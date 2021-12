So Pra Mim , 56, J.Villagra

MOST PEINADA , 56, A.Marinhas

DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 RULER SONG, 57, A.Cabrera (11) 2 Sadulayev, 53, R.Bascuñan (1) 4,05 1/2 pzo 3 Ritmo Y Viento, 57, D.E.Arias (6) 9,55 1 cpo 4 Honor Al Tano, 57, O.Arias (7) 23,20 3/4 cpo 5* Abellardo, 57, F.Arreguy (h) (9) 22,20 3 cps 6 Regalito Salo, 57, C.Sandoval (5) 11,25 2 cps 7 Algo De Ellos, 57, W.Pereyra (10) 12,50 pzo 8 Happy Chuck, 57, R.L.Gonzalez (4) 29,55 3/4 cpo 9X Jagermeist, 57, F.L.Goncalves (8) 7,15 8 cps ú Pepe Master, 57, A.I.Romay (3) 106,30 12 cps - - - - - (*) Largó mal (X) Largó mal

Dividendos: RULER SONG $ 1,65, 1,25 y 1,15. Sadulayev $ 1,45 y 1,20. Ritmo y Viento $ 1,80. IMPERFECTA $ 325,00. CUATRIFECTA $ 6.112,00. DOBLE DESQUITE $ 4.530,00. TRIPLO $ 5.940,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 36.492,50. No Corrió: (2) Branding Iron. Tiempo: 1'12s56c. Cuidador: A.E.Reisenauer. Stud: Firmamento. El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y Blissful Son. RECAUDACIÓN: $ 32.618.709..

MOST PEINADA. So Pra Mim. Tan Especial. EXACTA. CUATRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'19s10c.J.J.Marinhas.Sauce Grande. La ganadora de 3 años es hija de Most Improved y Bien Peinada