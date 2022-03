Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de La Plata

All Strategy , 57, W.Aguirre

SEPTIMA CARRERA- 1200 METROSClasico Onesto Puente (l) - L Pag. Dist. 1 QUIL HERO, 60, A.O.Lopez (6) 2 Rio Magico, 60, W.Pereyra (3) 1,10 1 cpo 3 Confused, 60, Jorge Peralta (2) 5,30 1 cpo 4 Angel Del Cielo, 60, J.Villagra (1) 6,95 4 cps 5 D`or Van, 60, D.E.Arias (4) 7,05 2 cps 6 Bio Infame, 60, J.Rivarola (8) 69,85 14 cps - - - Dividendos: QUIL HERO $ 17,60 y 1,10. Rio Magico $ 1,10. EXACTA $ 198,00. TRIFECTA $ 800,00. DOBLE $ 4.985,00. TRIPLO $ 16.317,00. CUATERRNA $ 41.814,00. No corrieron: (5) Brujo Copado y (7) A Great Deal. Tiempo: 1'13s12c. Cuidador: A.A.Piana. Stud: La Porteñita. El ganador de 4 años es hijo de Andromeda`s Hero y Quilqueya OCTAVA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 MASTER CHARM, 53, D.Lencinas (7) 2 Rain Ruler, 57, J.Villagra (2) 4,60 3 cps 3 Chanter, 55, W.Moreyra (6) 2,90 1 cpo 4 Violentango, 54, J.Rivarola (5) 24,35 1/2 cza 5 Otro Mahi, 57, D.E.Arias (4) 4,20 2 cps 6 Marlow, 54, W.Aguirre (1) 7,55 2 cps ú Say It Loud, 54, Jorge Peralta (3) 12,70 10 cps - - - Dividendos: MASTER CHARM $ 8,90 y 1,45. Rain Ruler $ 1,50. EXACTA $ 135,50. TRIFECTA $ 452,50. DOBLE $ 3.732,50. CADENA con 6 Aciertos $ 931.117,00 . con 5 Aciertos $ 8.621,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'7s90c. Cuidador: N.F.Pastor. Stud: Chichin. El ganador de 4 años es hijo de Mastercraftsman y Encantada Glory NOVENA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1* PASION TURFISTICA, 53, R.Villegas (4) 2 Con Vos Voy, 57, D.E.Arias (12) 2,50 1 1/2 cpo 3 India Gata, 53, F.Caceres (3) 25,10 3/4 cpo 4 Agata Red, 57, D.R.Gomez (11) 6,00 10 cps 5 Love The Blues, 57, M.Delli Q. (5) 16,45 5 cps 6 Sassenach, 53, U.Chaves (1) 4,20 1 cpo 7 Belong Me Plus, 57, N.Ortiz (2) 4,60 1/2 cpo 8 Zarmas, 57, A.O.Lopez (9) 14,60 1 cpo ú La Colo Colo, 57, O.Arias (6) 67,55 10 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: PASION TURFISTICA $ 3,25, 1,35 y 1,40. Con Vos Voy $ 1,50 y 1,35. India Gata $ 2,15. IMPERFECTA $ 90,00. CUATRIFECTA $ 11.797,00. DOBLE $ 690,00. CUATERNA $ 46.566,00. No corrieron: (7) Icy Fofi, (8) Pupila Talentosa, (10) La Loca Elvira Sant y (13) Nati Hera. Tiempo: 1'7s29c. Cuidador: A.Sambuceti. Stud: Eucaliptus Farm. La ganadora de 4 años es hija de Que Vida Buena y Pet Prize DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 PRINCESA WILD, 57, J.Villagra (12) 2 Anessa, 53, D.Lencinas (10) 10,30 7 cps 3 Srta. Francesa, 55, M.A.Sosa (1) 6,35 1 1/2 cpo 4 Norma Poupee, 50, A.Sanchez (9) 22,05 1 1/2 cpo 5 Madame Mora, 57, M.J.Lopez (6) 19,60 1 cpo 6 Pegasus Island, 57, D.R.Gomez (5) 11,65 4 cps 7 Fortaleza Viv, 57, R.L.Gonzalez (11) 19,50 1 1/2 cpo 8 Arandanera, 57, G.Hahn (2) 5,85 1 cpo 9 Señora De Strip, 55, F.Coria (4) 4,10 3/4 cpo ú La Vieja Chistera, 53, R.Villegas (3) 46,05 6 cps - - - Dividendos: PRINCESA WILD $ 2,10, 1,60 y 1,25 . Anessa $ 2,70 y 1,70. Srta. Francesa $ 1,80. EXACTA $ 163,50. TRIFECTA $ 875,50. DOBLE $ 502,50. No corrieron: (7) La De Copas y (8) Señora Jolie. Tiempo: 59s79c. Cuidador: M.Domingo. Stud: ----------. La ganadora de 5 años es hija de Señor Candy y Wild Vision UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TREASURE BEVY, 52, F.J.Lavigna (9) 2 Imported, 56, W.Pereyra (10) 8,45 2 cps 3 Labicum, 56, G.Hahn (5) 29,55 2 1/2 cps 4 Super Mar, 56, A.Cabrera (1) 3,30 1 cpo 5 Gevrey Chambertin, 56, M.J.Lopez (3) 12,70 pzo 6 Forastero Fast, 56, M.N.Ferreyra (7) 8,75 1 cpo 7 Ruah, 56, D.E.Arias (8) 4,00 1/2 cpo 8 Digamelo, 56, W.Aguirre (11) 9,85 1/2 cpo 9 Perfect Roll, 56, L.Comas (13) 44,20 cza 10 Guapero Check, 56, W.Moreyra (6) 7,20 5 cps 11 Emiratos, 56, J.Rivarola (2) 158,75 pzo 12* Fabuloso Prince, 56, J.Villagra (12) 6,10 8 cps úX Rey Espirituoso, 56, A.I.Romay (4) 154,10 5 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco Dividendos: TREASURE BEVY $ 18,10, 10,75 y 5,60. Imported $ 7,90 y 4,60. Labicum $ 9,70. IMPERFECTA $ 2.467,00. CUATRIFECTA $ 391.757,00 . DOBLE $ 3.687,50. TRIPLO $ 4.749,00. CUATERNA $ 24.048,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 333.0799,00. con 4 Aciertos $ 1.261,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'15s4c. Cuidador: J.R.Gutierrez. Stud: Maluchi (tan). El ganador de 3 años es hijo de Treasure Beach y Bevy DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MUY VICIADA, 53, J.Roman (11) 2 Milaphila, 53, J.Pintos (4) 7,15 2 cps 3 Galana Amiga, 57, W.Aguirre (10) 25,80 3 cps 4 Agua Feroz, 57, W.Pereyra (9) 2,00 4 cps 5 Mi Bella Baska, 57, J.Rivarola (8) 11,95 4 cps 6 Hallow Again, 57, P.Diestra (h) (6) 17,40 cza 7 Zarkara, 57, O.Arias (7) 15,25 1/2 cpo ú Susaeta, 53, D.Lencinas (3) 15,45 8 cps - - - Dividendos: MUY VICIADA $ 2,20 y 1,35. Milaphila $ 1,90. EXACTA $ 214,50. TRIFECTA $ 3.470,50. DOBLE $ 4.427,50. No corrieron: (1) Antilla Del Sur, (2) Intima Hurrican y (5) Le Sondage. Tiempo: 1'0s69c. Cuidador: A.Barreto. Stud: El Chorrito (cba). La ganadora de 4 años es hija de Violence y Valerisca DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 THE BLACK LEGEND, 54, R.Bascuñan (1) 2 Grazias Improve, 57, W.Pereyra (3) 10,50 2 1/2 cps 2 Ojo Con Titi, 57, E.Siniani (5) 6,10 emp. 3 Berry Chaco, 57, J.C.Diestra (h) (11) 2,95 2 cps 4 Sol Coritibo, 57, G.Hahn (4) 70,30 1/2 cza 6 Sing In Camp, 57, P.Sotelo (12) 17,10 cza 7 Happy Chuck, 55, L.M.Fer`dez (6) 19,55 1 cpo 8 Andrer, 55, M.A.Sosa (10) 14,45 2 cps 9 Taguato Camba, 57, O.Arias (8) 15,65 2 1/2 cps 10 Odyseo, 57, A.Cabrera (9) 11,70 3 cps 11 Duncan Tim, 57, L.Ferreyra (7) 99,99 cza ú Angicoco, 57, J.Rivarola (2) 2,50 8 cps - - - Dividendos: THE BLACK LEGEND $ 18,05, 7,80 y 5,15. Grazias Improve $ 3,00 y 3,60. Ojo Con Titi $ 2,00 y 2,05. EXACTA $ 763,00. EXACTA $ 240,00. TRIFECTA $ 4.524,50. TRIFECTA $ 3.574,00. DOBLE $ 2.062,50. TRIPLO $ 14.025,00. CUATERNA $ 41.076,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'1s24c. Cuidador: D.M.Gonzalez. Stud: Caito. El ganador de 5 años es hijo de City Banker y Leyenda Negra DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GLORY AND VISION, 56, W.Pereyra (10) 2 Modern Jazz, 56, N.Ortiz (4) 2,25 5 cps 3 Cuneta Seattle, 56, C.Velazquez (3) 5,70 2 1/2 cps 4 Buena Noche, 52, F.Caceres (2) 58,70 1/2 cza 5 Candy Surprise, 52, A.Sanchez (12) 199,95 1 cpo 6 Coqueta Pat, 52, R.Villegas (7) 59,65 1 1/2 cpo 7 Bluegrass Bruja, 56, J.Gonzalez (11) 17,40 1 1/2 cpo 7 Petit Sen, 56, F.Aguirre (8) 8,40 6 cps 8 Tocando La Cima, 52, D.Lencinas (9) 26,80 1 cpo 10 Fantastica Brisa, 56, D.Gauna (6) 127,55 13 cps 11 Linda Amarena, 52, R.L.Garcia (13) 79,65 1 cpo ú Leyla Eva, 53, L.Ramallo (5) 23,25 10 cps - - - Dividendos: GLORY AND VISION $ 2,20, 1,30 y 1,10. Modern Jazz $ 1,55 y 1,10. Cuneta Seattle $ 1,10. IMPERFECTA $ 58,00. CUATRIFECTA Especial $ 6.451,00. DOBLE $ 1.370,00. No Corrió: (1) Tan Especial. Tiempo: 1'14s91c. Cuidador: O.F.Fravega. Stud: Luna Nueva (sr). La ganadora de 3 años es hija de Univision y La Papota DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ONDEADOR, 56, A.Cabrera (1) 2 Señor Exultante, 53, J.Avendaño (10) 3,95 hco 3 Agravio, 56, D.R.Gomez (12) 2,65 cza 4 Honor Campero, 56, G.Hahn (6) 8,55 3 cps 5 Veloss Seattle, 56, F.Aguirre (4) 10,05 cza 6 Bordeaux Capo, 56, W.Pereyra (13) 10,05 1 cpo 7 Makoto, 52, A.Sanchez (5) 179,80 3 cps 8 Evo El Principe, 53, L.Ramallo (7) 21,15 1 1/2 cpo 9 Hombre De Ley, 56, O.Arias (11) 123,20 pzo 10 Despertame, 56, R.L.Gonzalez (3) 6,70 1 cpo ú Amigo Paio, 54, M.A.Sosa (2) 38,20 3 cps - - - Dividendos: ONDEADOR $ 4,70, 2,45 y 1,35. Señor Exultante $ 3,10 y 1,75. Agravio $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.385,00. CUATRIFECTA $ 14.204,00. DOBLE DESQUITE $ 1.540,00. TRIPLO $ 4.285,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 29.870,00. No corrieron: (8) Curioso Lindo, (9) Mean A Lot y (14) Lord Padrino. Tiempo: 1'14s95c. Cuidador: A.Barreto. Stud: Tres Reinas (mza). El ganador de 3 años es hijo de Manipulator y Onda Chi. RECAUDACIÓN: 42.770.004. . GLORY AND VISION. Modern Jazz. Cuneta Seattle. IMPERFECTA. 