Causa $Libra: citarán a Karina Milei por su presunto rol en la cripto estafa

La citación se debe a que la funcionaria aparece mencionada en la causa por haber habilitado el ingreso a la Casa Rosada de los promotores de la criptomoneda que finalizó en una presunta estafa.

Además, advirtieron que, de no concurrir a la comisión a dar su testimonio, los diputados requerirán a la Justicia para que comparezca por la fuerza pública.

En la primera reunión tuvo lugar bajo la presidencia de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), la comisión investigadora, con la decisión mayoritaria de la oposición.

Además, se dispuso también citar a Mauricio Novelli y a Manuel Terrones Godoy, empresarios del negocio cripto que actuaron de conexión entre el presidente Javier Milei y los creadores de la criptomoneda, Hayden Davis (Kelsier Ventures) y Julian Peh (Kip Protocol).

Embed Milei tiene 5 días para responder por escrito preguntas sobre la estafa LIBRA y Karina Milei tiene que presentarse en el Congreso a dar explicaciones antes de diciembre. Si se niega la pueden ir a buscar EN PATRULLEROpic.twitter.com/k5HfBcZDsG — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) September 2, 2025

Por su parte, se convocará al vocero presidencial Manuel Adorni; a Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores y cercano a Terrones Godoy; al titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y a María Florencia Zicavo, a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada en el ámbito de la OA para investigar si hubo o no estafa.

En este contexto, los 14 diputados opositores que integran la comisión resolvieron enviarle un cuestionario al presidente Milei para que responda en el transcurso de los próximos días hábiles.

Qué dijeron los diputados

Sobre la hermana del jefe de Estado, que también está implicada en la causa sobre los pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la diputada nacional de Unión por la Patria Sabrina Selva aseguró que “su testimonio es fundamental” y anticipó que “deberá explicar los motivos, el contenido, las participaciones de las reuniones con Davis y su equipo, su rol como nexo entre los empresarios y el presidente Javier Milei”.

Su par de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, propuso la citación del diputado José Luis Espert por el tuit que publicó su cuenta verificada el 19 de marzo promocionando otra meme coin, antes de que se denunciara el hackeo de esa cuenta, y también por una reunión en la Casa Rosada ocurrida el 30 de enero pasado en la que coincidió con Milei, Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Por su lado, el representante del Frente de Izquierda Christian “Chipi” Castillo pidió la convocatoria del propio Milei para que explique su participación en la gestación y posterior lanzamiento de la criptomoneda Libra, que terminó en una estafa millonaria que se precipitó tras el tuit de promoción que el jefe de Estado publicó el 14 de febrero pasado.