Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de San Isidro

CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 FULL SUREÑO, 53, B.Enrique (1) 2 Falmouth, 56, W.Pereyra (6) 7,50 1/2 cpo 3 Super Luismi, 53, A.Giannetti (5) 2,75 cza 4 Cañon Del Colca, 53, F.L.Goncalves (3) 8,40 2 1/2 cps 5 Pepperoni Key, 56, I.Monasterolo (4) 2,75 3/4 cpo 6 Candy Cure, 56, A.Cabrera (7) 4,60 2 1/2 cps 7 Tsunami Key, 56, O.Alderete (4a) 2,75 1 1/2 cpo ú* Rey Alberto, 52, A.Allois (2) 8,85 11 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco

Dividendos: FULL SUREÑO $ 5,75 y 3,20. Falmouth $ 3,70. EXACTA $ 1.827,50. TRIFECTA $ 5.337,50. DOBLE $ 810,00. CUATERNA $ 7.020,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s64c. Cuidador: J.L.Correa Aranha. Stud: Gran Muñeca. El ganador de 3 años es hijo de Full Mast y Sureña Key QUINTA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 MASTER BAMBA, 53, R.Bascuñan (6) 2 Inco Gulch, 53, G.Tempesti V. (3) 52,05 2 1/2 cps 3 Este Gatillo, 54, G.Borda (7) 2,75 16 cps 4 Rhaegar, 57, W.Pereyra (4) 4,60 20 cps 5 Wan Runner, 55, F.Correa (5) 4,25 6 cps 6* Yoda, 57, R.R.Barrueco (8) 15,75 14 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: MASTER BAMBA $ 1,70 y 1,10. Inco Gulch $ 5,15. EXACTA $ 1.655,00. TRIFECTA $ 2.815,00. DOBLE $ 545,00. TRIPLO $ 1.205,00. CUATERNA JACKPOT $ 930,00.No corrieron: (1) Pedro`s Birthday y (2) Soho Joy. Tiempo: 2'2s83c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Mastercraftsman y Thunder Bamba SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ABRAZAME SONG, 57, F.Coria (3) 2 Perforador, 57, W.Moreyra (2) 1,95 1/2 cza 3 Valiente Joy, 54, A.I.Romay (5) 4,10 1 cpo 4 Jean Honore, 57, J.Villagra (1) 3,35 1/2 pzo 5 Maximus Johan, 57, G.Bonasola (4) 4,75 1 1/2 cpo 6 Fai Tu, 54, G.Villalba (6) 13,15 10 cps - - - Dividendos: ABRAZAME SONG $ 6,95 y 1,80. Perforador $ 1,10. EXACTA $ 727,50. TRIFECTA $ 3.690,00. DOBLE $ 830,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s21c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: Que Te Corran. El ganador de 4 años es hijo de Alcindor y Glad Tears Key SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DOÑA YERBA, 55, F.Barroso (3) 2 Water Texture, 55, W.Pereyra (8) 2,30 7 cps 3 Liberty Belle (brz), 55, R.Blanco (2) 4,05 1 1/2 cpo 4 Lady On Fire, 55, J.Noriega (4) 12,65 4 cps 5 Fem Fatale, 55, L.Vai (1) 8,80 3 cps 6 Marina Bay, 55, M.Valle (5) 8,75 1/2 cpo 7 Es La Maxima, 55, O.Alderete (6) 28,85 pzo ú* Adrianita Emper, 55, B.Enrique (7) 19,05 12 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: DOÑA YERBA $ 2,45, 1,10 y 1,10. Water Texture $ 1,10 y 1,10. Liberty Belle $ 1,10. EXACTA $ 355,00. TRIFECTA $ 1.395,00. DOBLE $ 1.845,00. TRIPLO $ 3.890,00. CUATERNA $ 16.362,90. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s31c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: San Benito. La ganadora de 2 años es hija de Il Campione y Doña Joyita OCTAVA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LAAGER, 56, C.Velazquez (3a) 2 Elliptical, 56, A.Paez (9) 4,25 cza 3 Maravilloso, 56, L.Tello E. (6) 33,10 3 cps 4* Peru City, 56, M.Valle (1) 4,05 3/4 cpo 5X Rey Maya, 56, W.Pereyra (2) 8,05 3/4 cpo 6 Verde Mole, 56, E.Ortega P. (8) 9,50 3 1/2 cps 7 Sharp Eyed, 56, O.Alderete (5) 13,70 1 cpo 8 Jonie Branco, 56, B.Enrique (11) 4,45 1/2 cpo 9+ Bobby Axelrod, 52, G.Tempesti V. (3) 2,80 3/4 cpo 10 Ramdon Action, 52, G.Borda (4) 72,90 hco ú Cumulo, 56, M.Fernandez (10) 13,90 9 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó mal Dividendos: LAAGER $ 2,80, 2,45 y 1,35. Elliptical $ 2,35 y 2,35. Maravilloso $ 4,20. EXACTA $ 975,00. TRIFECTA $ 10.777,50. DOBLE $ 647,50.No Corrió: (7) Back Story. Tiempo: 1'36s99c. Cuidador: R.O.Soto. Stud: Don Armando. El ganador de 3 años es hijo de Global Hunter y Ladies Night NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LA MALEVITA, 53, A.Allois (6) 2 Su Lan, 57, I.Monasterolo (5) 9,70 3/4 cpo 3 Embassy New, 57, W.Pereyra (3) 5,90 3 1/2 cps 4* Angel`s Dance, 57, O.Alderete (7) 6,25 1 1/2 cpo 5 Trama Urbana, 57, F.L.Goncalves (8) 1,40 1 1/2 cpo 6 Rocking Key, 57, C.Velazquez (1) 5,55 pzo 7 Runaway Home, 57, E.Ortega P. (4) 21,25 5 cps ú Speed And Force, 53, L.Recuero (2) 38,90 5 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: LA MALEVITA $ 12,00, 8,70 y 4,75. Su Lan $ 6,40 y 2,95. Embassy New $ 8,65. EXACTA $ 8.690,00. TRIFECTA $ 55.830,00. DOBLE $ 9.085,00. TRIPLO $ 30.345,00. CUATERNA $ 158.665,00.No Corrió: (9) Huntress. Tiempo: 56s65c. Cuidador: J.C.Conti. Stud: M. De G.. La ganadora de 4 años es hija de Seek Again y La Malvista DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LIDER BLUE, 56, Jorge Peralta (6) 2 Renio Joy, 59, J.Villagra (4) 21,10 2 cps 3 Yuto Bataraz Key, 61, F.L.Goncalves (5) 3,65 1/2 cpo 4 Santos Davos, 60, G.J.Garcia (2) 3,75 1/2 pzo 5 Don Eulogio, 54, F.Coria (3) 21,35 1/2 pzo 6 Quil Hero, 57, W.Moreyra (1) 32,30 6 cps - - - Dividendos: LIDER BLUE $ 3,45 y 2,05. Renio Joy $ 4,95. EXACTA $ 1.082,50. TRIFECTA Extra $ 4.490,00. DOBLE $ 2.930,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s32c. Cuidador: C.R.Lombardo. Stud: Don Goito (az). El ganador de 4 años es hijo de Le Blues y Stop Shopping UNDECIMA CARRERA- 1600 METROSClasico Ricardo Ezequiel Y Ezequiel M. Fernandez Guerrico (g. Ii) - GRUPO II Pag. Dist. 1 VERDE PIPIAN, 57, E.Ortega P. (5) 2 Michelica, 60, I.Monasterolo (1) 8,40 1 1/2 cpo 3 Forty Cinque, 60, G.Bonasola (3) 16,35 2 1/2 cps 4 Salsa Taquera, 60, G.Calvente (2) 8,05 1 1/2 cpo 5 Hush Girl, 60, F.L.Goncalves (6) 2,45 2 cps 6 Polvorada, 57, W.Moreyra (4) 2,05 3 1/2 cps - - - Dividendos: VERDE PIPIAN $ 3,55 y 1,50. Michelica $ 3,00. EXACTA $ 1.187,50. TRIFECTA $ 12.675,00. DOBLE $ 535,00. CUATERNA $ 109.090,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s12c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Hs. Pozo De Luna. La ganadora de 3 años es hija de Treasure Beach y Via Maya DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CANTA BONITA, 57, A.Giannetti (10) 2 Kesia, 57, W.Pereyra (6) 4,70 1 cpo 3 Oscura, 54, E.Ortega P. (5) 33,15 2 cps 4 Pretty Wild, 57, F.Coria (8) 21,75 1/2 pzo 5 Loriana, 51, L.Brigas (12) 21,40 cza 6* Litigada Mani, 54, A.Cabrera (4) 43,00 1 cpo 7 Anabelle, 57, M.J.Lopez (7) 22,35 1/2 cpo 8 Divergente, 54, M.Valle (13) 12,50 1 1/2 cpo 9 Mopsopia, 54, R.Bascuñan (2) 10,10 cza 10 Empress Jane, 53, G.Borda (9) 6,00 1 1/2 cpo 11 Honor A Pomona, 57, B.Enrique (11) 15,55 1/2 cpo 12 La Bautismal, 57, F.L.Goncalves (1) 5,05 hco úX Argentina Mia, 54, W.Moreyra (3) 54,45 s.a. - - - - - (*) Se escapó de los partidores (X) Cruzó al tranco Dividendos: CANTA BONITA $ 2,70, 2,25 y 1,95. Kesia $ 2,85 y 2,30. Oscura $ 4,80. IMPERFECTA $ 835,00. TRIFECTA Extra $ 41.335,00. DOBLE $ 585,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s75c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Las Monjitas. La ganadora de 4 años es hija de Aerosol y Carta Patente DECIMOTERCERA CARRERA- 1600 METROSClasico America (g. Ii) - GRUPO II Pag. Dist. 1 ZILLION STARS, 60, F.L.Goncalves (8) 2 Royal Rimout, 57, C.Velazquez (2) 3,90 1/2 cpo 3 Master Mayo, 60, W.Pereyra (6) 7,25 3 1/2 cps 4 Don Beco, 60, G.J.Garcia (7) 18,50 1/2 cpo 5* Vespaciano, 57, A.Giannetti (5) 3,85 1 1/2 cpo 6 No Bailo Mas, 57, E.Ortega P. (4) 18,65 2 cps 7 Nacho Surge, 60, I.Monasterolo (1) 13,75 2 cps 8 Don Charo, 60, M.Valle (3) 20,40 5 cps úX Echo Chamber, 57, A.Cabrera (9) 34,15 13 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Cruzó al tranco Dividendos: ZILLION STARS $ 1,75, 1,85 y 1,80. Royal Rimout $ 1,75 y 1,90. Master Mayo $ 2,30. EXACTA $ 342,50. TRIFECTA Extra $ 3.085,00. DOBLE $ 320,00. TRIPLO CLASICO $ 7.890,00. CUATERNA CLASICA $ 17.660,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s27c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: Tinta Roja. El ganador de 4 años es hijo de Cityscape y Etoile Blanc DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LOVE THE RACES, 56, C.Velazquez (6) 2 French Hunter, 56, A.Giannetti (10) 6,75 1/2 pzo 3 Burnaby, 56, F.L.Goncalves (3) 5,70 pzo 4 Lagarto Boy, 56, W.Moreyra (9) 15,75 1 1/2 cpo 5* Mar Glorioso, 56, J.Noriega (1) 2,90 1/2 cpo 6X Mingo Hero, 56, B.Enrique (4) 17,35 5 cps 7+ Aguador De Sevilla, 56, W.Pereyra (7) 15,80 3 cps 8 Sloe Gin, 56, G.Borda (2) 41,05 1 1/2 cpo 9 Te Vuelvo A Ver, 56, E.Ortega P. (5) 31,95 5 cps 10** The Ocean, 56, J.Villagra (8) 4,95 1/2 cza ú Land Hopper, 56, M.Valle (11) 11,30 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó retrasado (X) Largó retrasado (+) Largó cruzado (**) Ligó suelta Dividendos: LOVE THE RACES $ 4,45, 2,40 y 1,45. French Hunter $ 2,50 y 2,50. Burnaby $ 1,55. EXACTA $ 1.452,50. TRIFECTA $ 8.397,50. DOBLE $ 547,50. CADENA JACKPOT $ 2.876.790,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s77c. Cuidador: D.Peña. Stud: Vacacion. El ganador de 3 años es hijo de Hurricane Cat y Love And Roses DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LA FANTASISTA, 56, C.Velazquez (6) 2 La Moore, 56, F.L.Goncalves (1) 2,90 cza 3 Diatonica, 56, P.Carrizo (3) 12,10 1 cpo 4 Ivanka, 56, A.Giannetti (9) 4,80 3/4 cpo 5 Skylandia, 52, G.Borda (2) 20,65 1 1/2 cpo 6 Mi Boquita Rye, 56, F.Barroso (4) 12,15 pzo 7 Spacial Queen, 56, W.Pereyra (5) 17,20 1/2 pzo 8 Cinny, 53, R.Bascuñan (7) 6,40 1/2 pzo 9 Forti Guadalupe, 56, O.Alderete (10) 6,10 8 cps ú Tenacea, 56, J.Noriega (8) 3,75 5 cps - - - Dividendos: LA FANTASISTA $ 15,00, 3,35 y 2,40. La Moore $ 1,50 y 1,25. Diatonica $ 3,50. EXACTA $ 2.787,50. TRIFECTA Extra $ 42.480,00. DOBLE $ 2.980,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s76c. Cuidador: R.O.Soto. Stud: Don Florentino. La ganadora de 3 años es hija de Que Vida Buena y Fleeting Glance DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ETTE CRAF, 53, D.Lencinas (13) 2 La Licha, 53, J.Espinoza (9) 4,10 pzo 3 Sunrise Note, 57, R.M.Torres (12) 59,40 cza 4 Blanca De Lyon, 57, M.Valle (3) 8,75 1 1/2 cpo 5 Diana Di, 57, F.Coria (10) 62,25 1/2 pzo 6 Arblinka, 57, I.Monasterolo (7) 4,05 hco 7 Ya No Ser, 57, M.Aserito (5) 26,05 1 1/2 cpo 8 Zakharova, 57, P.Capra (8) 20,65 1 cpo 9 Wan Zun Key, 57, A.Giannetti (2) 1,80 cza 10 Power Call, 53, G.Borda (6) 28,35 3/4 cpo 11 Savage White, 53, R.Ortiz (1) 177,80 1 cpo 12 Luna Cayetana, 57, W.Pereyra (11) 9,90 3 1/2 cps ú Siempre Contigo, 57, O.Alderete (4) 143,00 5 cps - - - Dividendos: ETTE CRAF $ 29,55, 6,55 y 4,35. La Licha $ 2,60 y 3,25. Sunrise Note $ 10,70. IMPERFECTA $ 4.345,00. CUATRIFECTA $ 1.152.665,04 . DOBLE FINAL PLUS $ 97.880,00. TRIPLO $ 310.100,00. CUATERNA $ 1.036.540,00. QUINTUPLO: a ganador $ 1.124.000,35, a placé $ 5.750,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s72c. Cuidador: N.F.Pastor. Stud: Stud Aitue. RECAUDACIÓN: $ 90.921.305. 