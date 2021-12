Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Six Sigma , 55, I.Monasterolo

Cattleya Com , 57, E.Ortega P.

ALL YOURS , 54, L.Brigas

TERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 AMADA SCAT, 57, R.Alzamendi (3) 2 Joya De Marfil, 57, J.Leonardo (9) 2,80 1/2 pzo 3 Morocha Triunfal, 53, R.Villegas (4) 5,20 3/4 cpo 4 Kutxabank, 55, C.Perez G. (6) 3,30 3 1/2 cps 5 Conectada, 57, A.Paez (5) 18,50 cza 6 Sobrecargada, 56, M.La Palma (7) 5,35 1 1/2 cpo 7 Spritecat, 57, A.Castro (8) 9,15 2 cps ú Shy Aleba, 57, J.M.Sanchez (1) 55,50 s.a. - - - Dividendos: AMADA SCAT $ 4,60, 1,80 y 1,25. Joya de Marfil $ 2,45 y 1,60. Morocha Triunfal $ 1,50. EXACTA $ 1.187,50. TRIFECTA $ 4.367,50. DOBLE $ 877,50.No Corrió: (2) Master Print. Tiempo: 1'26s9c. Cuidador: J.A.Ionadi. Stud: A Mi Querido Viejo (az). La ganadora de 5 años es hija de Knockout y Plus Lover CUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 TRUE SUNSHINE, 53, E.Suarez (8) 2 Aquilas, 55, E.Ruarte (10) 6,85 2 1/2 cps 3 Stormy Petitera, 57, E.Torres (1) 35,20 2 cps 4 Back To School, 57, D.Ramella (5) 1,95 2 cps 5 La Condicional, 57, J.Leonardo (2) 8,55 pzo 6 Sudowon, 57, C.Cuellar (7) 35,20 3/4 cpo 7 Azul Esmeralda, 57, M.Aserito (3) 7,15 1 cpo 8 Crazy Mint, 57, G.Bellocq (9) 7,25 cza 9 Miss Zegna, 57, M.Gonzalez (4) 29,25 2 1/2 cps ú Doña Mixerli, 53, R.Villegas (6) 44,35 22 cps - - - Dividendos: TRUE SUNSHINE $ 3,75, 3,45 y 2,80. Aquilas $ 4,50 y 4,45. Stormy Petitera $ 23,65. EXACTA $ 872,50. TRIFECTA $ 39.655,00. DOBLE $ 795,00. CUATERNA $ 24.836,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s30c. Cuidador: J.A.Lofiego. Stud: Aguarenas. La ganadora de 5 años es hija de True Cause y Intense Day QUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 DUCTIVA, 52, R.Bascuñan (11) 2 Dark Feeling, 56, F.L.Goncalves (5) 1,75 2 1/2 cps 3 Fantasy Flash, 56, I.Monasterolo (9) 2,60 1/2 cpo 4 Loba Salvaje, 52, A.Allois (6) 18,15 1/2 cpo 5 Turn To Gold, 56, L.Balmaceda (7) 11,00 4 cps 6 Nitrata, 56, J.Villagra (1) 8,30 3 cps 7 Blow Like The Wind, 56, M.Gonzalez (3) 32,95 4 cps 8 Naranja Mecanica, 56, W.Pereyra (4) 33,55 1/2 pzo ú* Mi Primavera, 56, S.Piliero (2) 93,40 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: DUCTIVA $ 10,35, 2,60 y 1,40. Dark Feeling $ 1,45 y 1,20. Fantasy Flash $ 1,75. EXACTA $ 990,00. TRIFECTA $ 3.352,50. DOBLE $ 1.010,00. TRIPLO $ 8.852,50. CUATERNA JACKPOT $ 14.054,00.No corrieron: (8) Vale Loli y (10) Angeli Cat. Tiempo: 1'13s5c. Cuidador: R.O.Soto. Stud: 11 De Abril. La ganadora de 3 años es hija de Galicado y Duncan Isa SEXTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ULTRA AVANZADO, 57, F.L.Goncalves (13) 2 Take Places, 57, M.Gonzalez (8) 6,50 4 cps 3 El Patalarga, 57, L.Noriega (5) 15,80 v.m. 4 Artaud, 57, M.Valle (10) 6,60 3 cps 5 Last Largador, 52, E.G.Ortega T. (12) 11,65 1 1/2 cpo 6 Blessed Man, 53, R.Bascuñan (3) 21,40 3/4 cpo 7 Masterlife, 53, A.Allois (9) 177,05 3 1/2 cps 8 Orpen Vador, 53, J.Espinoza (4) 16,90 1 1/2 cpo 9 Orpen Bamb, 57, A.Cabrera (2) 2,15 pzo 10 Mollo, 57, W.Pereyra (6) 9,35 2 1/2 cps 11 Peludo Cat, 57, M.Aserito (1) 40,50 1 1/2 cpo ú Gran Sabayon, 57, R.Tarragona (11) 14,55 8 cps - - - Dividendos: ULTRA AVANZADO $ 4,80, 2,10 y 2,05. Take Places $ 2,10 y 1,20. El Patalarga $ 3,50. IMPERFECTA ú $ 1.990,00. TRIFECTA $ 19.575,00. DOBLE $ 2.845,00.No corrieron: (7) Tahini Night y (14) Esnol Tander. Tiempo: 1'10s54c. Cuidador: A.J.Martinez. Stud: San Lorenzo. El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y Urbanizada SEPTIMA CARRERA- 1200 METROSPremio: Handicap Aniversario Inauguracion Hipodromo De San Isidro Pag. Dist. 1 RADICAL DE ALMA, 57, J.Villagra (4) 2 Semaforo Plus, 55, F.L.Goncalves (7) 2,75 1 1/2 cpo 3 Miss Out, 56, W.Moreyra (2) 4,60 2 1/2 cps 4 Segway, 55, I.Monasterolo (1) 24,85 2 1/2 cps 5 Aquario, 56, M.Valle (3) 11,15 1 1/2 cpo 6 Storm Mambo, 53, R.Bascuñan (8) 11,40 1 cpo - - - Dividendos: RADICAL DE ALMA $ 1,55 y 1,60. Semaforo Plus $ 2,10. EXACTA $ 225,00. TRIFECTA $ 390,00. DOBLE $ 547,50. CUATERNA $ 30.000,00.No corrieron: (5) Bluper y (6) Cheburek. Tiempo: 1'10s11c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Juanito`s. El ganador de 5 años es hijo de Art Master y La Mersa OCTAVA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 BEKIR, 56, J.Rivarola (10) 2 Guest Seattle, 52, L.Balmaceda (9) 6,30 1/2 cpo 3 Classic Rye, 58, R.Garcia (5) 26,70 pzo 4 Global Big, 56, M.Valle (12) 11,35 4 cps 5 Perfect Beach, 51, L.Brigas (4) 17,45 1/2 pzo 6 Bomboy, 50, E.G.Ortega T. (3) 5,75 2 cps 7 Last Corredor, 51, R.Bascuñan (6) 29,15 1/2 pzo 8 Mister Key, 56, W.Pereyra (2) 2,00 1 1/2 cpo 9 Codi Strac, 54, A.Paez (11) 6,90 1 1/2 cpo 10 Ya Te Muestro, 52, J.Espinoza (8) 5,30 3 cps ú Ros Grande Ros, 54, L.Noriega (1) 166,65 20 cps - - - Dividendos: BEKIR $ 20,15, 9,50 y 5,95. Guest Seattle $ 4,75 y 3,30. Classic Rye $ 5,25. IMPERFECTA $ 8.785,00. TRIFECTA $ 151.820,00. DOBLE $ 2.127,50. TRIPLO $ 14.310,00.No Corrió: (7) Seattle Guess. Tiempo: 1'35s89c. Cuidador: O.A.Ibarra. Stud: Las Dos Hermanas (az). El ganador de 6 años es hijo de Endorsement y Biromista NOVENA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 MAJESTIC RULER, 57, R.Blanco (7) 2 Locasa Craf, 53, R.Bascuñan (1) 9,95 5 cps 3 Doña Copa, 53, J.Espinoza (4) 24,95 4 cps 4 Calena, 57, W.Pereyra (9) 4,25 4 cps 5 Distinta, 53, A.B.Valdez (6) 72,00 10 cps 6 Animista, 57, W.Moreyra (3) 21,75 pzo 7 Rosita Veloz, 57, F.L.Goncalves (8) 6,15 5 cps 8 Bienvenida Mia, 53, R.Villegas (5) 18,60 cza ú Doña Chamorra, 55, R.Frias (2) 68,75 10 cps - - - Dividendos: MAJESTIC RULER $ 1,70, 1,35 y 1,10. Locasa Craf $ 2,50 y 1,55. Dora Copa $ 1,90. EXACTA $ 355,00. TRIFECTA $ 2.837,50. DOBLE $ 1.467,50. Corrieron todos. Tiempo: 2'3s50c. Cuidador: P.D.Falero Moris. Stud: Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Majestic Empire DECIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 CORAZON DE LEON, 53, L.Brigas (11) 2 Pimiento Dulce, 53, R.Bascuñan (7) 7,50 2 1/2 cps 3 Bad Guy, 57, J.Noriega (10) 1,75 1/2 cpo 4 Este Gatillo, 57, E.G.Ortega T. (6) 2,10 6 cps 5 L`invinsible, 53, F.J.Lavigna (2) 12,70 8 cps 6 Banksy, 57, R.Alzamendi (3) 36,35 6 cps ú* Lago Rojo, 57, G.Bellocq (4) 96,05 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: CORAZON DE LEON $ 6,70 y 8,45. Pimiento Dulce $ 8,40. EXACTA $ 1.180,00. TRIFECTA $ 4.775,00. DOBLE $ 345,00. TRIPLO SELECTIVO $ 31.250,00. CUATERNA SELECTIVA $ 68.180,00. CADENA JACKPOT $ 250.408,00.No corrieron: (1) Passerini, (5) Boroquen, (8) Super Friday y (9) Don Galactico. Tiempo: 2'4s70c. Cuidador: M.A.Penna. Stud: A. J. P.. El ganador de 4 años es hijo de Stratostar y Sofonisba UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 NATIONAL CHECK, 56, L.Brigas (10a) 2 South Winner, 52, R.Bascuñan (8) 6,55 2 cps 3 Movie Like, 56, L.Vai (2) 8,50 3 1/2 cps 4 Re Picaron, 56, F.L.Goncalves (1) 2,75 3/4 cpo 5 Joe Who, 56, M.Valle (12) 3,35 1/2 cpo 6 Son Of Daddy, 56, L.Balmaceda (7) 100,30 1 cpo 7 Dunmore, 52, F.J.Lavigna (3) 11,35 2 1/2 cps 8 Cima Of Love, 56, E.Ortega P. (10) 3,55 8 cps 9 Master Fresh, 56, A.Cabrera (9) 13,50 1 cpo 10 El Picantisimo, 56, S.Barrionuevo (5) 31,50 4 cps 11 Master Of Brides, 56, M.La Palma (6) 97,70 5 cps ú Giacomo De Oro, 52, J.Espinoza (11) 101,75 5 cps - - - Dividendos: NATIONAL CHECK $ 4,35, 1,80 y 1,65. South Winner $ 2,55 y 2,50. Movie Like $ 2,50. IMPERFECTA ú $ 1.130,00. TRIFECTA $ 9.445,00. DOBLE $ 1.177,50.No corrieron: (4) Penitenti y (13) Stormy Knight. Tiempo: 1'37s12c. Cuidador: F.Scarpello. Stud: Tradicion. El ganador de 3 años es hijo de Safety Check y Grilla Nacional DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SEATTLE VIN, 57, F.L.Goncalves (1) 2 Notable King, 53, U.Chaves (2) 9,75 1 1/2 cpo 3 El Chamuyo, 53, R.Bascuñan (3) 2,85 pzo 4* Max Joy, 57, E.Ruarte (9) 18,95 2 1/2 cps 5 Talarico, 56, C.Cabrera (13) 16,40 1/2 pzo 6X Taipiro, 57, A.I.Romay (8) 9,35 1/2 cza 7 Gatinho Do Emma, 54, J.R.Benitez V. (5) 26,95 3 cps 8 Aazif, 57, F.Barroso (10) 9,35 3 cps 9 Green And Red, 56, R.Villagra (14) 22,45 1 1/2 cpo 10 Rocosolar, 53, E.Candia G. (15) 127,45 1 1/2 cpo 11 Patrimonio Neto, 57, R.R.Barrueco (4) 72,35 1 1/2 cpo 12 Mando Fuerte, 55, A.Paez (12) 7,85 3 cps ú+ Shake My Soul, 57, F.Vilches (7) 17,60 23 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Cruzó al tranco Dividendos: SEATTLE WIN $ 2,70, 1,70 y 1,55. Mando Fuerte $ 3,95 y 2,65. El Chamuyo $ 2,30. IMPERFECTA $ 1.675,00. TRIFECTA Extra $ 6.920,00. DOBLE $ 612,50.No corrieron: (6) Nicholson, (11) Malacostumbrado y (16) Royal Winner. Tiempo: 1'25s19c. Cuidador: H.R.A.Faget. Stud: L M R (sfe). El ganador de 5 años es hijo de Seattle Fitz y Vin Royal DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SEXY ICON, 57, J.Villagra (8) 2 Idola Maro, 54, E.G.Ortega T. (9) 7,30 pzo 3 Ros Grande Nis, 53, E.Suarez (7) 48,75 pzo 4 Beoda Ground, 57, A.Fuentes (10) 31,45 1 1/2 cpo 5 Mia Edgard, 57, W.Moreyra (2) 6,55 cza 6 Michonne, 53, U.Chaves (4) 8,90 1/2 cza 7 Gitanera Candy, 57, R.Alzamendi (12) 5,40 pzo 8 Dama Worry, 57, M.Valle (3) 30,05 3 cps 9 Dame De La Garde, 57, L.Vai (5) 145,60 1 3/4 cps 10 Freni, 57, L.Cabrera (11) 25,65 2 cps 11 Star Rain, 51, A.B.Valdez (13) 211,90 2 cps 12 Divertida Queen, 57, A.Paez (14) 4,40 5 cps ú Mirona Key, 57, B.Enrique (1) 7,70 1 cpo - - - Dividendos: SEXY ICON $ 3,30, 1,50 y 1,30. Idola Maro $ 2,25 y 1,55. Ros Grande Nis $ 3,35. IMPERFECTA $ 2.280,00. CUATRIFECTA $ 515.047,50. DOBLE PLUS $ 2.380,00. TRIPLO $ 7.660,00. CUATERNA $ 29.995,00. QUINTUPLO: a ganador $ 14.667,50, a placé $ 237,50.No Corrió: (6) Loran Sea. Tiempo: 1'12s39c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: Mamina. La ganadora de 5 años es hija de Sixties Icon y La Seri. RECAUDACIÓN: $ 53.758.990. SEATTLE WIN. Mando Fuerte. El Chamuyo. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No corrieron: (6) Nicholson, (11) Malacostumbrado y (16) Royal Winner1'25s19c.H.R.A.Faget.L M R (sfe). El ganador de 5 años es hijo de Seattle Fitz y Vin Royal NATIONAL CHECK. South Winner. Movie Like. IMPERFECTA ú. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (4) Penitenti y (13) Stormy Knight1'37s12c.F.Scarpello.Tradicion. El ganador de 3 años es hijo de Safety Check y Grilla Nacional CORAZON DE LEON. Pimiento Dulce. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA. CADENA JACKPOT.No corrieron: (1) Passerini, (5) Boroquen, (8) Super Friday y (9) Don Galactico2'4s70c.M.A.Penna.A. J. P.. El ganador de 4 años es hijo de Stratostar y Sofonisba MAJESTIC RULER. Locasa Craf. Dora Copa. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos2'3s50c.P.D.Falero Moris.Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Majestic Empire BEKIR. Guest Seattle. Classic Rye. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO.No Corrió: (7) Seattle Guess1'35s89c.O.A.Ibarra.Las Dos Hermanas (az). El ganador de 6 años es hijo de Endorsement y Biromista RADICAL DE ALMA. Semaforo Plus. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (5) Bluper y (6) Cheburek1'10s11c.G.E.Romero.Juanito`s. El ganador de 5 años es hijo de Art Master y La Mersa ULTRA AVANZADO. Take Places. El Patalarga. IMPERFECTA ú. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (7) Tahini Night y (14) Esnol Tander1'10s54c.A.J.Martinez.San Lorenzo. El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y Urbanizada DUCTIVA. Dark Feeling. Fantasy Flash. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA JACKPOT.No corrieron: (8) Vale Loli y (10) Angeli Cat1'13s5c.R.O.Soto.11 De Abril. La ganadora de 3 años es hija de Galicado y Duncan Isa TRUE SUNSHINE. Aquilas. Stormy Petitera. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. Corrieron todos1'25s30c.J.A.Lofiego.Aguarenas. La ganadora de 5 años es hija de True Cause y Intense Day AMADA SCAT. Joya de Marfil. Morocha Triunfal. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (2) Master Print1'26s9c.J.A.Ionadi.A Mi Querido Viejo (az). La ganadora de 5 años es hija de Knockout y Plus Lover

ALL YOURS. Cattleya Com. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Taylor`s Ruler, (6) Felicidad Eterna y (7) Vision Perfecta55s66c.F.R.Cacciabue.El Reto. La ganadora de 5 años es hija de Angiolo y Blue Morning