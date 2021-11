Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

On Your Side , 57, M.Asconiga

CUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MEDIA DOCENA, 57, B.Enrique (8) 2 Sexy Icon, 57, J.Villagra (10) 4,40 2 cps 3 Tollander, 55, E.Martinez (4) 13,75 1 cpo 4 Baby Scat, 53, R.Bascuñan (3) 8,20 1/2 cza 5 J Any, 57, W.Pereyra (1) 4,25 pzo 6 Sil Top, 57, F.Coria (12) 49,70 pzo 7 Luci Triomphe, 53, R.Villegas (11) 4,75 2 1/2 cps 8 Instigadora Mix, 57, O.Arias (2) 38,35 3/4 cpo 9 Avennora, 57, Jorge Peralta (6) 48,80 6 cps 10* La Fenetre, 53, F.J.Lavigna (7) 19,00 2 cps 11 Barzelletta, 57, F.L.Goncalves (5) 11,80 3 cps ú Out Of House, 53, F.Caceres (9) 10,25 10 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: MEDIA DOCENA $ 4,40, 3,00 y 2,10. Sexy Icon $ 3,30 y 2,15. Tollander $ 3,75. IMPERFECTA $ 1.860,00. CUATRIFECTA $ 69.530,00. DOBLE: a ganador $ 542,50, a placé $ 185,00. PICK 4 $ 80.697,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s90c. Cuidador: E.M.Ruiz Diaz. Stud: Martin Fierro. La ganadora de 5 años es hija de Star Dabbler y Atalaya QUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 UBICA, 57, F.L.Goncalves (8) 2 Vitolia, 57, C.Velazquez (4) 4,95 3 cps 3 Icaria, 57, J.Villagra (2) 7,00 3 cps 4 Checky Key, 53, R.Bascuñan (3) 5,70 1/2 pzo 5 Joy Mumi, 53, E.G.Ortega T. (7) 20,10 2 1/2 cps 6 Guirgal, 53, E.Candia G. (5) 10,65 1/2 cpo 7 Careless Mak, 53, L.Brigas (6) 19,80 2 1/2 cps ú Isla Portal, 57, A.Marinhas (1) 15,70 7 cps - - - Dividendos: UBICA $ 1,60 y 1,15. Vitoria $ 1,40. EXACTA $ 340,00. TRIFECTA $ 1.650,00. DOBLE: a ganador $ 602,50, a placé $ 255,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s12c. Cuidador: E.C.Tadei. Stud: El Turf. La ganadora de 4 años es hija de Galicado y Una Panzada SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 HUMOR SABATINO, 56, F.Coria (14) 2 Alisier, 56, B.Enrique (6) 19,60 6 cps 3 Lobito, 56, W.Aguirre (13) 13,30 1 1/2 cpo 4 Talentoso Doctor, 53, E.G.Ortega T. (10) 12,05 1 1/2 cpo 5 Rey Seattle, 56, C.Velazquez (11) 19,95 3 cps 6 Ursolito, 56, F.L.Goncalves (12) 12,55 3 cps 7 Verso Real, 52, R.Bascuñan (4) 69,60 cza 8 Principe De Monaco, 56, E.Torres (7) 80,30 1 1/2 cpo 9 Angel Mateando, 56, L.Vai (3) 36,00 3 cps 10 Chiche Sky, 56, M.Valle (2) 19,75 4 cps 11 Il Fantino, 56, R.R.Barrueco (1) 253,50 4 cps 12 Spirit Dado, 56, S.Piliero (9) 101,50 12 cps ú Bien Clarito, 56, F.Arreguy (h) (5) 9,70 3 cps - - - Dividendos: HUMOR SABATINO $ 1,20, 1,30 y 1,10. Alisier $ 3,65 y 1,85. Lobito $ 2,05 IMPERFECTA $ 865,00. CUATRIFECTA $ 6.361,00. DOBLE: a ganador $ 110,00, a placé $ 460,00. TRIPLO $ 987,50. PICK 4 $ 2.995,00.No Corrió: (8) Smart Flesh. Tiempo: 56s71c. Cuidador: E.G.Latof. Stud: Los Tres Turquitos. El ganador de 3 años es hijo de Sabayon y Humorista SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CHANTA JOY, 53, A.Giannetti (6) 2 Tersane, 56, F.L.Goncalves (4) 3,35 5 cps 3 Lindo Lio, 56, L.Cabrera (5) 3,30 3 cps 4 Oppidum, 56, B.Enrique (2) 4,80 2 1/2 cps 5* Law Lord, 56, L.Vai (3) 19,10 11 cps 6 Que Suertudo, 56, J.Villagra (1) 12,15 16 cps - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: CHANTA JOY $ 2,20 y 1,35. Tersane $ 1,75. EXACTA $ 372,50. TRIFECTA $ 890,00. DOBLE: a ganador $ 152,50, a placé $ 90,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 600.315,00, con 5 aciertos $ 2.850,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'21s14c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: Firmamento. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Stormy Marchita OCTAVA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 CHANGEOVER DAYS, 57, A.Paez (5) 2 Azor Catalan, 57, W.Pereyra (6) 7,85 3 cps 3 Desde El Tablon, 57, F.Coria (7) 26,20 4 cps 4 El Mamba, 57, F.L.Goncalves (8) 2,25 2 cps 5 Chistopher Joy, 57, W.Moreyra (2) 15,80 4 cps 6 Cebreiro, 57, E.G.Ortega T. (3) 11,60 1/2 cpo 7 Emmanuel`s Heaven, 57, C.Velazquez (9) 5,60 1 1/2 cpo 8 Iron Prince, 57, C.Cuellar (4) 64,80 1/2 cpo ú Dancer Stripes, 57, M.Gonzalez (1) 2,70 9 cps - - - Dividendos: CHANGEOVER DAYS $ 14,05, 4,95 y 4,80. Azor Catalan $ 2,45 y 1,60. Desde el Tablon $ 5,30. EXACTA $ 6.922,50. TRIFECTA $ 50.300,00. DOBLE: a ganador $ 1.637,50, a placé $ 380,00. TRIPLO $ 4.615,00. PICK 4 POZO MAX $ 12.165,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s83c. Cuidador: G.Scagnetti. Stud: Conta - Dos. El ganador de 5 años es hijo de Sixties Icon y Indiana Catcher NOVENA CARRERA- 2000 METROSPremio: Handicap Marina Lezcano Pag. Dist. 1 JAZZ BASS, 59, F.L.Goncalves (2) 2 Sinsa Dong, 56, L.Balmaceda (8) 14,65 hco 3 Gamble Rules, 57, J.Noriega (3) 2,00 1 cpo 4 Stemme, 56, R.Bascuñan (9) 7,00 5 cps 5 Guicciardini, 51, J.Espinoza (5) 30,40 3/4 cpo 6 Vamos A Andar, 50, E.G.Ortega T. (4) 12,90 5 cps 7 Jericoacoara, 56, B.Enrique (1) 11,40 3 cps 8 Alma Bohemia, 56, M.A.Sosa (6) 37,15 3 cps ú* Joy Epica, 57, A.Coronel E. (7) 8,00 4 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: JAZZ BASS $ 2,95, 2,35 y 1,65. Sinsa Dong $ 2,95 y 1,65. Gamble Rules $ 1,50. EXACTA $ 1.742,50. TRIFECTA $ 4.735,00. DOBLE: a ganador $ 1.555,00, a placé $ 1.010,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'3s61c. Cuidador: P.E.Sahagian. Stud: El Wing. La ganadora de 4 años es hija de Portal Del Alto y Commander`s Gal DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SIDNEY QUEEN, 57, F.L.Goncalves (4) 2* Cima Hechizada, 50, F.J.Lavigna (6) 26,95 3 cps 3 Noche De Birras, 57, W.Moreyra (1) 5,30 1 1/2 cpo 4 Montana Lane, 54, E.G.Ortega T. (2) 10,15 1 cpo 5 Noche De Copas, 53, R.Bascuñan (7) 4,70 3/4 cpo 6 Dibaba, 57, W.Pereyra (3) 11,70 27 cps ú Italian Cat, 57, M.Valle (5) 5,50 1/2 cpo - - - - - (*) Perdió la fusta Dividendos: SIDNEY QUEEN $ 3,30 y 1,20. Cima Hechizada $ 5,25. EXACTA $ 1.965,00. TRIFECTA $ 10.947,50. DOBLE: a ganador $ 270,00, a placé $ 465,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s40c. Cuidador: E.C.Tadei. Stud: Etica. La ganadora de 5 años es hija de Sidney`s Candy y Queen Slam UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SOLO IMPACTO, 57, E.Ortega P. (10) 2 Little King, 57, C.Velazquez (7) 9,00 2 1/2 cps 3 Fogoso Runner, 54, M.Monte (2) 2,50 2 1/2 cps 4 Perfume Italiano, 57, F.L.Goncalves (8) 3,35 3 cps 5* Dr Kililo, 57, D.A.Gomez (3) 25,30 1 cpo 6X Tiempos De Cambio, 57, M.Valle (4) 7,70 2 1/2 cps 7 Electro Way, 57, E.Martinez (5) 6,25 2 cps 8 Road Trippin, 53, R.Villegas (9) 56,20 3/4 cpo 9 Jager Spice, 57, R.Bascuñan (1) 50,90 5 cps ú+ Buen Ambiente, 53, J.Espinoza (6) 72,15 26 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Cruzó al tranco Dividendos: SOLO IMPACTO $ 7,55, 3,30 y 2,60. Little King $ 3,80 y 2,85. Fogoso Runner $ 1,35. IMPERFECTA $ 1.670,00. CUATRIFECTA $ 8.230,00. DOBLE: a ganador $ 455,00, a placé $ 202,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s25c. Cuidador: O.J.Rodriguez. Stud: Tome Y Traiga (rº). El ganador de 4 años es hijo de Blood Money y Forward Impact DUODECIMA CARRERA- 2500 METROSClasico Mineral (l) - L Pag. Dist. 1 GALAN GALES, 60, J.Villagra (1) 2 Remen, 60, E.Ortega P. (3) 4,85 1 1/2 cpo 3 Don Centurion, 59, F.L.Goncalves (2) 2,10 2 1/2 cps 4 Barbanegra, 59, C.Velazquez (5) 15,55 20 cps 5 Mister Gree, 59, W.Pereyra (4) 12,30 5 cps - - - Dividendos: GALAN GALES $ 1,70. EXACTA $ 267,50. TRIFECTA $ 307,50. DOBLE: a ganador $ 350,00, a placé $ 215,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'37s91c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: Mamina. El ganador de 5 años es hijo de Expressive Halo y Intergalana DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ANDRIAN, 57, D.Ramella (3) 2 Chapa Bar, 57, E.Torres (2) 11,55 3 cps 3* Juan Bigotes, 57, C.Velazquez (7) 4,20 1 cpo 4 Cape Stripes, 57, L.Cabrera (5) 18,45 5 cps 5 El Celebrado, 57, F.L.Goncalves (1) 10,25 3/4 cpo 6 Queentin, 57, A.Giannetti (9) 43,05 14 cps 7 Ruben Bautista, 54, A.Coronel E. (4) 4,85 2 1/2 cps 8 Lario, 57, E.Ortega P. (8) 13,10 1 1/2 cpo úX Adriano Vit, 57, Jorge Peralta (6) 2,50 4 cps - - - - - (*) Se escapó de los partidores (X) Largó frío Dividendos: ANDRIAN $ 4,20, 2,20 y 1,30. Chapa Bar $ 5,20 y 2,50. Juan Bigotes $ 1,35. EXACTA $ 3.110,00. TRIFECTA $ 12.112,50. DOBLE: a ganador $ 245,00, a placé $ 110,00. TRIPLO $ 1.560,00. PICK 4 $ 5.375,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s52c. Cuidador: F.R.Cacciabue. Stud: Cacho Arata. El ganador de 4 años es hijo de Angiolo y Fun Shop DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SANTA FIESTA, 57, L.Balmaceda (9) 2 Sexy Beast, 57, F.L.Goncalves (12) 2,25 2 cps 3 Sassy Dubai, 53, E.Suarez (10) 11,00 1 1/2 cpo 4 Mi Pidal, 53, L.Brigas (13) 22,75 1 1/2 cpo 5 Mulan Rye, 57, D.Ramella (8) 6,10 1 cpo 6 Snack Circle, 57, J.Villagra (4) 9,00 1 cpo 7 Missandei, 57, R.Alzamendi (11) 14,55 cza 8 Misil Bailarina, 57, Jorge Peralta (7) 78,55 cza 9 Costa Violenta, 57, J.E.Perez (3) 26,60 3/4 cpo 10 Danna Royal, 53, U.Chaves (5) 96,30 4 cps 11 Emerald Rimout, 57, M.Valle (2) 8,55 3/4 cpo 12 Mala Mia, 57, L.Cabrera (1) 8,75 2 cps ú Capitalizada, 53, M.Alfaro (6) 75,90 hco - - - Dividendos: SANTA FIESTA $ 5,85, 2,15 y 1,75. Sexy Beast $ 1,60 y 1,40. Sassy Dubai $ 2,90. IMPERFECTA $ 635,00. CUATRIFECTA $ 40.744,00. DOBLE: a ganador $ 1.462,50, a placé $ 197,50. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 80.700,00, con 5 aciertos $ 842,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s51c. Cuidador: G.A.Valenzuela. Stud: St. El Corchito (sr). La ganadora de 4 años es hija de San Kirico y Fiesta Cat DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CANDY CAP, 57, W.Moreyra (14) 2* Zandalio, 57, F.L.Goncalves (4) 3,50 3/4 cpo 3X Mister Prince, 57, M.Genzano (8) 9,70 4 cps 4 Don Giorgio, 57, N.Villarreta (1) 7,90 1/2 cza 5 Idolo Pampeano, 57, G.Parma (11) 6,05 2 1/2 cps 6 A Medal For Her, 52, E.G.Ortega T. (6) 24,65 pzo 7 El Vivillo, 57, F.Caceres (13) 38,80 cza 8+ Sad Mistry, 57, J.Villagra (10) 8,40 cza 9 Bendito Champ, 57, F.Arreguy (h) (2) 28,20 4 cps 10** Violency, 53, R.Bascuñan (12) 13,95 3/4 cpo 11/ Artigiano, 57, A.Marinhas (3) 23,35 3 cps 12/ Guga, 53, J.Espinoza (7) 63,80 1 cpo ú R`shy Boby, 57, Jorge Peralta (9) 10,95 3 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó frío (+) Indócil en los partidores (**) Se escapó de los partidores (/) Largó frío (/) Indócil en los partidores Dividendos: CANDY CAP $ 3,65, 2,45 y 1,90. Zandalio $ 2,00 y 1,60. Mister Prince $ 2,70. IMPERFECTA $ 700,00. CUATRIFECTA $ 15.565,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 3.200,00, a placé $ 890,00. TRIPLO $ 12.765,00. PICK 4 $ 15.720,00. No Corrió: (5) Astros. Tiempo: 57s95c. Cuidador: C.A.Agolanti. Stud: Yanet Milagros (rº). El ganador de 5 años es hijo de Sidney`s Candy y Iluminada Cap SANTA FIESTA. Sexy Beast. Sassy Dubai. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. 