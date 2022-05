Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

IT`S NEVER TOO LATE , 55, W.Pereyra

NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 VENTIZCA, 56, B.Enrique (3) 2 Armerina, 56, F.Arreguy (h) (10) 17,55 3 cps 3 Chocotorta, 56, M.Valle (6) 7,30 1 cpo 4 Green Hills, 56, W.Pereyra (9) 22,60 pzo 5 Furia Magica, 56, L.Vai (2) 18,60 hco 6 Maria Mar, 56, W.Moreyra (1) 14,65 1 1/2 cpo 7 La Labios Partidos, 53, G.Borda (5) 21,00 1 1/2 cpo 8 Delicada Bomb, 56, E.Ortega P. (4) 9,75 4 cps 9 Super Vin, 56, Jorge Peralta (7) 46,90 pzo ú Trenelina, 56, F.Coria (8) 5,15 2 cps - - - Dividendos: VENTIZCA $ 1,50, 1,45 y 1,20. Armerina $ 3,80 y 2,25. Chocotorta $ 1,80. IMPERFECTA u $ 930,00. CUATRIFECTA $ 12.086,00. DOBLE: a ganador $ 352,50, a placé $ 535,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s23c. Cuidador: J.I.Etchechoury. Stud: Rubio B.. La ganadora de 3 años es hija de Zensational y Stormy Venturada DECIMA CARRERA- 1400 METROSPremio: Handicap Aniversario Inauguracion Hipodromo Argentino Pag. Dist. 1 HANDSOME BANKER, 56, B.Enrique (5) 2 Top Rimoute, 57, E.Torres (3) 3,35 7 cps 3 Almone, 56, W.Moreyra (6) 2,30 3 cps 4 Iron Heart, 56, A.Paez (1) 10,20 2 cps 5 Perfect Score, 52, J.Flores (7) 11,65 2 cps 6 Gran Blend, 56, F.Coria (2) 8,45 pzo - - - Dividendos: HANDSOME BANKER $ 2,75 y 1,45. Top Rimoute $ 1,60. EXACTA $ 507,50. TRIFECTA $ 830,00. DOBLE: a ganador $ 152,50, a placé $ 55,00. PICK 4 $ 2.620,00.No Corrió: (4) Derby Four. Tiempo: 1'21s16c. Cuidador: J.L.Catapano (h). Stud: Sublime Horse. El ganador de 5 años es hijo de City Banker y Lindalindalinda UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 NANGOLA, 57, B.Enrique (8) 2 Brujita Lizardi, 57, D.A.Gomez (5) 4,80 1 1/2 cpo 3 Luxury, 57, M.Aserito (7) 19,40 2 cps 4 Fly Victoria, 53, G.Borda (1) 4,05 1/2 cpo 5 Barzelletta, 57, M.Fernandez (2) 19,40 2 1/2 cps 6 Baby Horse, 55, D.Ledesma (4) 9,75 2 1/2 cps 7 Susan Island, 54, E.Martinez (3) 22,65 2 cps ú Arcanine, 53, F.Caceres (6) 34,35 5 cps - - - Dividendos: NANGOLA $ 1,50 y 1,10. Brujita Lizardi $ 1,35. EXACTA $ 280,00. TRIFECTA $ 1.852,00. DOBLE: a ganador $ 247,50, a placé $ 132,50. TRIPLO $ 375,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s86c. Cuidador: H.R.A.Faget. Stud: El Viejo Pata I I (rº). La ganadora de 5 años es hija de Catcher In The Rye y Nanga Parbat DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 JUMPY SPRING, 56, G.Villalba (9) 2 Minca, 56, C.Velazquez (15) 5,80 3 cps 3 Alandria, 56, E.Ortega P. (10) 3,70 cza 4 Rompecadenas, 56, E.Torres (1) 6,05 3/4 cpo 5 Danza Dorada, 56, Jorge Peralta (6) 8,50 4 cps 6 Shy Chimonin, 52, J.Pintos (7) 20,25 1/2 cpo 7 Emma Girl, 56, M.Aserito (4) 40,50 1 1/2 cpo 8 Vasquita Soñada, 56, J.Rivarola (3) 36,50 cza 9 Mi Amada Lezama, 57, D.E.Arias (14) 29,35 1 cpo 10 Lexica, 56, W.Pereyra (12) 9,80 3/4 cpo 11 Si Se Puede Sar, 56, F.Coria (8) 4,60 1 cpo 12 La Giannella, 52, M.Rey (5) 62,65 10 cps 13* India Athletic, 52, E.Suarez (2) 50,85 2 cps úX Dear Amada, 56, B.Enrique (13) 6,65 cps - - - - - (*) Se escapó de los partidores (X) Desmontó Dividendos: JUMPY SPRING $ 27,60, 11,55 y 4,30. Minca $ 4,05 y 2,25. Alandria $ 1,30. IMPERFECTA $ 11.400,00. CUATRIFECTA $ 134.034,00. DOBLE: a ganador $ 1.745,00, a placé $ 265,00.No Corrió: (11) Muy Clarita. Tiempo: 55s89c. Cuidador: E.G.Chiappero. Stud: De Las Mercedes. La ganadora de 3 años es hija de Full Mast y Lua De Cristal DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ZENZATIONAL ROQUE, 57, W.Pereyra (3) 2 Doble Discurso, 57, F.Coria (5) 10,50 3/4 cpo 3 Batuhero, 57, B.Enrique (13) 4,45 3/4 cpo 4 Valioso Int, 53, G.Borda (7) 17,60 pzo 5 Duccio, 53, J.Flores (12) 7,05 cza 6 Darte Un Abrazo, 57, W.Moreyra (9) 5,55 2 cps 7* Art Square, 57, J.Paoloni (6) 23,05 1/2 cpo 8 Caudillo Riojano, 57, L.Cabrera (4) 35,00 3 cps 9 Ando Pato, 57, D.E.Arias (10) 16,65 3 cps 10X Moderiano, 57, R.Alzamendi (14) 94,55 2 cps 11 Prisionero Plus, 57, M.Fernandez (11) 78,35 2 1/2 cps 12 Ruben Bautista, 57, E.Martinez (1) 55,90 8 cps ú+ Perfume Italiano, 57, M.Valle (15) 7,45 18 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Cruzó al tranco Dividendos: ZENSATIONAL ROQUE $ 2,55, 2,55 y 2,05. Doble Discurso $ 5,20 y 3,35. Batuhero $ 1,70. IMPERFECTA $ 4.460,00. CUATRIFECTA $ 34.060,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 26.660,00, a placé $ 14.770,00. TRIPLO $ 16.850,00. PICK 4 $ 44.870,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 286.537,50, con 5 aciertos $ 865,00.No corrieron: (2) Corazon Negro y (8) Vimeo. Tiempo: 56s11c. Cuidador: D.R.Cima. Stud: Las Acacias. El ganador de 4 años es hijo de Zensational y Beauty Rockers JUMPY SPRING. Minca. Alandria. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (11) Muy Clarita55s89c.E.G.Chiappero.De Las Mercedes. La ganadora de 3 años es hija de Full Mast y Lua De Cristal NANGOLA. Brujita Lizardi. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. Corrieron todos1'10s86c.H.R.A.Faget.El Viejo Pata I I (rº). La ganadora de 5 años es hija de Catcher In The Rye y Nanga Parbat HANDSOME BANKER. Top Rimoute. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4.No Corrió: (4) Derby Four1'21s16c.J.L.Catapano (h).Sublime Horse. El ganador de 5 años es hijo de City Banker y Lindalindalinda VENTIZCA. Armerina. Chocotorta. IMPERFECTA u. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos55s23c.J.I.Etchechoury.Rubio B.. La ganadora de 3 años es hija de Zensational y Stormy Venturada

IT`S NEVER TOO LATE. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4 POZO MAX.No corrieron: (1) Pirincha Loca y (2) Milonguera Johan1'36s79c.N.Martin Ferro.Don Cheo. La ganadora de 2 años es hija de Long Island Sound y It`s Important