No Te Preocupes , 56, B.Enrique

NEAR YOU , 56, F.L.Gonçalves

SEGUNDA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 RUGE SEATTLE, 56, H.Dyke (3) 2 Iron Heart, 58, A.Paez (6) 7,65 3 cps 3 El Chamuyo, 56, F.L.Gonçalves (5) 2,75 3 cps 4 This Way, 59, S.Arias (1) 6,15 2 1/2 cps 5 Doctor Best, 53, P.Capra (h) (2) 39,90 pzo 6 Capitelio, 53, L.Noriega (4) 11,10 1/2 cpo 7 Macho De Verdad, 56, B.Enrique (7) 3,60 hco ú Don Gotico, 49, L.Garcia (9) 14,65 1 1/2 cpo - - - Dividendos: RUGE SEATTLE $ 3,60 y 2,40. Iron Heart $ 3,40. IMPERFECTA $ 3.760,00. CUATRIFECTA $ 10.017,50. DOBLE: a ganador $ 345,00, a placé $ 360,00.No Corrió: (8) Mutak Berry. Tiempo: 1'23s22c. Cuidador: P.A.Dotzel. Stud: Anaxor. El ganador de 6 años es hijo de Seattle Fitz y Bamba Surge TERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DARK LOVE, 55, E.Ortega P. (2) 2 Golden Warrior, 55, F.Coria (8) 8,00 13 cps 3 Esplendid Craf, 55, M.Valle (5) 20,20 4 cps 4 Impacto Divino, 55, F.L.Gonçalves (3) 3,60 6 cps 5 Furioso Decano, 55, W.Pereyra (7) 11,65 3 cps 6 Can`t Stop, 56, E.Martinez (4) 18,05 12 cps 7 Muirfield, 55, K.Banegas (1) 20,30 cza 8 Dia Magico, 56, W.Moreyra (9) 8,20 9 cps ú Flitzer, 57, O.Arias (6) 38,85 15 cps - - - Dividendos: DARK LOVE $ 1,65, 1,45 y 1,15. Golden Warrior $ 2,35 y 1,70. Esplendid Craf $ 3,35. EXACTA $ 1.680,00. TRIFECTA $ 10.740,00. DOBLE: a ganador $ 440,00, a placé $ 615,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s18c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: San Isidoro. El ganador de 2 años es hijo de In The Dark y Lovely Lady CUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SUEÑO HUE, 57, P.Carrizo (1) 2 Johan Gal, 57, F.Coria (10) 3,10 1/2 cpo 3 Almibarado Key, 57, W.Pereyra (4) 9,35 3 cps 4 Mi Vida Nocturna, 57, B.Enrique (7) 14,50 1 1/2 cpo 5 El Aludido, 57, Jorge Peralta (9) 14,65 3/4 cpo 6 Shonan, 57, S.Piliero (3) 20,25 2 cps 7 Arguias, 57, E.Martinez (2) 31,10 1 cpo 8* Angiolado, 57, W.Moreyra (11) 3,35 1 cpo 9 Secret Legend, 57, J.Villagra (8) 3,85 3 cps 10 Helluva Win, 54, G.Reynoso (6) 29,45 hco úX Distinto Hit, 53, G.Tempesti V. (13) 23,50 3 cps - - - - - (*) Saltó al largar (X) Ligó suelta Dividendos: SUEÑO HUE $ 8,85, 2,50 y 2,70. Johan Gal $ 1,80 y 1,60. Almibarado Key $ 2,80. IMPERFECTA $ 2.600,00. CUATRIFECTA $ 101.837,50. DOBLE: a ganador $ 1.525,00, a placé $ 110,00. PICK POZO MAX 4 $ 28.680,00.No corrieron: (5) Game Filoso y (12) Chilaquil. Tiempo: 57s4c. Cuidador: R.J.Pescatori. Stud: Los Amigos (sr). El ganador de 4 años es hijo de Grand Reward y Liveadream QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1* OASIS BOY, 55, M.A.Sosa (3) 2 Marcocho, 55, F.L.Gonçalves (7) 2,20 2 1/2 cps 3 Bayern Munich, 55, L.Noriega (4) 6,25 pzo 4 Quiere Venganza, 55, K.Banegas (1) 8,50 6 cps 5 Creedence, 55, C.Velazquez (2) 9,95 3 cps 6 Lavechi, 55, W.Moreyra (6) 13,50 1 cpo ú Muy Lejos, 55, B.Enrique (8) 9,45 11 cps - - - - - (*) Hocicó Dividendos: OASIS BOY $ 2,55 y 1,40. Marcocho $ 1,80. EXACTA $ 1.680,00. TRIFECTA $ 2.300,00. DOBLE: a ganador $ 1.745,00, a placé $ 760,00.No Corrió: (5) Kuiper. Tiempo: 0s0c. Cuidador: C.L.Bellier. Stud: Al Adiyaat. El ganador de 2 años es hijo de Asiatic Boy y Olinka SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* PECADORA JOY, 55, M.Valle (5a) 2 La Bombonera, 55, W.Moreyra (10) 5,70 2 cps 3 Fever Tap, 55, J.Noriega (9) 2,90 2 1/2 cps 4 La Cosa Buffa, 55, R.Bascuñan (7) 8,35 6 cps 5 Diferente A Todas, 55, J.Villagra (2) 14,90 5 cps 6 Sabia Palabra, 55, R.R.Barrueco (3) 11,50 1 1/2 cpo 7 Toda Unidad, 55, O.Alderete (1) 40,30 1/2 cpo 8X Idea Brillante, 55, F.L.Gonçalves (6) 9,15 1/2 cpo 9 Belharra, 55, E.Ortega P. (4) 16,65 3 cps ú Miracle Star, 55, A.Allois (8) 25,00 11 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Indócil en los partidores Dividendos: PECADORA JOY $ 2,70, 1,95 y 1,25. La Bombonera $ 1,70 y 1,20. Fever Tap $ 1,20. IMPERFECTA $ 1.820,00. CUATRIFECTA $ 9.547,50. DOBLE: a ganador $ 500,00, a placé $ 355,00. TRIPLO $ 17.950,00. PICK 4 $ 50.000,00.No Corrió: (5) Hit Melody. Tiempo: 1'23s82c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Firmamento. La ganadora de 2 años es hija de Fortify y Pecadora Inc SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MI PIDAL, 57, B.Enrique (6) 2* Duncanita, 57, K.Banegas (2) 4,70 4 cps 3 Quiereme, 53, G.Tempesti V. (3) 1,80 3/4 cpo 4 La Jamancia, 57, W.Pereyra (5) 9,90 3 cps 5 Segui Segui, 57, F.L.Gonçalves (1) 3,40 1 1/2 cpo 6 Moleka, 53, A.B.Valdez (7) 19,20 1 cpo ú Abs Less, 57, E.Recuero (4) 19,90 7 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: MI PIDAL $ 7,35 y 3,15. Duncanita $ 3,15. EXACTA $ 6.210,00. TRIFECTA $ 7.590,00. DOBLE: a ganador $ 2.970,00, a placé $ 685,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 1.479.100,00, con 5 aciertos $ 6.190,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'26s11c. Cuidador: F.A.Garces. Stud: Stud Spirit. La ganadora de 5 años es hija de Don Pedal y La Del Monte OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 BEAUTY SEA, 55, F.L.Gonçalves (4) 2 Ronda De Ases, 55, J.Noriega (8) 10,55 2 cps 3 Mister Coquette, 55, M.Valle (6) 3,80 2 1/2 cps 4 Suspiro Encantador, 55, O.Alderete (1) 2,45 v.m. 5 Security Boy, 55, K.Banegas (3) 16,80 2 1/2 cps 6 Exit Yield, 57, J.Villagra (9) 23,00 2 1/2 cps 7 El Gazpacho, 55, W.Moreyra (2) 4,00 1 cpo ú* Obama, 55, W.Pereyra (7) 12,85 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: BEAUTY SEA $ 6,00 y 2,75. Ronda De Ases $ 4,45. IMPERFECTA ú $ 6.990,00. CUATRIFECTA $ 42.105,00. DOBLE: a ganador $ 3.235,00, a placé $ 2.380,00. TRIPLO $ 46.770,00. PICK 4 POZO MAX $ 106.060,00.No corrieron: (5) Master Roberts Top y (10) Ninja Way. Tiempo: 1'23s56c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: El Carmen (az). El ganador de 2 años es hijo de Seahenge y Beauty Singer NOVENA CARRERA- 1600 METROSPremio: Clásico Blend (l) - L Pag. Dist. 1 UN RAYO, 60, F.L.Gonçalves (1) 2 Super Agente, 60, E.Ortega P. (3) 9,10 2 cps 3 Oppidum, 60, O.Alderete (6) 8,35 1 1/2 cpo 4 Sonny Bill, 60, B.Enrique (8) 7,25 3 cps 5 Che Barman, 60, P.Carrizo (2) 7,75 1 1/2 cpo 6 Pablinho, 60, K.Banegas (7) 1,70 3 cps ú Aspavento, 60, M.A.Sosa (4) 9,35 3 cps - - - Dividendos: UN RAYO $ 4,80 y 3,50. Super Agente $ 5,25. EXACTA $ 14.110,00. TRIFECTA $ 17.495,00. DOBLE: a ganador $ 1.840,00, a placé $ 2.725,00.No Corrió: (5) Don Galeon. Tiempo: 1'39s75c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: El Chañar. El ganador de 4 años es hijo de Easing Along y Una Diosa DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GRINGO GUERRERO, 54, F.L.Gonçalves (7) 2 Hit Splend, 54, F.Coria (8) 6,85 1/2 cpo 3 Evo Regalon, 55, L.Ramallo (6) 24,20 1 cpo 4 Señor Fabuloso, 54, F.Barroso (3) 26,60 pzo 5 Enfeitado, 51, H.Dyke (5) 3,25 3 cps 6 El Acuchillador, 57, F.Arreguy (h) (2) 8,15 3 cps 7 Trevor Trigger, 57, B.Enrique (1) 4,00 4 cps ú Dom Mario, 56, O.Alderete (4) 37,90 2 cps - - - Dividendos: GRINGO GUERRERO $ 2,15 y 1,45. Hit Splend $ 2,10. EXACTA $ 2.630,00. TRIFECTA $ 14.390,00. DOBLE: a ganador $ 1.280,00, a placé $ 900,00. TRIPLO $ 12.010,00. PICK 4 $ 118.760,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s74c. Cuidador: E.C.Tadei. Stud: Si Quiero, Si Puedo. El ganador de 4 años es hijo de War Command y Gringa Torda UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1* CENTELLA LADINA, 54, U.Chaves (4) 2 Clara Fortuna, 57, P.Carrizo (2) 2,65 2 1/2 cps 3 Grand Sara Jet, 57, L.Balmaceda (5) 4,70 pzo 4 La Relajada, 57, W.Moreyra (6) 3,80 5 cps 5 Lujosa Dama, 57, R.Frias (3) 21,95 7 cps 6 Mademoiselle Ivonne, 57, R.L.Gonzalez (1) 11,00 5 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: CENTELLA LADINA $ 2,40 y 1,10. Clara Fortuna $ 1,10. EXACTA $ 1.270,00. TRIFECTA $ 1.435,00. DOBLE: a ganador $ 750,00, a placé $ 170,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s79c. Cuidador: R.J.Pescatori. Stud: La Pampeana. La ganadora de 4 años es hija de Don Ladino y Tormenta Prai DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 FRUTO DEL BOSQUE, 56, J.Villagra (6) 2 Locura Cap, 56, R.Tarragona (3) 9,00 pzo 3 Chocochip, 56, W.Moreyra (9) 6,00 1/2 pzo 4 El Buen Sol, 56, F.J.Lavigna (5) 11,55 6 cps 5 Bloodhound, 56, O.Alderete (4) 6,25 cza 6 General Spring, 56, F.L.Gonçalves (8) 10,95 2 1/2 cps 7* Candy Winter, 56, K.Banegas (2) 25,70 13 cps úX Lucky Shadow, 56, B.Enrique (1) 15,85 17 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco Dividendos: FRUTO DEL BOSQUE $ 1,45 y 1,40. Locura Cap $ 2,70. IMPERFECTA $ 1.770,00. CUATRIFECTA $ 7.412,50. DOBLE: a ganador $ 645,00, a placé $ 570,00. PICK 4 $ 18.970,00.No corrieron: (7) Galil y (10) Full Sabueso. Tiempo: 1'10s79c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: Victoria. El ganador de 3 años es hijo de Grand Reward y Twinberry DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 COLBAC BOMB, 56, P.Diestra (h) (2) 2 Gran Compañero, 56, B.Enrique (6) 2,50 2 cps 3* Isi Rimout, 56, F.Coria (3) 2,20 4 cps 4 Free Security, 56, G.Calvente (5) 4,25 1/2 cpo 5X Cerrito Piñon, 56, K.Banegas (4) 13,70 1 1/2 cpo 6 Mikylakes, 56, E.Martinez (1) 13,45 1 cpo ú Zam Tex, 56, M.La Palma (2a) 6,40 5 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: COLBAC BOMB $ 6,40 y 1,85. Gran Compañero $ 1,85. EXACTA $ 4.590,00. TRIFECTA $ 7.175,00. DOBLE: a ganador $ 1.750,00, a placé $ 110,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s37c. Cuidador: J.C.Diestra. Stud: Maria Angelica (s.r). El ganador de 3 años es hijo de Hit It A Bomb y Cap Marshal DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 KENTUCKY NATIVE, 57, J.Villagra (7) 2 Fantasy Flash, 53, G.Tempesti V. (5) 4,45 pzo 3 Despues Del Agua, 57, Jorge Peralta (4) 13,00 2 1/2 cps 4 Tilly Punto Com, 57, C.Velazquez (3) 5,70 2 1/2 cps 5 India Sabatica, 57, F.J.Lavigna (6) 12,80 4 cps 6 Edonis, 57, R.L.Gonzalez (2) 6,10 1/2 cpo ú Wyborowa, 53, H.Dyke (1) 4,15 10 cps - - - Dividendos: KENTUCKY NATIVE $ 2,30 y 1,10. Fantasy Flash $ 1,60. EXACTA $ 2.050,00. TRIFECTA $ 8.680,00. DOBLE: a ganador $ 2.490,00, a placé $ 775,00. TRIPLO $ 14.690,00. PICK 4 $ 14.690,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s89c. Cuidador: S.L.Carezzana. Stud: El Arrabalero (riv). La ganadora de 4 años es hija de Que Vida Buena y Four Fires DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 COSTA YORKER, 57, W.Pereyra (2) 2 Garella Oscura, 57, I.Monasterolo (9) 4,35 2 1/2 cps 3 Yanki Key, 57, B.Enrique (1) 6,15 hco 4 Star Show, 57, O.Alderete (7) 15,40 hco 5 Most Peinada, 57, A.Marinhas (6) 13,15 2 1/2 cps 6 Smart Hit, 57, A.Cabrera (10) 7,10 3 cps 7 Blufi, 57, J.Villagra (11) 6,55 hco 8* Mar De Flores, 53, A.B.Valdez (5) 17,80 3 cps 9 Tulma, 57, L.Balmaceda (3) 15,95 18 cps ú Amiguita Boce, 57, A.Giorgis (4) 38,55 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: COSTA YORKER $ 2,35, 1,45 y 1,45. Garella Oscura $ 1,75 y 2,40. Yami Key $ 1,75. IMPERFECTA $ 1.450,00. CUATRIFECTA $ 16.627,50. DOBLE: a ganador $ 530,00, a placé $ 330,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 283.700,00, con 5 aciertos $ 2.080,00.No Corrió: (8) Sweet Lot. Tiempo: 1'11s15c. Cuidador: E.G.Accosano. Stud: El Chorrito (cba). La ganadora de 4 años es hija de Interaction y The New Yorker DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 KEY SEITER, 57, F.Coria (10) 2 Qualis Rex, 53, P.Capra (h) (7) 39,20 3 cps 3 Tigre Emperador, 54, A.Allois (8) 17,80 2 cps 4* Don Mango, 54, F.J.Lavigna (9) 4,95 3/4 cpo 5 Licor Fino, 54, J.Paoloni (14) 3,65 1/2 cpo 6 Dom Atilio, 57, Jorge Peralta (13) 13,95 cza 7 Blooming Genius, 57, E.Martinez (2) 16,85 cza 8 J Be Jeep, 57, W.Moreyra (6) 7,45 3/4 cpo 9 Zan Key, 57, J.Diestra (1) 13,25 3/4 cpo 10 Cat Marron, 57, L.Noriega (12) 14,70 cza 11 Amiguito Malevo, 55, S.Conti (4) 26,15 2 cps 12 Vasco Gruñon, 57, R.L.Gonzalez (3) 40,85 1 cpo ú Horse Key, 57, M.A.Sosa (5) 18,55 3/4 cpo - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: KEY SITTER $ 3,20, 2,70 y 1,65. Qualis Rex $ 8,05 y 4,60. Tigre Emperador $ 5,70. IMPERFECTA $ 67.400,00. CUATRIFECTA $ 1.234.545,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.580,00, a placé $ 6.160,00. TRIPLO $ 11.775,00. PICK 4 $ 109.600,00.No Corrió: (11) Audubon. Tiempo: 1'11s1c. Cuidador: A.O.Alvarez. Stud: Los Bandidos (nquen). 