Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

DECIMOQUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CHUSMETA, 57, F.Arreguy (h) (8) 2 Saray, 57, M.Gonzalez (6) 5,00 1 1/2 cpo 3 Baby Horse, 57, W.Moreyra (14) 2,75 1 1/2 cpo 4 California Queen, 54, E.G.Ortega T. (10) 7,05 1/2 cpo 5 Juvenil Sar, 57, Jorge Peralta (2) 7,45 1 cpo 6 Mandarina Sam, 57, O.Arias (12) 14,85 2 1/2 cps 7 India Rosenda, 53, R.Bascuñan (7) 29,45 2 1/2 cps 8 La Scuola, 55, A.Coronel E. (1) 26,60 3 cps 9 Montisaffair, 55, J.M.Sanchez (4) 25,25 1 1/2 cpo 10 Acometida Scat, 57, S.Piliero (13) 8,30 1 1/2 cpo 11 Ilusion Light, 57, I.Monasterolo (5) 39,20 cza ú Prunetta, 57, A.Giorgis (3) 81,95 5 cps - - - Dividendos: CHUSMETA $ 4,60, 2,10 y 1,30. Saray $ 2,70 y 1,90. Baby Horse $ 1,45. IMPERFECTA $ 1.165,00. CUATRIFECTA $ 6.338,00. DOBLE: a ganador $ 772,50, a placé $ 182,50. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 2.237.870,00, con 5 aciertos $ 8.285,00.No corrieron: (9) La Colosal y (11) Talladora Eva. Tiempo: 1'5s19c. Cuidador: A.O.Bustamante. Stud: La Rufinita (vt). La ganadora de 5 años es hija de Filoso Emperor y Templada Jet DECIMOSEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 HOLD THE DOOR, 54, R.Bascuñan (1) 2 Casco De Oro, 57, A.I.Romay (8) 10,25 1 1/2 cpo 3 Ukrainian Rate, 52, G.Tempesti V. (11) 3,75 1 1/2 cpo 4 Amperyon, 54, Jorge Peralta (10) 7,00 1 1/2 cpo 5 Sarlat, 57, F.L.Goncalves (6) 3,70 6 cps 6 El Puntillista, 57, M.Valle (2) 9,95 1 1/2 cpo 7 Maddison, 50, A.B.Valdez (12) 35,30 hco 8 Cat Inca, 57, B.Enrique (5) 10,35 1/2 cpo 9 Ojos En El Camino, 54, W.Pereyra (4) 13,75 3 cps ú Sale Seguro, 56, S.Piliero (3) 46,10 2 cps - - - Dividendos: HOLD THE DOOR $ 3,35, 1,65 y 1,95. Casco De Oro $ 3,35 y 2,20. Ukrainian Rate $ 1,70. IMPERFECTA ú $ 2.115,00. CUATRIFECTA $ 76.915,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 4.780,00, a placé $ 2.200,00. TRIPLO $ 11.310,00. PICK 4 $ 60.000,00. No corrieron: (7) Colt Fast y (9) Fraser-pryce. Tiempo: 1'23s36c. Cuidador: E.C.Tadei. Stud: Anaxor. El ganador de 5 años es hijo de Sidney`s Candy y Rosa Dormid. RECAUDACIÓN: $ 53.201.808. CHUSMETA. Saray. Baby Horse. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No corrieron: (9) La Colosal y (11) Talladora Eva1'5s19c.A.O.Bustamante.La Rufinita (vt). La ganadora de 5 años es hija de Filoso Emperor y Templada Jet

MADE TO ORDER. Passoa. Blufi. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No Corrió: (7) Danzawi1'10s79c.M.E.Carezzana.El Arrabalero (riv). La ganadora de 3 años es hija de Master Of Hounds y Five By Five