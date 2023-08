Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

TAKE FOR YOU , 57, F.L.Gonçalves

OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 QUE VIDA CATCHER, 57, E.M.Haller (1) 2 Un Viaje, 57, M.Aserito (9) 3,90 5 cps 3 New Strip, 56, K.Banegas (7) 13,65 3 cps 4* Senza Parole, 57, L.Noriega (5) 16,90 4 cps 5 Atractivo Y Letal, 57, F.Menendez (10) 32,55 1/2 cpo 6 Hard Better, 57, R.M.Torres (2) 31,20 1/2 cpo 7X Cali Hero, 57, F.L.Gonçalves (6) 6,75 cza 8 Fotolog, 56, A.Castro (4) 15,75 4 cps 9 Que Me Rio, 57, I.Monasterolo (3) 12,85 1 cpo ú Game Filoso, 57, J.Paoloni (8) 11,30 2 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío

Dividendos: QUE VIDA CATCHER $ 1,75, 1,45 y 1,35. Un Viaje $ 1,55 y 1,65. New Strip $ 2,75. IMPERFECTA $ 870,00. CUATRIFECTA $ 32.940,00. DOBLE: a ganador $ 1.400,00, a placé $ 510,00. TRIPLO $ 23.800,00. PICK 4 POZO MAX $ 42.680,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s4c. Cuidador: L.A.Haller. Stud: El Chivo (rº). El ganador de 5 años es hijo de Que Vida Buena y Dio La Nota NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 THE OCEAN, 57, J.Villagra (1) 2 El Escudo, 57, J.Leonardo (4) 7,45 3 cps 3 Fix Felix, 57, G.Bellocq (8) 3,35 pzo 4 Champ Elysees, 57, F.J.Lavigna (6) 11,10 cza 5 Mar A Lago, 57, E.Ortega P. (2) 10,65 1 1/2 cpo 6 Storefront, 57, P.Carrizo (3) 4,30 2 cps ú Sentinum, 57, I.Monasterolo (7) 20,25 11 cps - - - Dividendos: THE OCEAN $ 2,00 y 1,50. El Escudo $ 1,95. EXACTA $ 3.350,00. TRIFECTA $ 11.960,00. DOBLE: a ganador $ 570,00, a placé $ 730,00.No Corrió: (5) Zamacuco. Tiempo: 1'20s79c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Pilo. El ganador de 5 años es hijo de Endorsement y Gran Oceanica DECIMA CARRERA- 1000 METROSPremio: Clásico México (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 CHE MAGA, 60, G.Calvente (7) 2 Empress Vip, 54, E.Ortega P. (3) 6,05 1 cpo 3 Anguila De Coral, 60, F.Arreguy (h) (2) 13,50 5 cps 4 Angioletha, 60, K.Banegas (4) 4,90 1 1/2 cpo 5 Este Key, 54, F.L.Gonçalves (1) 3,60 cza 6 Amer Kiss, 60, M.Valle (6) 16,30 2 1/2 cps ú La Clota, 60, I.Monasterolo (5) 7,30 3/4 cpo - - - Dividendos: CHE MAGA $ 2,10 y 1,70. Empress Vip $ 2,40. EXACTA $ 3.310,00. TRIFECTA $ 36.290,00. DOBLE: a ganador $ 830,00, a placé $ 480,00. TRIPLO $ 2.520,00. PICK 4 $ 11.990,00. Corrieron todos. Tiempo: 54s23c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: Chemeco (r.iv). La ganadora de 6 años es hija de Violence y Runfromthestorm UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ECHALE AZUCAR, 56, A.I.Romay (4) 2 Arellano, 56, F.Coria (6) 8,05 2 1/2 cps 3 Abrazos, 56, K.Banegas (10) 4,20 1 1/2 cpo 4* Señor De Salva, 56, Jorge Peralta (5) 2,95 1/2 cpo 5 Halo A Full, 54, J.Paoloni (11) 12,90 1/2 cpo 6 En Un Rincon, 56, A.Giorgis (8) 6,45 3/4 cpo 7 Impresivo Galanazo, 56, E.M.Haller (2) 27,75 1 cpo 8X Monte Seequers, 57, P.Carrizo (3) 26,85 pzo 9 Siriri Morocho, 56, M.Valle (9) 4,95 cza 10+ Le Premol, 56, E.Ortega P. (7) 13,25 5 cps ú Muy Lejos, 56, F.L.Gonçalves (1) 18,65 6 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Largó frío Dividendos: ECHALE AZUCAR $ 17,90, 8,25 y 5,10. Arellano $ 5,90 y 3,45. Abrazos $ 1,65. IMPERFECTA $ 23.990,00. CUATRIFECTA $ 516.435,00. DOBLE: a ganador $ 6.370,00, a placé $ 970,00. Corrieron todos. Tiempo: 54s76c. Cuidador: S.A.Gestido. Stud: El Mate Amargo. El ganador de 3 años es hijo de Orpen Ola y Bacana Girl DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SAGEBRUSH, 57, K.Banegas (5) 2 Gusto En Vida, 57, W.Moreyra (8) 1,60 cza 3 Vengativo King, 54, J.Flores (9) 4,25 1 1/2 cpo 4 Duque Pietro, 57, F.L.Gonçalves (6) 6,10 3/4 cpo 5 Mr. Fum, 55, J.Paoloni (3) 22,95 1 cpo 6* Quibbler, 57, L.Balmaceda (1) 8,00 pzo 7 Lord Indy, 57, F.Menendez (2) 27,15 1 cpo ú El Lonely, 57, J.Medina (4) 24,60 3/4 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: SAGEBRUSH $ 7,20, 1,75 y 1,10. Gusto En Vida $ 1,10 y 1,10. Vengativo King $ 1,10. EXACTA $ 3.580,00. TRIFECTA $ 13.880,00. DOBLE: a ganador $ 34.030,00, a placé $ 1.190,00.No Corrió: (7) Lyon Letal. Tiempo: 55s40c. Cuidador: L.A.Gaitan. Stud: Abuelo Triguillo (dol). El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y Cackle DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SUN IS A BOMB, 57, R.Blanco (9) 2 Rufinito Brutal, 57, F.L.Gonçalves (5) 2,35 4 cps 3 Full Serrano, 53, H.Dyke (3) 4,85 1/2 cpo 4 Full Amoroso, 57, A.Cabrera (7) 7,60 5 cps 5 Galerindo, 55, F.J.Lavigna (1) 11,50 3 cps 6* Blusson, 53, R.Salazar (6) 29,80 11 cps 7 Django, 57, K.Banegas (4) 6,00 5 cps úX El Besos Brujos, 57, M.Aserito (8) 27,05 16 cps - - - - - (*) Corrió desestribado (X) Cruzó al tranco Dividendos: SUN IS A BOMB $ 3,25 y 1,65. Rufinito Brutal $ 1,40. EXACTA $ 1.600,00. TRIFECTA $ 4.510,00. DOBLE: a ganador $ 5.020,00, a placé $ 1.160,00. TRIPLO $ 150.000,00. PICK 4 $ 429.060,00.No Corrió: (2) Emmpotrado. Tiempo: 1'20s21c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Firmamento. El ganador de 4 años es hijo de Hit It A Bomb y Sunshine Melody DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 GRAN DEMONIO, 57, I.Monasterolo (8) 2 Milan Stripes, 57, F.Coria (3) 3,60 3 cps 3 Justo Star, 57, F.L.Gonçalves (2) 7,70 2 1/2 cps 4 Rey Filoso, 57, J.Maldonado (1) 18,35 1/2 cpo 5* Canchero Spring, 57, K.Banegas (6) 12,50 pzo 6X Simplemente Halo, 57, Jorge Peralta (7a) 13,75 pzo 7 Sobrepique, 57, E.M.Haller (13) 18,05 3 cps 8+ Sortija Class, 53, P.Capra (h) (9) 38,60 2 1/2 cps 9 Figaro Pho, 57, M.Aserito (4) 87,50 cza 10** Salviano, 57, S.Piliero (5) 6,90 1/2 cpo 11 Metal Precioso, 57, F.Menendez (14) 88,35 3/4 cpo 12/ Hank My Friend, 57, W.Aguirre (11) 28,30 1/2 cpo 13 El Colosal, 57, O.Alderete (12) 4,50 3/4 cpo ú Alas De Acero, 57, L.Tello E. (10) 73,25 4 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Largó frío (**) Ligó suelta (/) Largó frío Dividendos: GRAN DEMONIO $ 5,85, 3,00 y 2,20. Milan Stripes $ 2,95 y 2,00. Justo Star $ 2,45. IMPERFECTA $ 2.030,00. CUATRIFECTA $ 79.435,00. DOBLE: a ganador $ 2.610,00, a placé $ 690,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 4.829.949,00 , con 5 aciertos $ 35.640,00.No Corrió: (7) Lapacho En Flor. Tiempo: 54s92c. Cuidador: C.L.Ferrero. Stud: Los Demonios. El ganador de 4 años es hijo de South Kissing y Gran Clota DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SANTO FEDERAL, 56, R.R.Barrueco (1) 2* Fuego Shiner, 56, F.Menendez (11) 9,10 2 1/2 cps 3 Aires De Gloria, 56, G.Calvente (6) 13,15 1 1/2 cpo 4 Aquiman, 56, J.Paoloni (12) 8,80 cza 5 Trago Seguro, 58, C.Velazquez (13) 16,90 cza 6X Ivar Texan, 56, Jorge Peralta (15) 7,90 1/2 cpo 7 Mover Ligero, 56, F.L.Gonçalves (14) 2,20 4 cps 8 Invento In, 56, E.M.Haller (2) 65,40 2 1/2 cps 9 Svalbard, 56, F.Coria (5) 4,55 1 1/2 cpo 10 Que Jaimito, 56, S.Piliero (3) 65,40 cza 11 Aguante Campeon, 56, K.Banegas (10) 12,10 4 cps 12 Yiyo Hit, 56, E.Ortega P. 