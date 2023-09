Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

In Again , 57, L.Vai

DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TALAMANQUINA, 57, F.Coria (4) 2 Real Independencia, 57, A.Alfonso (2) 3,20 1/2 cpo 3 Churrascas, 57, S.Barrionuevo (8) 21,65 1 cpo 4 Dona Do So, 55, U.Chaves (5) 9,35 1 cpo 5 Day Curl, 53, L.Armoha (9) 3,80 1 1/2 cpo 6 Una Vuelta, 57, L.Noriega (10) 3,15 2 cps 7 Life Long, 54, L.Ramallo (7) 17,90 pzo 8 Iana Maro, 57, C.Velazquez (1) 14,10 5 cps ú* Lady Goias, 57, R.M.Torres (3) 35,55 21 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco

Dividendos: TALAMANQUINA $ 5,15, 2,00 y 2,35. Real Independencia $ 2,15 y 2,15. Churrascas $ 3,90. IMPERFECTA $ 2.060,00. CUATRIFECTA $ 361.400,00. DOBLE: a ganador $ 1.950,00, a placé $ 220,00.No Corrió: (6) Taimane. Tiempo: 1'10s39c. Cuidador: J.I.Etchechoury. Stud: Rubio B.. La ganadora de 4 años es hija de Bodemeister y Tinta China DECIMOSEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SUMATE, 57, F.L.Gonçalves (4) 2 Twins Marshal, 57, B.Enrique (10) 2,25 pzo 3 Kukulkan, 57, W.Moreyra (1) 12,90 3 cps 4 Don Talante, 57, D.E.Arias (11) 91,15 2 cps 5 Sortija Class, 53, P.Capra (h) (6) 55,75 3 cps 6 Alas De Acero, 57, C.Velazquez (12) 94,15 1 cpo 7 El Emperador, 57, M.Valle (9) 7,15 1 1/2 cpo 8 Midnight Sunrise, 57, E.Ortega P. (7) 14,55 1 1/2 cpo 9 Matador Candy, 57, P.Carrizo (3) 128,10 2 cps 10* Slew Gin Letal, 53, T.Baez (2) 112,60 2 1/2 cps 11X Dolceto, 57, W.Pereyra (8) 4,75 1/2 cza 12 Dom Embrujo, 57, K.Banegas (13) 5,15 1/2 cpo ú Hermes Passion, 57, R.M.Torres (5) 48,45 3 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Indócil en los partidores Dividendos: SUMATE $ 7,55, 2,20 y 1,70. Twins Marshal $ 1,35 y 1,75. Kukulkan $ 2,45. IMPERFECTA $ 8.750,00. CUATRIFECTA $ 1.296.690,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 43.950,00, a placé $ 11.350,00. TRIPLO $ 57.650,00. PICK 4 $ 64.700,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s15c. Cuidador: C.A.Medina. Stud: Enfant`s Gate. El ganador de 4 años es hijo de Safety Check y Solamente Tu TALAMANQUINA. Real Independencia. Churrascas. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (6) Taimane1'10s39c.J.I.Etchechoury.Rubio B.. La ganadora de 4 años es hija de Bodemeister y Tinta China

