Resultados de las carreras de ayer en La Plata

SEXTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SUPER LIGA, 57, J.Villagra (8) 2 Le Dame Blanche, 57, A.Cabrera (5) 7,90 2 cps 3 Cosmica Pat, 53, F.Caceres (11) 7,30 2 1/2 cps 4 Lady Caterina, 53, U.Chaves (9) 16,75 2 cps 5 Vintas Lady, 55, E.Martinez (1) 3,55 2 cps 6* Johana Por Mi, 53, S.Arias (3) 27,95 5 cps 7 Bayahibe Sunset, 57, W.Pereyra (10) 2,80 5 cps 8 Katita Gag, 57, R.Villagra (6) 126,75 5 cps úX Snipy Vision, 55, D.Mansilla (4) 99,55 5 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Hocicó

Dividendos: SUPER LIGA $ 2,60, 1,45 y 1,45. Le Dame Blanche $ 2,80 y 2,15. Cosmica Pat $ 1,75. EXACTA $ 244,00. TRIFECTA $ 1.154,50. DOBLE $ 1.930,00.No corrieron: (2) China Lunatica, (7) Doña Engañada y (12) Mem`s Carisima. Tiempo: 1'6s4c. Cuidador: S.D.Babera. Stud: Hs. Juan Pueblo. La ganadora de 4 años es hija de Valid Stripes y La Imberbe SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BIUTY RIMOUT, 52, S.Arias (2) 2 Ardillita Call, 56, O.Arias (11) 2,75 2 1/2 cps 3 Kitty Icon, 54, M.A.Sosa (6) 8,10 3 cps 4 Ix Goal Tun, 56, W.Pereyra (3) 6,05 1/2 cpo 5 City The Virgin, 56, J.Villagra (7) 4,95 2 cps 6 La Autonoma, 52, J.Roman (10) 94,65 1 1/2 cpo 7 My Dance, 56, J.C.Diestra (h) (4) 26,90 1/2 pzo 8 Miss Ward, 56, A.Marinhas (13) 9,80 3 cps 9 Reina Samantha, 56, A.I.Romay (8) 65,80 1/2 cpo 10 Cecily, 56, M.J.Lopez (12) 15,70 8 cps ú* Loly Vega, 54, E.Martinez (5) 14,45 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: BIUTY RIMOUT $ 4,10, 1,65 y 1,20. Ardillita Call $ 1,35 y 1,15. Kitty Icon $ 1,75. IMPERFECTA $ 133,00. CUATRIFECTA $ 8.243,00. DOBLE $ 927,50. CUATERNA $ 10.158,00.No corrieron: (1) Vasca Gaucha y (9) Viva La Musica. Tiempo: 1'14s44c. Cuidador: N.E.Bustos. Stud: J Y M. La ganadora de 3 años es hija de Remote y Harlan`s Biuty OCTAVA CARRERA- 1700 METROS Pag. Dist. 1 BORDEAUX TENNESSEE, 57, F.L.Goncalves (1) 2 Kalcura Seattle, 57, J.Villagra (5) 4,60 1/2 cpo 3 Beths Princess, 53, E.Candia G. (7) 1,35 1/2 pzo 4 Scribonia, 57, W.Pereyra (3) 8,50 1/2 cpo 5 Re Grosa, 53, F.J.Lavigna (6) 22,10 6 cps 6 Dibaba, 57, J.Rivarola (8) 10,35 1 cpo 7 Formula E, 57, E.Siniani (7a) 1,35 4 cps ú Milonga Del Angel, 51, U.Chaves (2) 71,20 5 cps - - - Dividendos: BORDEAUX TENNESSE $ 5,50 y 3,75. Kalcura Seattle $ 2,60. Beths Princess $ . EXACTA $ 191,00. TRIFECTA $ 459,50. DOBLE $ 1.090,00. CADENA Con 6 Aciertos $ 532.545,00. con 5 Aciertos $ 1.452,00No corrieron: (4) Persue y (9) She Moves. Tiempo: 1'46s20c. Cuidador: A.Barreto. Stud: Hs. Dilu. La ganadora de 5 años es hija de Memphis Tennessee y Glick Bordeaux NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 PROMESA SKY, 57, I.Monasterolo (8) 2 Ratisbona, 57, F.L.Goncalves (4) 2,30 2 1/2 cps 3 Trama Urbana, 57, W.Pereyra (3) 2,55 1 1/2 cpo 4 Happy Hits, 57, A.Marinhas (10) 76,50 1 1/2 cpo 5 Whitty, 53, G.Borda (7) 4,85 cza 6 Bombita Letal, 57, O.Arias (9) 24,60 1/2 pzo 7 Luz Del Rio, 53, D.Lencinas (2) 44,70 1/2 pzo 8 Sunny Paradise, 57, Jorge Peralta (11) 18,50 2 cps 9 Correr La Bola, 54, L.Ramallo (1) 82,90 1 cpo 10 Pampa Tunning, 53, U.Chaves (5) 262,65 6 cps ú Llena De Gracia, 53, S.Arias (6) 18,95 1 cpo - - - Dividendos: PROMESA SKY $ 5,95, 2,85 y 1,40. Ratisbona $ 4,55 y 1,25. Trama Urbana $ 1,15. EXACTA $ 190,50. TRIFECTA $ 599,50. DOBLE $ 1.627,50. TRIPLO $ 4.553,00. CUATERNA $ 15.822,00. QUINTUPLO: con 5 aciertos $ 203.197,00, con 4 aciertos $ 1.361,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s25c. Cuidador: E.C.Bustos. Stud: Doña Julia (s.fco). La ganadora de 4 años es hija de Falling Sky y Me Gusta DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 EL NAIFE, 57, D.E.Arias (3) 2 Horse Key, 57, W.Pereyra (11) 11,65 4 cps 3 El De Doris, 57, P.Diestra (h) (8) 13,70 2 cps 4 Giant`s Candy, 53, R.Muñoz (7) 7,80 1/2 cza 5 Audubon, 57, G.Hahn (12) 17,00 pzo 6 Biogenesis, 53, R.Villegas (2) 146,20 1/2 cza 7 Rey De Reyes, 54, N.Villarreta (9) 5,05 3/4 cpo 8 Desert Eagle, 53, E.Candia G. (13) 15,00 1 cpo 9 Ipa Prize, 53, S.Arias (6) 8,10 pzo 10 Tabacalero, 57, Jorge Peralta (1) 9,95 3 cps 11 Vitaminico, 53, M.Alfaro (10) 84,35 pzo 12 National Song, 57, W.Aguirre (14) 8,75 1/2 cpo 13 Renaut De Montauban, 53, D.Lencinas (5) 65,40 cza ú Zaahir, 57, F.Aguirre (4) 230,75 11 cps - - - Dividendos: EL NAIFE $ 2,45, 2,15 y 1,65. Horse Key $ 3,10 y 2,95. El De Doris $ 3,85. IMPERFECTA $ 559,00. CUATRIFECTA $ 463.264,62 . DOBLE $ 1.020,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s32c. Cuidador: M.A.Arce. Stud: Cande Granate (lp). El ganador de 4 años es hijo de Suggestive Boy y La Contrera UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ROCK YOU, 57, D.R.Gomez (1) 2 Il Volo, 57, M.J.Lopez (8) 25,40 2 cps 3 Tanguero Johan, 53, F.Caceres (4) 15,85 1/2 cpo 4 Millonario Best, 55, L.M.Fer`dez (5) 22,55 9 cps 5 Musculando, 57, D.E.Arias (10) 5,35 1 1/2 cpo 6 Gizmo, 54, M.Giuliano C. (3) 8,25 1/2 cpo 7 Jager Spice, 53, A.Sanchez (12) 36,65 4 cps 8 El Chasqui, 53, J.Roman (14) 41,30 1 cpo 9 Silver Copado, 53, R.Muñoz (11) 69,85 3 cps 10 Viejo Barreiro, 57, F.Juri (12a) 36,65 pzo 11 Mar Ligure, 57, O.Arias (7) 66,20 1 1/2 cpo 12 Veocho, 57, J.Rivarola (6) 58,10 1 1/2 cpo 13* Aquel Amor, 53, F.J.Lavigna (13) 2,35 6 cps úX Mi Lindo Amigo, 57, P.Sotelo (15) 178,40 28 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Largó al rato Dividendos: ROCK YOU $ 2,40, 1,50 y 1,35. Il Volo $ 4,15 y 2,50. Tanguero Johan $ 2,65. IMPERFECTA $ 6.475,00. CUATRIFECTA $ 341.858,00. DOBLE DESQUITE $ 1.780,00. TRIPLO $ 3.515,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 25.152,50. No corrieron: (2) Correntino Husson, (2a) Soy Bravio y (9) El Deponente. Tiempo: 1'25s96c. Cuidador: S.A.Alvarez. Stud: Chico Carlos (az). El ganador de 4 años es hijo de Greenspring y Hishi Roc. RECAUDACIÓN: 33.065.736.

WOULD YOU LIKE. Doña Guarani. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (4) Gracia Divina1'30s61c.H.J.Benesperi.Babucha. La ganadora de 4 años es hija de Portal Del Alto y Would You Mind