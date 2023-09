SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BAMBA DE ARECO, 56, J.Villagra (7) 2 Gatera Girl, 56, M.Aserito (9) 7,60 3/4 cpo 3 Monticcella, 56, E.Ortega P. (2) 2,55 pzo 4 The Cat Is Back, 53, L.Armoha (6) 8,75 1/2 cpo 5 Spinning Out, 56, G.Borda (10) 16,20 1/2 cza 6 Full Subra, 56, F.L.Gonçalves (5) 4,60 1 cpo 7 Juli Hit, 56, R.Blanco (8) 4,00 3/4 cpo 8 Valiosa Planet, 56, R.Frias (1) 24,25 5 cps 9 Laguna Limpia, 56, W.Moreyra (11) 9,55 4 cps 10* Twist And Shout, 56, R.Bascuñan (4) 34,55 1/2 cpo ú Villanelle, 56, K.Banegas (3) 15,80 13 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: BAMBA DE ARECO $ 8,45, 3,80 y 2,45. Gatera Girl $ 3,90 y 1,95. The Cat Is Back $ 2,35. EXACTA $ 27.500,00. TRIFECTA Extra $ 395.110,00. DOBLE $ 9.420,00. TRIPLO $ 1.660.420,00. CUATERNA $ 1.308.060,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s97c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: J. C. V. (s.fe). La ganadora de 3 años es hija de Fortify y Bamba Linda SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SOY MAPUCHE, 52, M.Valle (3) 2 Mr. Dynamite, 51, L.Recuero (6) 11,45 5 cps 3 Gran Enemigo, 58, R.Frias (8) 3,95 1 1/2 cpo 4 Legendario Blue, 54, G.Borda (2) 4,45 3 1/2 cps 5 Felicidad Eterna, 52, P.Capra (h) (5) 15,10 hco 6 Equal Por Varios, 54, C.Montoya (7) 2,85 4 cps 7 Por Si Voy, 52, J.Paoloni (4) 5,20 3/4 cpo ú Sabbioni, 51, A.B.Valdez (1) 5,55 3/4 cpo - - - Dividendos: SOY MAPUCHE $ 5,80, 2,80 y 1,75. Mr. Dynamite $ 7,60 y 8,50. Gran Enemigo $ 2,20. EXACTA $ 32.030,00. TRIFECTA Extra $ 115.090,00. DOBLE $ 10.080,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'8s90c. Cuidador: G.S.Conti. Stud: El Deseado. El ganador de 6 años es hijo de Cosmic Trigger y Silver Sale OCTAVA CARRERA- 1400 METROSPremio: Clásico Pedro Chapar (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 SER SINCERO, 53, F.L.Gonçalves (4) 2* Señor Dan, 54, K.Banegas (1) 7,70 3 cps 3X King Of Wessex, 55, O.Alderete (2) 12,10 8 cps 4 Tu Fuerza, 53, W.Pereyra (3) 10,65 3 cps 5 Bequepingo, 59, M.Valle (7) 2,85 pzo 6 Global Holiday, 59, C.Velazquez (5) 4,35 6 cps ú Rumbling, 54, G.Borda (6) 9,30 1/2 cza - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: SER SINCERO $ 1,90 y 1,15. Señor Dan $ 2,10. EXACTA $ 2.500,00. TRIFECTA $ 12.750,00. DOBLE $ 2.020,00. CUATERNA $ 234.670,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'21s48c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: J. A. (sr). El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Stormy Lunar NOVENA CARRERA- 1000 METROSPremio: Clásico Cyllene (g2) - GRUPO II Pag. Dist. 1 LEON AMERICANO, 60, K.Banegas (6) 2 Expressive Smart, 60, G.Villalba (2) 6,30 3/4 cpo 3 Simpatica Peluquera, 58, F.L.Gonçalves (3) 12,95 pzo 4 Parana Mini, 55, E.Martinez (4) 19,05 1 1/2 cpo 5 El Gran Lebowski, 60, F.Coria (8) 9,30 cza 6 By Daddy, 55, L.Vai (5) 9,20 1 cpo 7 Le Decian, 60, R.R.Barrueco (10) 3,05 1/2 cpo 8 Racing Craf, 60, Jorge Peralta (1) 3,85 5 cps 9 Echale Azucar, 55, W.Pereyra (9) 7,65 1/2 cza ú* Aczino, 55, C.Velazquez (7) 22,40 1 cpo - - - - - (*) Se fue de manos Dividendos: LEON AMERICANO $ 3,90, 2,50 y 2,15. Expressive Smart $ 4,65 y 4,65. Simpatica Peluquera $ 5,70. EXACTA $ 4.150,00. TRIFECTA Extra $ 55.720,00. DOBLE $ 1.980,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s11c. Cuidador: E.P.Martucci. Stud: Rodolfo Pedro. El ganador de 5 años es hijo de Zensational y Leandrinha DECIMA CARRERA- 1800 METROSPremio: Clásico Espirita (l) - L Pag. Dist. 1 GAME WINNER, 61, T.Baez (1) 1 DOÑA NAIF, 53, B.Enrique (2a) emp. 3 Dona Bimore, 57, A.Cabrera (5) 4,70 cza 4 Doña Austera, 54, W.Pereyra (2) 1,15 1 cpo - - - Dividendos: GAME WINNER $ 1,20. Doña Naif $ 1,10. EXACTA $ 320,00. , y $ 290,00. DOBLE CON LA Nº 1 $ 940,00. , CON LA Nº 2A $ 710,00. QUINTUPLO $ 278.665,00.No corrieron: (3) Mad World y (4) Forty Cinque. Tiempo: 1'50s14c. Cuidador: C.A.Bani. Stud: Doña Serafina. La ganadora de 5 años es hija de Curlinello y Girlish Intuition.(De 4 años por Full Mast y Doña Tenaza por Val Royal (fr) Y Doña Alteza Del Stud: San Benito) Cuidador.: Etchechoury, Carlos D UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LA NINFA FLORA, 57, E.Martinez (6) 2 Clara Bomba, 55, J.Paoloni (7) 3,05 1/2 cpo 3 Miss Maria Ines, 57, E.Ortega P. (4) 5,80 2 cps 4* Greeley Parade, 57, K.Banegas (2) 14,10 pzo 5 Forty Vise, 57, F.L.Gonçalves (5) 4,10 1/2 pzo 6 Plotina, 57, M.Valle (1) 4,15 cza 7 Full Gata, 51, H.Dyke (8) 4,25 2 1/2 cps ú Una Jefa, 53, L.Armoha (3) 5,80 2 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: LA NINFA FLORA $ 18,45, 3,75 y 2,05. Clara Bomba $ 1,50 y 1,10. Miss Maria Ines $ 1,15. EXACTA $ 13.370,00. TRIFECTA $ 64.690,00. DOBLE: de la Nº 1 con la Nº 6 $ 5.590,00, y de la Nº 2a con la Nº 6 $ 2.190,00. TRIPLO CLÁSICO $ 55.550,00. CUATERNA CLÁSICA $ 107.600,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s68c. Cuidador: C.A.Vigil. Stud: Tres Jotas. La ganadora de 4 años es hija de Il Campione y La Cabanel DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ARRAIGADO, 56, J.Villagra (7) 2 Larvotto, 56, I.Monasterolo (4) 4,75 1/2 cza 3 Full Golyat, 56, F.L.Gonçalves (5) 2,15 2 cps 4 Hit Peruvian, 56, M.Valle (6) 5,00 1 1/2 cpo 5 Santo Varon, 56, E.G.Ortega T. (3) 8,10 3 cps 6* Guaicaipuro, 56, K.Banegas (2) 19,90 7 cps úX Nochero Boy, 56, G.Borda (1) 6,95 23 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Cruzó al tranco Dividendos: ARRAIGADO $ 3,00 y 1,15. Larvotto $ 2,25. EXACTA $ 5.210,00. TRIFECTA $ 14.000,00. DOBLE $ 23.890,00. CADENA JACKPOT $ 334.150,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s68c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Ximena. El ganador de 3 años es hijo de Hurricane Cat y La Barroca DECIMOTERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 CALA TARIDA, 57, J.Medina (7) 2 Openoportunity, 57, E.Ortega P. (4) 9,10 pzo 3 Water Texture, 57, G.Reynoso (3) 22,25 1/2 pzo 4 Vision Triomphe, 57, J.Villagra (1) 6,30 3/4 cpo 5 Che Bandida, 53, H.Dyke (5) 1,95 4 cps 6 Exact Link, 53, L.Chavez (8) 46,35 1 cpo 7 Hontoria, 57, F.L.Gonçalves (2) 3,65 1/2 cza 8 Kosaka, 57, W.Moreyra (6) 10,70 7 cps ú* Elastizada, 57, A.Paez (9) 6,80 15 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: CALA TARIDA $ 9,95, 2,05 y 1,75. Openoportunity $ 3,40 y 3,10. Water Texture $ 3,05. EXACTA $ 9.980,00. TRIFECTA $ 137.930,00. DOBLE $ 5.840,00. CUATERNA $ 111.240,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s80c. Cuidador: P.G.Falero. Stud: Tata Juan. La ganadora de 4 años es hija de Manipulator y Candy Cookie DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SEÑOR MOYVORE, 53, T.Baez (1) 2 Potro De Oro, 57, A.Giannetti (6) 7,95 1 cpo 3 Ivanov, 57, F.L.Gonçalves (8) 3,05 1/2 pzo 4 Don Master, 57, O.Alderete (9) 19,95 1 1/2 cpo 5 Quicktime, 57, J.Villagra (4) 4,60 1/2 pzo 6 Al Poder, 57, G.Bonasola (7) 13,15 4 cps 7 Long Island Babe, 57, W.Pereyra (10) 6,15 3 1/2 cps 8 Tom Blake, 57, W.Moreyra (3) 3,35 2 cps 9* Land Of Gold, 57, M.Valle (2) 10,65 13 cps ú Coloso Fitz, 57, R.Bascuñan (5) 118,15 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: SEÑOR MOUVORE $ 6,10, 4,80 y 1,10. Potro De Oro $ 3,20 y 1,10. Ivanov $ 1,10. EXACTA $ 15.300,00. TRIFECTA Extra $ 36.710,00. DOBLE $ 21.340,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s90c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Comalal. El ganador de 4 años es hijo de Señor Candy y Lady Of Moyvore DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DOÑA RABALERA, 57, W.Pereyra (5) 2* Sweetest Of All, 57, I.Monasterolo (3) 5,45 1 cpo 3 Lujanera De Cine, 53, H.Dyke (6) 13,05 1 1/2 cpo 4 Lint, 57, P.Carrizo (10) 39,65 3 cps 5 Flowerwind, 57, M.Valle (8) 4,60 1/2 pzo 6 My Song, 57, F.L.Gonçalves (4) 3,15 1/2 pzo 7 La Jefa, 57, G.Borda (13) 35,50 1 1/2 cpo 8 Super Trifa, 57, A.Giannetti (1) 8,50 cza 9X Ilusora Boss, 57, C.Montoya (2) 67,00 1/2 cpo 10 Gala Mayor, 57, R.Bascuñan (11) 36,45 8 cps 11 Gola, 53, L.Recuero (14) 228,40 cza 12 Esperanza Global, 53, T.Baez (9) 23,80 1/2 cpo ú Dulce Martina, 57, R.R.Barrueco (12) 134,55 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Rodó Dividendos: DOÑA RABALERA $ 3,00, 1,55 y 1,10. Sweetest Of All $ 2,20 y 1,10. Lujanera De Cine $ 1,10. IMPERFECTA $ 2.310,00. CUATRIFECTA $ 224.040,00. DOBLE PLUS $ 26.600,00. TRIPLO FINAL $ 117.275,00. CUATERNA FINAL $ 400.000,00. QUINTUPLO $ 5.871.410,00. 