Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de San Isidro

CATCH THE SALE , 57, F.L.Goncalves

SEXTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 CHIOVERE, 57, W.Pereyra (7) 2 Champion Of Peace, 57, J.Villagra (6) 2,45 1/2 cza 3 Pokemon Ex Go, 54, E.G.Ortega T. (2) 4,05 9 cps 4 Portal Prize, 57, O.Alderete (1) 4,10 1 cpo 5* Bill Collins, 55, C.Cabrera (5) 49,30 16 cps 6X Chuck Bass, 57, J.Noriega (4) 3,80 s.a. ú+ Montebebello, 57, B.Enrique (3) 22,90 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco (+) Cruzó al tranco

Dividendos: CHIOVERE $ 4,75 y 4,55. Champion Of Peace $ 2,45. EXACTA $ 475,00. TRIFECTA $ 2.405,00. DOBLE $ 432,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s54c. Cuidador: J.S.Maldotti. Stud: La Nietada. El ganador de 5 años es hijo de Sixties Icon y Cata`s Ride SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ARRIME SCAT, 57, B.Enrique (5) 2 Million Reasons, 57, A.Cabrera (1) 7,35 4 cps 3 Candy Veloz, 57, G.J.Garcia (6) 3,95 1 1/2 cpo 4 Centella Good Friend, 57, R.Bascuñan (4) 7,20 3/4 cpo 5 Es Empirico, 57, F.L.Goncalves (3) 2,00 4 cps 6 Fai Tu, 57, M.Gonzalez (2) 6,90 1 1/2 cpo - - - Dividendos: ARRIME SCAT $ 3,75 y 3,55. Million Reasons $ 4,05. EXACTA $ 1.380,00. TRIFECTA $ 5.232,50. DOBLE $ 730,00. CUATERNA $ 107.440,00 Corrieron todos. Tiempo: 1'11s10c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Chipi Racing. El ganador de 4 años es hijo de Knockout y Arisca Sam OCTAVA CARRERA- 1200 METROSClasico Vit Reina Pag. Dist. 1 AT A GLANCE, 56, J.Villagra (5) 2 Carameliza, 53, M.Valle (6) 6,60 4 cps 3 Madonna Key, 55, B.Enrique (7) 7,15 1/2 cpo 4* Mopsopia, 53, R.Bascuñan (4) 22,05 1 1/2 cpo 5 Super Cachorra, 54, A.Giannetti (1) 1,65 1/2 cpo 6 Pin Y Pon, 55, W.Pereyra (3) 11,80 6 cps úX Princesa Lake, 59, E.Ortega P. (2) 12,35 11 cps - - - - - (*) Se fue de manos (X) Cruzó al tranco Dividendos: AT A GLANCE $ 3,00 y 1,70. Carameliza $ 1,95. EXACTA $ 790,00. TRIFECTA $ 2.195,50. DOBLE $ 865,00. TRIPLO $ 10.360,00 Corrieron todos. Tiempo: 1'10s65c. Cuidador: M.A.Gomez. Stud: Mamina. La ganadora de 3 años es hija de Angiolo y Little Respect NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 PRETTY WILD, 57, F.Coria (7) 2 Thensa, 57, O.Alderete (4) 34,95 1/2 cza 3 Thurman, 57, C.Velazquez (3) 2,00 cza 4 Cucinotta, 57, F.L.Goncalves (5) 10,45 3 1/2 cps 5 Honey Key, 54, R.Bascuñan (8) 5,80 cza 6 Doña Taja, 57, M.Valle (6) 13,35 hco 7 Holy Mani, 54, T.Baez (9) 41,90 3 cps 8 Torre De Babel, 57, W.Pereyra (2) 11,60 3 1/2 cps 9 Whatsapeame, 57, M.La Palma (10) 8,55 1/2 cpo ú Tremenda Sky, 53, S.Arias (1) 18,35 1/2 cpo - - - Dividendos: PRETTY WILD $ 3,45, 2,85 y 1,70. Thensa $ 10,00 y 5,25. EXACTA $ 4.605,00. TRIFECTA $ 15.330,00. DOBLE $ 910,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s98c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: Paco El 1. La ganadora de 4 años es hija de Winning Prize y Pretty Little Liar DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 VALIENTE SPRING, 57, L.Vai (10) 2 Eshebo, 54, E.G.Ortega T. (7) 5,25 1 1/2 cpo 3 Ultimado, 57, J.Villagra (1) 2,45 4 cps 4 Strategic Option, 51, R.Bascuñan (2) 10,75 1 cpo 5 Casco De Oro, 57, A.I.Romay (9) 8,90 3 1/2 cps 6 Master Mago, 57, B.Enrique (3) 9,20 6 cps 7 Bueno Tenerte, 57, W.Pereyra (5) 8,15 1 1/2 cpo ú* Caloventor, 54, I.Monasterolo (6) 4,70 13 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: VALIENTE SPRING $ 5,35, 1,80 y 1,30. Eshebo $ 1,65 y 1,40. Ultimado $ 1,45 EXACTA $ 1.452,50. TRIFECTA $ 3.880,00. DOBLE $ 612,50. TRIPLO $ 25.210,00. CUATERNA 166.665,00. CADENA $ 73.579,50 No corrieron: (4) Grand Willing y (8) Crossonly. Tiempo: 1'23s13c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: Etoile. El ganador de 5 años es hijo de Greenspring y Vanity Prada UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LOGGING ON, 57, F.L.Goncalves (7) 2 Quiksilver, 53, S.Arias (11) 4,50 1/2 cza 3 Star Chamber, 54, F.Correa (13) 6,45 2 1/2 cps 4 Maipo Glorioso, 54, E.G.Ortega T. (4) 3,00 1 1/2 cpo 5 Candy Club, 57, J.M.Sanchez (15) 5,30 1 1/2 cpo 6 Anzan Boy, 54, R.Bascuñan (5) 6,50 1 1/2 cpo 7 Weeding, 52, L.Paredes (10) 67,60 cza 8 Present Danger, 53, G.Borda (2) 12,65 3 1/2 cps ú* Invicta, 57, M.Aserito (8) 28,20 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: LOGGING ON $ 3,95, 2,15 y 1,45. Quicksilver $ 2,20 y 1,45. Star Chamber $ 1,30. IMPERFECTA $ 805,00. TRIFECTA $ 5.002,50. DOBLE $ 907,50.No corrieron: (1) Que Vida Body, (3) Maipo Seattle, (6) Blocked Truth, (9) Colapsado, (12) Lunes Feriado y (14) Tape Fabian. Tiempo: 1'12s29c. Cuidador: A.J.Martinez. Stud: San Lorenzo. El ganador de 6 años es hijo de Treasure Beach y Love This Stripe DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CANDY POR SIEMPRE, 53, S.Arias (5) 2 Military Honors, 57, J.Noriega (3) 3,60 3/4 cpo 3 Giaco Smart, 57, S.Piliero (8) 5,00 2 cps 4 Little King, 57, C.Velazquez (4) 3,40 1/2 pzo 5 Orpeleno, 57, J.Leonardo (1) 22,25 17 cps 6 Extrovertido Zan, 54, R.Bascuñan (9) 48,95 10 cps 7* Ojo Lluvioso, 55, F.Correa (2) 65,10 7 cps ú Portal Sureño, 57, L.Tello E. (10) 11,75 3/4 cpo - - - - - (*) Corrió desestribado Dividendos: CANDY POR SIEMPRE $ 2,00, 1,25 y 1,10. Military Honors $ 1,40 y 1,10. Giamo Smart $ 1,10. EXACTA $ 382,50. TRIFECTA Extra $ 2.120,00. DOBLE $ 472,50.No corrieron: (6) El Granuja y (7) King Hope. Tiempo: 1'12s95c. Cuidador: O.P.Tournoud. Stud: Consagrado. El ganador de 4 años es hijo de Mahi Mahi y Fancy Forever DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TALARICO, 54, E.G.Ortega T. (14) 2 Halo Mars, 57, G.J.Garcia (8) 5,50 2 1/2 cps 3 Sol De Troya, 57, L.Balmaceda (13) 8,80 cza 4 Red Autentico, 57, L.Galdeano (1) 13,00 4 cps 5 Beccus, 54, R.Bascuñan (5) 5,05 1 cpo 6 Flor De Avaro, 57, J.M.Sanchez (6) 31,75 pzo 7 Perico Star, 55, C.Perez G. (2) 3,15 3/4 cpo 8 Orfilio O, 55, C.Cabrera (3) 15,40 4 cps 9 Optimus Stai, 51, L.Chaparro (4) 26,05 1 1/2 cpo 10 Ojo Recolectado, 53, G.Borda (12) 49,65 1 cpo 11 Sauron Halo, 53, W.Soto (11) 119,30 3 cps 12 French Way, 51, A.B.Valdez (9) 132,65 1 1/2 cpo ú* Tin Catcher, 57, R.R.Barrueco (10) 31,45 9 cps - - - - - (*) Desmontó Dividendos: TALARICO $ 2,90, 2,40 y 1,65. Halo Mars $ 2,95 y 2,00. Sol De Troya $ 2,35. IMPERFECTA $ 1.070,00. CUATRIFECTA $ 38.460,00. DOBLE $ 1.460,00. TRIPLO $ 8.620,00. CUATERNA $ 64.510,00. QUINTUPLO: con 5 aciertos $ 60.060,00, con 4 aciertos $ 760,00. No Corrió: (7) Morritos Freude. Tiempo: 1'13s51c. Cuidador: J.A.Ionadi. Stud: St. Don Diego. El ganador de 5 años es hijo de Freud y Talentosa Lind. 