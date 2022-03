Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de La Plata

THE CAT IS GUZMI , 53, R.Villegas

NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 VITAMINICO, 53, D.Lencinas (8) 2 Amigo Conrado, 57, F.Arreguy (h) (5) 1,50 2 1/2 cps 3 Aguilucho Song, 57, F.Aguirre (2) 10,60 1 cpo 4 Legoland, 53, S.Arias (7) 22,20 6 cps 5 Musico Johan, 54, E.Martinez (6) 4,65 3/4 cpo 6 El Chaperon, 57, A.O.Lopez (1) 36,30 3/4 cpo ú Dantes Telu, 57, J.Gonzalez (3) 10,85 3 cps - - - Dividendos: VITAMINICO $ 3,95 y 1,85. Amigo Conrado $ 1,55. EXACTA $ 85,00. TRIFECTA $ 393,00. DOBLE $ 962,50.No Corrió: (4) Dado Lihuen. Tiempo: 59s94c. Cuidador: C.A.Moyano. Stud: Karalager (az). El ganador de 4 años es hijo de Vitaminado y Ruleral DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BERRACO SONG, 56, A.Cabrera (5) 2 Ruah, 56, F.Arreguy (h) (9) 1,95 2 cps 3 Aquel Tesoro, 52, S.Arias (2) 7,10 2 cps 4 Treasure Bevy, 53, F.Roldan (6) 14,55 3 cps 5 Crazy Hit, 56, J.C.Diestra (h) (4) 8,75 pzo 6 Digamelo, 56, W.Aguirre (3) 10,35 2 1/2 cps 7 Encarnizado, 52, F.Caceres (8) 112,50 2 1/2 cps 8 Emiratos, 56, J.Rivarola (1) 133,10 3 cps ú Le Vizir, 56, A.O.Lopez (7) 65,45 1 1/2 cpo - - - Dividendos: BERRACO SONG $ 2,30, 1,15 y 1,10. Ruah $ 1,20 y 1,10. Aquel Tesoro $ 1,10. EXACTA $ 86,00. TRIFECTA $ 204,50. DOBLE $ 832,50. TRIPLO $ 1.142,00. CUATERNA $ 9.448,00. QUINTUPLO Con 5 Aciertos $ 14.380,00. Con 4 Aciertos $ 172,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s6c. Cuidador: O.R.Esposito. Stud: El Gran Robert (az). El ganador de 3 años es hijo de Alcindor y Pasional Key UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 NORMA POUPEE, 53, A.Sanchez (12) 2 Malibu Lights, 53, J.Roman (10) 6,70 hco 3 Sarookh, 55, E.G.Ortega T. (7) 1,80 3 cps 4 By Sumba, 53, S.Arias (3) 67,00 3 cps 5 Arcanine, 53, D.Lencinas (2) 5,45 2 cps 6 Vidina, 57, E.Siniani (13) 21,75 cza 7 Emmalua, 53, U.Chaves (1) 61,90 1/2 cpo 8 Wind Turbine, 54, F.Roldan (8) 12,05 1/2 pzo 9 Instigadora Mix, 57, O.Arias (11) 8,25 2 cps 10 Reconcili Dabbler, 53, A. Portillo O. (9) 19,15 pzo ú Sil Top, 57, M.J.Lopez (5) 84,65 2 cps - - - Dividendos: NORMA POUPEE $ 6,00, 2,15 y 1,20. Malibu Lights $ 3,00 y 1,20. Sarookh $ 1,10. IMPERFECTA $ 445,00. CUATRIFECTA $ 145.073,00. DOBLE $ 1.130,00.No corrieron: (4) Botega y (6) As You Are. Tiempo: 59s58c. Cuidador: J.C.Cesar. Stud: Estamos Vivos. La ganadora de 5 años es hija de Manipulator y Pasada De Rosca DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 A TIRAR DEL CARRO, 57, J.Rivarola (6) 2 La Velocista, 53, S.Arias (11) 3,85 5 cps 3 Pipa De Agua, 57, A.O.Lopez (5) 3,75 1/2 cpo 4* Pasion Turfistica, 53, R.Villegas (7) 4,85 2 cps 5 Woman Star, 57, D.E.Arias (14) 12,80 1 cpo 6 Sweet Baby Star, 57, D.R.Gomez (8) 9,50 1 cpo 7X Snipy Vision, 55, D.Mansilla (13) 163,10 1 cpo 8 Nati Hera, 55, E.Martinez (9) 104,35 1/2 pzo 9 Master Bijou, 53, U.Chaves (10) 23,00 1 1/2 cpo 10 India Gata, 53, F.Caceres (1) 0,00 4 cps 11 Clarita Sar, 57, A.Cabrera (4) 7,05 8 cps 12 Muy Peinada, 57, A.Marinhas (12) 10,25 14 cps ú Dona Gran Fe, 53, R.Muñoz (3) 110,75 2 cps - - - - - (*) Largó mal (X) Largó mal Dividendos: A TIRAR DEL CARRO $ 6,00, 2,25 y 1,25. La Velocista $ 1,85 y 1,20. Pipa De Agua $ 1,35. CUATRIFECTA $ 17.356,00. DOBLE DESQUITE $ 11.250,00. TRIPLO $ 9.930,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 62.610,00. No Corrió: (2) A Pura Magia. Tiempo: 1'13s83c. Cuidador: G.L.Remuzzi. Stud: La Gran Amistad. La ganadora de 4 años es hija de Compasivo Cat y National Sle. RECAUDACIÓN: 31.840.524.. NORMA POUPEE. Malibu Lights. Sarookh. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (4) Botega y (6) As You Are59s58c.J.C.Cesar.Estamos Vivos. La ganadora de 5 años es hija de Manipulator y Pasada De Rosca BERRACO SONG. Ruah. Aquel Tesoro. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO Con 5 Aciertos. Con 4 Aciertos. Corrieron todos1'13s6c.O.R.Esposito.El Gran Robert (az). El ganador de 3 años es hijo de Alcindor y Pasional Key VITAMINICO. Amigo Conrado. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (4) Dado Lihuen59s94c.C.A.Moyano.Karalager (az). El ganador de 4 años es hijo de Vitaminado y Ruleral

