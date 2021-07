Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Very Truly , 60, J.Noriega

Hole In One , 60, J.Villagra

UNDECIMA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 RADIO CRAF, 57, J.Noriega (9) 0 2 Daredevil, 57, M.Valle (3) 0 8,40 1/2 cpo 3 Noble City, 57, W.Pereyra (6) 0 15,15 pzo 4 El Guerrero, 57, G.Calvente (3a) 0 8,40 3/4 cpo 5 Decumates, 57, A.Giannetti (2a) 0 2,50 pzo 6 True Cima, 57, J.Villagra (1) 0 10,30 2 cps 7 El Sarraceno, 57, P.Carrizo (5) 0 15,45 1/2 cpo 8 Soft Man, 57, C.Velazquez (8) 0 38,40 6 cps 9 Lainerie, 57, R.Blanco (10) 0 3,20 2 cps 10 Don Tacle, 57, F.L.Goncalves (7) 0 3,65 1/2 cpo 11 Funkeiro, 53, R.Bascuñan (4) 0 62,20 8 cps ú Chalab, 54, R.Frias (2) 0 2,50 2 cps - - - 0 Dividendos: RADIO CRAF $ 16,15, 5,85 y 4,85. Daredevil $ 3,85 y 6,65. Noble City $ 5,90. EXACTA $ 2.890,50. TRIFECTA $ 33.806,00. DOBLE EXTRA $ 20.830,00. TRIPLO SELECTIVO $ 285.640,00. CUATERNA SELECTIVA $ 112.850,00. CADENA CON JACKPOT $ 27.535,50. Corrieron todos. Tiempo: 2'4s91c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: El Fenicio (vt). El ganador de 4 años es hijo de Mastercraftsman y Radio Slam DUODECIMA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 ORGULLO ARGENTINO, 54, J.Noriega (6) 0 2 Winery, 57, W.Pereyra (1) 0 4,70 1 cpo 3 Muy Amigo, 53, J.Espinoza (10) 0 4,65 5 cps 4 Che Gaturro, 54, E.Ortega P. (3) 0 22,75 1/2 cpo 5 Bengali Treasure, 54, F.L.Goncalves (2) 0 8,90 1/2 cpo 6 Dark City, 52, R.Frias (7) 0 10,10 6 cps 7 Soy Populista, 51, A.I.Romay (8) 0 23,45 1 1/2 cpo 8 Global Entry, 55, A.Giannetti (5) 0 12,05 cza ú Mister Gree, 54, C.Montoya (4) 0 73,40 3/4 cpo - - - 0 Dividendos: ORGULLO ARGENTINO $ 1,60, 1,25 y 1,10. Winery $ 1,90 y 1,40. Muy Amigo $ 1,20. EXACTA $ 244,50. TRIFECTA $ 319,00. DOBLE $ 1.882,50.No Corrió: (9) Poder Escabiar. Tiempo: 2'2s71c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Dark Horse. El ganador de 4 años es hijo de Cosmic Trigger y Ebrolize DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 RUBIA AWE, 57, P.Carrizo (8) 0 2 Pretty Wild, 57, F.Coria (9) 0 2,20 1/2 pzo 3 Playa De Niza, 57, F.L.Goncalves (6) 0 4,85 1 1/2 cpo 4 Geronima Fitz, 57, E.Talaverano (3) 0 5,45 1 1/2 cpo 5 Norma Branca, 57, W.Pereyra (10) 0 4,90 2 cps 6 Avispa Reina, 57, B.Enrique (2) 0 6,75 1 1/2 cpo 7 La Licha, 54, R.Frias (5) 0 17,80 3 1/2 cps 8 Señora Del Trono, 57, Jorge Peralta (11) 0 13,70 2 cps ú Movie Storm, 53, J.Espinoza (4) 0 56,15 7 cps - - - 0 Dividendos: RUBIA AWE $ 10,85, 3,25 y 1,95. Pretty Wild $ 1,40 y 1,10. Playa De Niza $ 1,55. IMPERFECTA $ 892,50. CUATRIFECTA $ 12.528,50. DOBLE $ 2.862,50.No corrieron: (1) Sunrise Note, (7) India Jackie y (12) Huntress. Tiempo: 1'12s94c. Cuidador: M.A.J.Velazco. Stud: Santa Enriqueta. La ganadora de 4 años es hija de Violence y Bengal Awe DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 WHATSAPEAME, 57, M.La Palma (13) 0 2 Justo Milagro, 57, C.Velazquez (10) 0 7,35 pzo 3 Pura Gaucha, 57, O.Alderete (8) 0 5,70 2 cps 4 Rosa Del Verano, 55, S.Barrionuevo (11) 0 10,30 1/2 pzo 5 Gringa Romana, 57, F.L.Goncalves (7) 0 3,40 3/4 cpo 6 Asi Fue, 57, E.Ortega P. (2) 0 3,10 2 cps 7 Perfecta Lunatica, 57, K.Banegas (9) 0 12,25 2 cps 8 Trama Urbana, 57, W.Pereyra (1) 0 5,60 4 cps 9 Invasion, 57, D.Ramella (4) 0 41,00 3 cps ú* Lady Of May, 57, Jorge Peralta (6) 0 20,80 15 cps - - - 0 - - (*) Largó retrasado Dividendos: WHATSAPEAME $ 16,55, 5,75 y 3,75. Justo Milagro $ 3,10 y 2,25. Pura Gaucha $ 2,15. IMPERFECTA $. CUATRIFECTA $. DOBLE EXTRA $ 102.170,00. TRIPLO $ 149.820,00. CUATERNA $ 306.000,00. QUINTUPLO: a ganador $ 953.995,00, a placé $ 5.678,00. No corrieron: (3) English Rose, (5) Hercilia y (12) Fruta Seca. Tiempo: 1'12s73c. Cuidador: J.B.Udaondo. Stud: Montiel. La ganadora de 4 años es hija de Fragotero y La Chur. RECAUDACIÓN: $ 44.211.985.

MASTER SOY. Hole In One. Master Johnny. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'37s13c.E.G.Accosano.Maria Auxiliadora. El ganador de 4 años es hijo de Master Of Hounds y Soy Porfiada