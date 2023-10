Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

Best Gal , 57, L.Balmaceda

Dona Do So , 57, U.Chaves

Star Of Belen , 57, M.Valle

CHARLIE`S CAUSE , 57, F.L.Gonçalves

SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 BAGUITA LETAL, 57, N.Villarreta (1) 2 Geodia, 57, Jorge Peralta (11) 10,10 2 cps 3 Flamenca Island, 57, W.Pereyra (6) 38,65 1/2 cpo 4 La Armonica, 57, O.Alderete (8) 4,50 4 cps 5* Sudamericana, 57, J.Leonardo (4) 39,25 2 1/2 cps 6 Fuerza Natural, 54, J.Flores (12) 3,40 1/2 cpo 7X Escola Johan, 57, L.Paiz (3) 13,50 1/2 cpo 8 Laelia, 57, W.Moreyra (10) 8,50 1/2 cpo 9 Luisina Tin, 57, R.M.Torres (13) 71,80 3/4 cpo 10 Castaña Queen, 57, B.Enrique (2) 16,35 1/2 cpo 11 Degoias, 53, T.Baez (14) 34,35 5 cps 12 Tilly Dexter, 53, L.Recuero (9) 58,00 3 cps 13+ Coca Love, 55, J.Paoloni (5) 5,05 2 1/2 cps ú** Super Sharon, 57, R.Bascuñan (7) 3,00 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Tiró a su jockey

Dividendos: BAGUITA LETAL $ 15,50, 6,45 y 4,50. Geodia $ 5,00 y 3,25. Flamenca Island $ 8,85. IMPERFECTA $ 16.130,00. CUATRIFECTA $ 1.718.839 . DOBLE: a ganador $ 3.620,00, a placé $ 1.370,00. TRIPLO $ 294.100,00. PICK 4 $ 135.130,00. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: C.L.Bellier. Stud: Oasis. La ganadora de 4 años es hija de Don Letal y Baguita West SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 UNA FELICIDAD, 57, P.Diestra (h) (7) 2* Tia Cuartetera, 57, F.J.Lavigna (4) 11,40 2 1/2 cps 3 Karovska, 54, L.Armoha (5) 7,90 2 1/2 cps 4 Dream Spirit, 57, Jorge Peralta (2) 4,65 pzo 5 Ara Day, 57, M.Aserito (1) 12,40 hco 6 Polvorina, 57, B.Enrique (6) 1,55 pzo ú La Tablet De Plata, 55, J.Paoloni (3) 17,05 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó mal Dividendos: UNA FELICIDAD $ 5,25 y 4,60. Tia Cuartetera $ 7,00. EXACTA $ 11.970,00. TRIFECTA $ 92.200,00. DOBLE: a ganador $ 10.300,00, a placé $ 5.880,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 4.482.030,00 , con 5 aciertos $ 4.810,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s11c. Cuidador: S.D.Azuri. Stud: Los Amigos (dol). La ganadora de 5 años es hija de In The Dark y Una Señora OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 AQUI SIEMPRE, 57, F.L.Gonçalves (1) 2 Chocotorta, 57, W.Pereyra (5) 2,30 3 cps 3* Numa Boa, 57, B.Enrique (7) 11,45 1 cpo 4 Violenta Storm, 57, K.Banegas (9) 5,95 4 cps 5 Gritala Cani, 55, J.Paoloni (3) 11,35 4 cps 6 Lady Queen, 57, G.Parma (8) 56,15 1 1/2 cpo 7 Kitty Icon, 56, I.Delli Q. (6) 66,40 pzo 8 Che Mascarita, 54, L.Armoha (2) 56,95 8 cps ú Mattinata, 57, R.L.Gonzalez (4) 74,95 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: AQUI SIEMPRE $ 2,50, 1,30 y 1,10. Chocotorta $ 1,60 y 1,10. Numa Boa $ 1,10. IMPERFECTA $ 550,00. CUATRIFECTA $ 4.515,00. DOBLE: a ganador $ 1.760,00, a placé $ 470,00. TRIPLO $ 115.650,00. PICK 4 POZO MAX $ 555.550,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s34c. Cuidador: N.Palacios. Stud: D' Gregor (ctes). La ganadora de 5 años es hija de Que Vida Buena y Compañera Fiel NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SOUTH BRIOLE, 56, A.Giannetti (5) 2 Zumba Class, 56, J.Villagra (7) 2,55 hco 3 Greeicy, 56, F.Coria (2) 3,90 2 cps 4* Urtima Viaje (brz), 56, W.Moreyra (6) 7,85 8 cps 5 Esta Bien Buena, 56, I.Monasterolo (1) 11,65 2 cps 6 Victory Win, 56, P.Carrizo (4) 21,95 5 cps ú Ursi Seattle, 56, A.Paez (3) 12,75 5 cps - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: SOUTH BRIOLE $ 2,40 y 1,35. Zumba Class $ 1,60. EXACTA $ 1.310,00. TRIFECTA $ 2.590,00. DOBLE: a ganador $ 710,00, a placé $ 310,00.No Corrió: (8) Uruguaya Dt. Tiempo: 1'22s24c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: Pampas. La ganadora de 3 años es hija de South Kissing y Dal Briole DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 BARBACOA KEY, 56, B.Enrique (1) 2 Lagoa Azul, 56, R.Frias (3) 12,75 2 1/2 cps 3* Jugadoraza, 56, A.Giannetti (5) 4,60 cza 4X Push Up, 56, F.Coria (4) 1,55 3/4 cpo 5 Festiva Texana, 56, G.Borda (2) 9,10 15 cps 6 Miss Blue, 56, L.Noriega (6) 7,40 1 cpo - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: BARBAKOA KEY $ 4,75 y 3,75. Lagoa Azul $ 5,30. EXACTA $ 6.940,00. TRIFECTA $ 43.860,00. DOBLE: a ganador $ 3.770,00, a placé $ 1.800,00. TRIPLO $ 25.875,00. PICK 4 $ 166.650,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s42c. Cuidador: D.Peña. Stud: Gran Muñeca. La ganadora de 3 años es hija de Key Deputy y Pura Salsa Cat UNDECIMA CARRERA- 2000 METROSPremio: Gran Premio Selección (g1) - GRUPO I Pag. Dist. 1 ROMANCE SEA, 56, F.Coria (7) 2 Madonna Benois, 56, F.L.Gonçalves (8) 2,65 3/4 cpo 3 Poker Mommy, 56, I.Monasterolo (5) 7,40 1 cpo 4 Edict, 56, J.Noriega (6) 5,70 12 cps 5 Tobera, 56, G.Borda (4) 40,00 5 cps 6 Carmen La Linda, 56, E.Ortega P. (2) 18,00 5 cps 7 Halo Ola Hit, 56, R.Blanco (3) 50,95 3 cps ú Seafarm, 56, M.Valle (1) 39,95 3 cps - - - Dividendos: ROMANCE SEA $ 2,05 Y 1,25. Madonna Benois $ 1,30. EXACTA $ 1.160,00. TRIFECTA $ 3.990,00. DOBLE: a ganador $ 2.490,00, a placé $ 610,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'1s69c. Cuidador: J.I.Etchechoury. Stud: Rubio B.. La ganadora de 3 años es hija de Seahenge y Romance Night DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EL QUE SABE, 56, J.Villagra (14) 2 Moon Stripes, 56, W.Moreyra (10) 7,35 2 cps 3 Qatar Champion, 53, L.Armoha (4) 4,30 3/4 cpo 4 Amazon Prime, 56, B.Enrique (2) 17,45 2 1/2 cps 5 Lomo Plateado, 56, F.L.Gonçalves (8) 1,80 1 1/2 cpo 6 Again Again, 56, L.Balmaceda (1) 13,85 3 cps 7 Es Corajoso, 56, L.Vai (6) 114,00 2 1/2 cps 8 Picenum, 56, O.Alderete (13) 16,25 hco 9 Emerald John, 56, G.Borda (3) 58,90 3 cps 10 Candy Beast, 56, I.Monasterolo (5) 107,50 3 cps 11 Le Morne, 56, A.Cabrera (12) 80,00 1/2 cpo 12 Remax, 56, E.Ortega P. (7) 17,10 3/4 cpo ú Le Pouvoir De Dieu, 55, F.J.Lavigna (11) 135,45 2 cps - - - Dividendos: EL QUE SABE $ 8,95, 5,00 y 3,05. Moon Stripes $ 4,10 y 1,90. Qatar Champion $ 1,65. IMPERFECTA $ 5.470,00. CUATRIFECTA $ 288.440,00. DOBLE: a ganador $ 2.595,00, a placé $ 2.550,00. PICK 4 $ 199.325,00.No Corrió: (9) Scanlon. Tiempo: 1'23s19c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: J. C. V. (s.fe). El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Inter Esperada DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ARMENTAROLA, 57, M.Valle (1) 2 Gamelita, 54, L.Colasso (5) 12,95 2 1/2 cps 3 Beta Linda, 57, J.Villagra (2) 2,00 1/2 cza 4 Greeley Parade, 57, K.Banegas (3) 7,10 2 cps 5 Joy Antumalal, 57, F.L.Gonçalves (4) 7,15 cza - - - Dividendos: ARMENTAROLA $ 1,80. EXACTA $ 5.330,00. TRIFECTA $ 13.120,00. DOBLE: a ganador $ 2.510,00, a placé $ 3.870,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s18c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Santa Ines. La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y Arlara DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 COLBAC BOMB, 57, P.Diestra (h) (5) 2 Quibbler, 54, L.Balmaceda (8) 5,80 1 cpo 3 Cerrito Piñon, 56, H.Alegre (2) 8,60 4 cps 4 Talento Nato, 57, F.Coria (7) 3,80 4 cps 5 Al Altisimo, 55, B.Enrique (1) 9,95 1 1/2 cpo 6 Social Blue, 55, E.Haller (4) 17,25 3/4 cpo ú Marshallico, 54, Jorge Peralta (6) 6,25 1 1/2 cpo - - - Dividendos: COLBAC BOMB $ 1,90 y 1,50. Quibbler $ 2,80. EXACTA $ 1.380,00. TRIFECTA $ 9.200,00. DOBLE: a ganador $ 820,00, a placé $ 470,00. TRIPLO $ 22.875,00. PICK 4 $ 44.100,00.No Corrió: (3) Gonna Fly Now. Tiempo: 56s21c. Cuidador: J.C.Diestra. Stud: Maria Angelica (s.r). El ganador de 4 años es hijo de Hit It A Bomb y Cap Marshal DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ARELLANO, 54, B.Enrique (1) 2 Matucho Pass, 56, W.Pereyra (11) 10,35 5 cps 3 Santo Federal, 50, L.Recuero (4) 9,55 1/2 cpo 4 Mr Glory, 56, W.Moreyra (8) 2,65 1 1/2 cpo 5 Rugiente, 56, J.Noriega (10) 8,05 cza 6* Sr Suffolk, 56, F.L.Gonçalves (9) 9,70 1/2 cpo 7 Señor De Salva, 53, Jorge Peralta (7) 21,40 1/2 cpo 8 Doble Eagle, 56, E.Ortega P. (5) 5,85 2 1/2 cps 9 Bloodshot, 56, M.A.Sosa (2) 4,85 3 cps 10 Echale Azucar, 56, G.Borda (3) 39,95 cza ú Le Marfil, 53, J.Paoloni (6) 40,45 5 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: ARELLANO $ 11,30, 2,90 y 2,30. Matucho Pass $ 4,00 y 2,05. Santo Federal $ 2,20. IMPERFECTA $ 13.500,00. CUATRIFECTA $ 1.942.964,00 . DOBLE: a ganador $ 5.240,00, a placé $ 920,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 1.115.470,00, con 5 aciertos $ 5.070,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s67c. Cuidador: F.Villa. Stud: Santo Domingo. El ganador de 3 años es hijo de Angiolo y Romagna DECIMOSEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LIGERO TOUCH, 57, Jorge Peralta (12) 2 Rock Dance, 57, E.Candia G. (9) 33,05 3 cps 3 Le Front, 53, L.Chavez (6) 34,55 5 cps 4 Pitolo, 53, L.Recuero (4) 42,45 cza 5 Evacuado, 57, P.Carrizo (14) 4,25 3/4 cpo 6 Rey Seattle, 57, E.Martinez (7) 15,40 1 1/2 cpo 7 Perfect Answer, 57, F.Arreguy (h) (10) 25,50 1/2 cpo 8 Pinkie Pie, 57, S.Barrionuevo (13) 21,95 cza 9 Antrochado, 57, A.Giorgis (1) 22,10 2 1/2 cps 10 Lucky Saturday, 55, B.Enrique (11) 4,00 1 cpo 11 Galardon, 57, M.Aserito (3) 59,90 10 cps ú Better Moises, 53, L.Armoha (2) 2,25 3 cps - - - Dividendos: LIGERO TOUCH $ 5,65, 3,00 y 2,15. Rock Dance $ 7,15 y 3,90. Le Front $ 6,20. IMPERFECTA $ 73.525,00. CUATRIFECTA $ 5.942.964,00 . DOBLE EXTRA: a ganador $ 82.150,00, a placé $ 52.500,00. TRIPLO $ 122.425,00. PICK 4 $ 312.500,00.No corrieron: (5) Emm Kerry y (8) Momento Eterno. Tiempo: 1'24s88c. Cuidador: L.A.Benavidez. Stud: La Lucha. El ganador de 5 años es hijo de Touchdown y Western Princes. RECAUDACIÓN: Palermo $ 257.665.315,00. Exterior $ 20.371,572,00. Total $ 278.036.887,00. ARELLANO. Matucho Pass. Santo Federal. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos55s67c.F.Villa.Santo Domingo. El ganador de 3 años es hijo de Angiolo y Romagna COLBAC BOMB. Quibbler. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No Corrió: (3) Gonna Fly Now56s21c.J.C.Diestra.Maria Angelica (s.r). El ganador de 4 años es hijo de Hit It A Bomb y Cap Marshal ARMENTAROLA. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'11s18c.E.Martin Ferro.Santa Ines. La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y Arlara EL QUE SABE. Moon Stripes. Qatar Champion. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4.No Corrió: (9) Scanlon1'23s19c.M.A.Cafere.J. C. V. (s.fe). El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Inter Esperada ROMANCE SEA. Madonna Benois. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos2'1s69c.J.I.Etchechoury.Rubio B.. La ganadora de 3 años es hija de Seahenge y Romance Night BARBAKOA KEY. Lagoa Azul. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos57s42c.D.Peña.Gran Muñeca. La ganadora de 3 años es hija de Key Deputy y Pura Salsa Cat SOUTH BRIOLE. Zumba Class. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (8) Uruguaya Dt1'22s24c.G.E.Scarpello.Pampas. La ganadora de 3 años es hija de South Kissing y Dal Briole AQUI SIEMPRE. Chocotorta. Numa Boa. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4 POZO MAX. Corrieron todos57s34c.N.Palacios.D' Gregor (ctes). La ganadora de 5 años es hija de Que Vida Buena y Compañera Fiel UNA FELICIDAD. Tia Cuartetera. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos57s11c.S.D.Azuri.Los Amigos (dol). La ganadora de 5 años es hija de In The Dark y Una Señora BAGUITA LETAL. Geodia. Flamenca Island. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos0s0c.C.L.Bellier.Oasis. La ganadora de 4 años es hija de Don Letal y Baguita West

CHARLIE'S CAUSE. Star Of Belen. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'36s27c.L.R.Cerutti.Carampangue. La ganadora de 4 años es hija de True Cause y Charlie`s Sword