 9 Lean On, 57, I.Monasterolo (7) 42621 9,15 pzo 10 El Valiente, 53, C.Perez G. (6) 8159 47,80 5 cps ú Candy`s Cause, 57, W.Moreyra (14) 26711 14,60 s.a. - - - 545293 Dividendos: DON PATRONCITO $ 6,20, 2,00 y 1,45. Codi Strac $ 1,60 y 1,30. Val Tauro $ 2,00. IMPERFECTA $ 335,00. TRIFECTA Extra $ 4.825,00. DOBLE $ 503,00.No corrieron: (1) Cringer, (9) Valid Price y (12) Moon Point. Tiempo: 1'24s25c. Cuidador: R.M.Vivas. Stud: Los Moure. El ganador de 5 años es hijo de Strategic Prince y Doña Pampa DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SHADES OF MYSTIC, 55, P.Carrizo (10a) 34088 2 Colom Berry, 57, C.Velazquez (1) 116533 4,30 3/4 cpo 3 Magic Friend, 57, Jorge Peralta (6) 34919 14,35 1/2 pzo 4 Semaforo Plus, 57, R.Blanco (9a) 46831 10,70 1 cpo 5* Amigo Yacare, 57, M.La Palma (15) 38251 13,10 1/2 cza 6 Ritmo Y Gloria, 57, J.Osuna (3) 45144 11,10 1/2 cza 7 Canto A La Vida, 54, L.Balmaceda (4) 23092 21,70 3/4 cpo 8 Indio Emper, 57, W.Pereyra (8) 53308 9,40 1 cpo 9 Dinero Cash, 57, M.Valle (13) 84217 5,95 cza 10 Bluper, 55, F.Correa (14) 31615 15,85 1 1/2 cpo 11 Master Of Light, 57, W.Moreyra (12) 16402 30,55 3/4 cpo 12 Arcadian Chief, 56, E.Retamozo (10) 34088 14,70 3/4 cpo 13 Poker De Reyes, 57, G.Bonasola (5) 24563 20,40 3 cps 14X Rio Porsche, 57, F.L.Goncalves (11) 149580 3,35 2 cps ú Robert Jordan, 51, L.Garcia (9) 46831 10,70 2 cps - - - 779464 - - (*) Largó cruzado (X) Indócil en los partidores Dividendos: SHADES OF MYSTIC $ 14,70, 6,95 y 4,45. Colom Berry $ 3,85 y 2,50. Magic Friend $ 2,75. IMPERFECTA $ 3.482,50. CUATRIFECTA $ 99.471,50. DOBLE $ 1.145,00.No corrieron: (2) Orco Sam y (7) Marchesi. Tiempo: 56s12c. Cuidador: J.C.Borda. Stud: Cañada Negra. El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y Interbella DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1* PERFECTA MIRANDA, 56, G.J.Garcia (5) 185738 2 Tremenda Sky, 56, M.A.Palacios (9) 97591 5,90 4 cps 3X Linda Ride, 56, B.Enrique (6) 84675 6,80 3 1/2 cps 4 Mopsopia, 56, G.Villalba (12) 38644 14,90 1 cpo 5 Cucinotta, 56, A.Domingos (1) 67344 8,55 3/4 cpo 6 Improved Wolf, 56, F.Barroso (8) 16738 34,40 pzo 7 Cosmic Ball, 56, W.Pereyra (14) 147638 3,90 1 1/2 cpo 8 The Best Garland, 56, W.Moreyra (3) 12517 46,00 4 cps 9 Che Siciliana, 56, M.Aserito (10) 5473 105,20 2 cps 10 Rigolizia, 56, F.L.Goncalves (11) 55632 10,35 2 1/2 cps 11 Desinteresada, 56, J.Noriega (13) 77287 7,45 hco 12 Cosmica Pat, 56, R.R.Barrueco (4) 5197 110,80 4 cps ú Moicana, 56, R.Alzamendi (7) 8412 68,45 5 cps - - - 802886 - - (*) Se fue de manos (X) Indócil en los partidores Dividendos: PERFECTA MIRANDA $ 3,10, 1,90 y 1,50. Tremeda Sky $ 2,85 y 2,65. Linda Ride $ 2,10. IMPERFECTA $ 385,00. CUATRIFECTA $ 14.748,00. DOBLE FINAL $ 7.990,00. TRIPLO $ 26.605,00. CUATERNA $ 68.180,00. QUINTUPLO: a ganador $ 61.108,00, a placé $ 615,00. No Corrió: (2) Norma Branca. Tiempo: 1'12s95c. Cuidador: O.Peppe Cancela. Stud: Domingo Antonio (az). La ganadora de 3 años es hija de Horse Greeley y Perfect Melod. RECAUDACIÓN: $ 37.341.635. SHADES OF MYSTIC. Colom Berry. Magic Friend. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (2) Orco Sam y (7) Marchesi56s12c.J.C.Borda.Cañada Negra. El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y Interbella DON PATRONCITO. Codi Strac. Val Tauro. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No corrieron: (1) Cringer, (9) Valid Price y (12) Moon Point1'24s25c.R.M.Vivas.Los Moure. El ganador de 5 años es hijo de Strategic Prince y Doña Pampa ALFIDIA. Lambda Velorum. Colombina Inca. EXACTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA SELECTIVA. Corrieron todos56s41c.E.R.Bortule.Hs. Tiveres. La ganadora de 4 años es hija de Freud y Ackaway PEROLA NEGRA. Dickinson. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No Corrió: (3) Sofia Linda2'0s98c.L.R.Cerutti.Las Canarias. La ganadora de 4 años es hija de Campanologist y Personal Best

NEVER PONY. Sonny Bill. Mr Finnegan. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'21s59c.D.R.Cima.La Oracion. El ganador de 3 años es hijo de Most Improved y Pulposa Inc