Joaquín Levinton habló de su etapa más "alocada": "Durante 10 años viví de joda las 24 horas"

"Siempre que volvía a Sadaic (sociedad argentina de autores y de compositores) yo no me daba cuenta de que la plata que cobraba era para vivir 4 meses, porque se paga cada 4 meses. Yo decía ´tengo una fortuna, a gastarla´. Después, vivía como rata 3 meses y medio", contó Joaquín, con total sinceridad, en una nota para el programa de streaming Terapia picante.

"Yo hacía mucha pero mucha joda... Fiesta 24 horas. Estuve así durante 10 años. Eran 24 horas de joda proyectadas. Un día, voy con la plata en un bolsito a comprar luces de discoteca y compro de todo. De todo. Desde bola disco, flashes, máquina de humo, un par de láser. Dije ´llego a casa y la que se va a armar´", recordó Levinton.

"Pago, me doy vuelta y veo un megáfono enorme, de la vereda de enfrente. Cruzo, pregunto cuanto sale y lo compro. Me salgo de mí mismo. me subo a la camioneta y empiezo con el megáfono y todos se abrían pensando de que tenía que pasar una ambulancia. Frenaba en las esquinas y le decía a las señoras que se suban a la vereda. Y una semana después me di cuenta de que no había traído las luces, que había pagado", contó, el cantante, con simpatía.

LEVINTON CONTÓ LA VERDAD SOBRE SU SALIDA DE TURF

“No sé si era el deseo de hacer música o el deseo ferviente de no tener que trabajar”, confío Joaquín, uno de los 5 miembros fundacionales de Turf. La banda comenzó a tocar en 1995, cuando el cantante y Leandro Lopatin se juntaron para hacer covers de “Ratones Paranoicos” y Charly García.

“La separación no fue amistosa. Me echaron, pero me di cuenta después...", reconoció, con total honestidad, Levinton. "Nos invitaron a hacer temas de Charly García, sin Charly García y la gente estaba maravillada”, recordó el cantante.