Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Catch The Anger , 56, W.Moreyra

DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* MAR DE FLORES, 56, J.Noriega (3) 2 Danza Dorada, 56, Jorge Peralta (17) 6,70 2 cps 3X Lucky Violenta, 56, B.Enrique (18) 9,60 pzo 4 Carpata, 56, E.Ortega P. (16) 3,60 5 cps 5 Amiguita Estrella, 56, R.M.Torres (12) 65,85 1/2 cpo 6 Lablusa, 56, L.Vai (2) 8,15 1/2 cza 7 Guada Cat, 56, M.Fernandez (4) 25,60 3/4 cpo 8 Buena De Verdad, 53, E.Candia G. (14) 6,70 1 1/2 cpo 9 Quelle Folie, 54, R.Bascuñan (14a) 6,70 1/2 cpo 10 Peligro Inflamable, 56, M.Valle (6) 10,15 1/2 pzo 11+ Island Cocktail, 56, L.Balmaceda (7) 32,00 2 1/2 cps 12 Codi Blusera, 52, J.Espinoza (10) 37,85 1/2 cza 13 Escrita Maxima, 56, C.Velazquez (13) 6,70 1/2 cpo 14 Sweet Relief, 56, F.Coria (5a) 15,75 1/2 cpo 15 Bring Luck, 52, J.Flores (5) 15,75 pzo 16 Jugar La Vida, 56, A.Giorgis (8) 86,05 2 1/2 cps 17 Vasquita Soñada, 57, M.Aserito (19) 109,45 1 1/2 cpo ú Lady Queen, 56, L.Cabrera (1) 76,45 1 cpo - - - - - (*) Se fue de manos (X) Largó frío (+) Saltó al largar

Dividendos: MAR DE FLORES $ 5,35, 2,35 y 1,85. danza Dorada $ 4,40 y 3,70. Lucky Violenta $ 4,55. IMPERFECTA $ 2.885,00. CUATRIFECTA $ 187.500,00. DOBLE PLUS $ 4.990,00. TRIPLO $ 9.350,00. CUATERNA $ 969.780,00. QUINTUPLO $ 500.000,00. No corrieron: (9) Vulgaria, (11) Filosa Mom y (15) Aretha. Tiempo: 58s61c. Cuidador: C.A.Dacosta. Stud: Stud Valdi. La ganadora de 3 años es hija de Master Of Hounds y Roseann. RECAUDACIÓN: $ 81.760.470. .

HIT STREES. Libius. Action Item. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No corrieron: (3) Quantum y (15) Aspen Winter58s51c.J.F.Saldivia.Garabo. El ganador de 3 años es hijo de Hit It A Bomb y Vitamina Cat