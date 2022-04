Resultados de las carreras de ayer en La Plata

Catch It Out , 56, A.Paez

Full Of You , 56, A.Cabrera

SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BERSERKER, 57, A.Cabrera (6) 2 Rotsen Good, 53, F.Caceres (4) 24,80 6 cps 3 Chapa Bar, 57, W.Pereyra (7) 2,40 2 cps 4 Million Reasons, 53, S.Arias (3) 6,35 1/2 cpo 5 Kangooro, 57, Jorge Peralta (1) 4,75 4 cps 6 Red Tenderness, 57, R.L.Gonzalez (2) 95,10 2 1/2 cps ú Mem`s Neartic, 57, D.E.Arias (5) 10,05 pzo - - - Dividendos: BERSERKER $ 2,15 y 1,95. Rotsen Good $ 9,70. EXACTA $ 1.692,00. TRIFECTA $ 4.607,00. DOBLE $ 552,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s2c. Cuidador: O.R.Esposito. Stud: El Gran Robert (az). El ganador de 4 años es hijo de Sidney`s Candy y Stormy Beam SEPTIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 THE TRYMAN, 57, E.Siniani (4) 2 Modelo Boss, 53, E.Candia G. (7a) 3,70 1 cpo 3 Toronto, 57, J.Rivarola (5) 2,60 1 cpo 4 Argentino Best, 54, F.Aguirre (8) 4,15 pzo 5 La Pro, 51, F.Caceres (6) 12,15 2 cps 6 Granadino Moro, 57, G.Hahn (1) 3,90 1/2 cpo - - - Dividendos: THE TRYMAN $ 6,10 y 2,30. Modelo Boss $ 1,80. EXACTA $ 526,00. TRIFECTA $ 1.666,00. DOBLE $. TRIPLO $ 1.369,00. CUETERNA $ 10.484,00.No corrieron: (2) Mini Placer, (3) Lemoine y (7) Alacran Sale. Tiempo: 1'5s60c. Cuidador: E.A.Mondazzi. Stud: Maripa. El ganador de 6 años es hijo de The Leopard y Gananciada OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 INTHEMONEY, 53, E.Candia G. (9) 2 Woman Star, 57, D.E.Arias (8a) 16,55 7 cps 3 Señora Del Trono, 57, Jorge Peralta (12) 7,05 4 cps 4 Luna Cayetana, 53, R.Muñoz (5) 11,25 1/2 cpo 5 Sagadora, 54, F.Roldan (8) 16,55 1 cpo 6 Flor Sprout, 55, D.Mansilla (1) 19,50 1/2 cpo 7 Bella Amanecida, 55, L.M.Fer`dez (10) 46,65 1/2 cpo 8 Saettana, 57, M.J.Lopez (7) 13,30 4 cps 9* Mem`s Chuckles, 57, F.Aguirre (3) 9,25 1/2 cza 10 Dreams Of Moyvore, 57, W.Aguirre (11) 11,40 3/4 cpo 11 Mem`s Cigar, 54, E.G.Ortega T. (3a) 9,25 3 cps 12 Vende Besos, 53, D.Lencinas (6) 19,25 3 cps ú Trepada Cosmica, 53, S.Arias (4) 198,05 18 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: INTHEMONEY $ 2,05, 1,30 y 1,10. Woman Star $ 3,45 y 1,75. Señora Del Trono $ 1,25. EXACTA $ 386,00. CUATRIFECTA $ 10.707,00. DOBLE $ 612,50. CADENA con 6 Aciertos $ 246.215,00. Con 5 Aciertos $ 1.546,00.No Corrió: (2) Star Of Dublin. Tiempo: 1'25s14c. Cuidador: P.Nickel Filho. Stud: La Providencia. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Intuicao Direta NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1* VALID MAGO, 53, R.L.Garcia (10) 2 Withoutme, 57, J.Rivarola (2) 11,80 1 cpo 3 El Del Medio, 57, R.M.Torres (7) 6,05 4 cps 4 Sr Greeley, 57, W.Aguirre (6) 2,60 1 cpo 5 Cretino Y Expresivo, 57, E.Siniani (1) 8,15 1 cpo 6 Blessed Dream, 57, D.R.Gomez (9) 7,95 cza 7 Eventual Star, 57, M.J.Lopez (4) 10,50 1 cpo 8 Soy Valid, 57, D.E.Arias (5) 10,30 pzo 9 Renaut De Montauban, 53, D.Lencinas (3) 46,00 3 cps ú A Great Deal, 57, R.L.Gonzalez (8) 304,40 6 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: VALID MAGO $ 3,40, 1,70 y 1,35. Whithoutme $ 4,85 y 2,80. El Del Medio $ 1,65. EXACTA $ 624,00. TRIFECTA $ 3.976,00. DOBLE $ 415,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s49c. Cuidador: J.O.Arana. Stud: St. Poroto. El ganador de 4 años es hijo de Valid Stripes y Forty Cabala DECIMA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 QUE ASOMBROSO, 53, U.Chaves (8) 2 Sally Ray, 53, A.Coronel E. (2) 19,80 1 cpo 3 Meridio, 57, E.Siniani (3) 3,00 1/2 cpo 4 Champi Zeta, 53, F.Caceres (11) 11,55 v.m. 5 Montalcino, 54, J.Rivarola (7) 8,65 2 1/2 cps 6 Halley, 53, E.Candia G. (5) 3,15 2 1/2 cps 7 Val Tauro, 57, D.E.Arias (4) 35,15 cza 8 Ree Coqueto, 57, F.Aguirre (12) 28,30 1 cpo 9 El Feo, 53, S.Arias (9) 32,30 1 1/2 cpo 10 Cinema Show, 57, J.Villagra (1) 11,10 cza ú Weber, 57, Jorge Peralta (6) 9,20 3/4 cpo - - - Dividendos: QUE ASOMBROSO $ 5,10, 3,30 y 3,30. Sally Ray $ 7,20 y 3,20. Meridio $ 1,40. EXACTA $ 4.783,00. CUATRIFECTA $ 325.771,00. DOBLE $ 2.305,00. TRIPLO $ 23.565,00. QUINTUPLO Con 5 aciertos $ 58.714,00. Con 4 aciertos $ 451,00.No Corrió: (10) Arrabbiato. Tiempo: 1'18s39c. Cuidador: M.J.Ortiz. Stud: El Cuadrero (cba). El ganador de 6 años es hijo de Que Vida Buena y Awesome Anew UNDECIMA CARRERA- 1400 METROSPremio: Especial Haras De La Pomme Pag. Dist. 1 SURFING BOY, 56, M.J.Lopez (9) 2 Sell Side, 52, W.Aguirre (5) 38,50 7 cps 3 Ad Libitum, 54, E.Candia G. (7) 9,05 pzo 4 Angel Del Cielo, 52, D.E.Arias (8) 3,30 2 1/2 cps 5 Casco De Oro, 53, E.Siniani (1) 97,05 1/2 pzo 6 Lucky Monday, 52, M.Valle (8a) 3,30 1/2 cpo 7 Coctel Irlandes, 52, J.Villagra (6) 4,75 1/2 cpo 8 Jey Van, 54, S.Arias (3) 6,65 pzo 9 Roman Julius, 54, A.Cabrera (2) 8,10 2 cps ú Sabbioni, 55, G.Hahn (4) 3,10 12 cps - - - Dividendos: SURFING BOY $ 7,20, 4,30 y 3,25. Sell Side $ 13,05 y 6,10. Ad Libitum $ 3,35. EXACTA $ 8.475,00. TRIFECTA $ 26.86,00. DOBLE $ 4.030.00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s59c. Cuidador: F.Arreguy. Stud: El Doce. El ganador de 6 años es hijo de Hurricane Cat y Surf Point DUODECIMA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 UNE FRANCE, 53, E.Candia G. (4) 2 Ponderada Dama, 53, D.Lencinas (3) 56,75 10 cps 3 Splendid One, 57, M.Valle (7) 1,75 1 cpo 4 Bassagoda, 57, Jorge Peralta (9) 9,35 1/2 cza 5 Luna Española, 57, A.O.Lopez (8) 31,80 1/2 cpo 6 Torda Pat, 53, F.Caceres (11) 61,10 cza 7 Por Que Negar, 57, W.Aguirre (6) 21,90 2 cps 8 Isla Portal, 57, A.Marinhas (10) 18,70 cza 9 Orodea, 54, S.Arias (5) 37,45 2 cps ú* Joy Mirenla, 57, E.Ortega P. (1) 4,65 31 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: UNE FRANCE $ 3,20, 1,90 y 1,30. Ponderama Dama $ 7,80 y 2,35. Splendid One $ 1,30. EXACTA $ 2.087,00. TRIFECTA $ 6.626,00. DOBLE $ 1.980,00. TRIPLO $ 3.175,00. CUATERNA $ 49.015,00.No Corrió: (2) Torre De Babel. Tiempo: 1'16s91c. Cuidador: P.Nickel Filho. Stud: La Providencia. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Unitas DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MY SIMPATIA JAJAJA, 57, M.Aserito (4) 2 Sureña Noi, 51, S.Arias (6) 14,55 1 cpo 3 Informate Sole, 57, R.Villagra (7) 45,00 1/2 pzo 4 La Tan Doncella, 57, R.L.Gonzalez (12) 7,65 2 cps 5 Izapetta, 53, I.Delli Q. (8) 4,75 2 cps 6 Doroteia, 51, D.Lencinas (9) 5,50 1/2 cpo 7 Vuelta Talentosa, 57, D.E.Arias (13) 30,35 pzo 8 Bell Kal, 53, R.Villegas (10) 30,45 1 cpo 9 Imperiosa Girl, 55, F.Aguirre (3) 5,35 v.m. 10 Melania, 53, R.Muñoz (2) 7,45 1 cpo 11 Frutilla Best, 53, J.Pintos (5) 101,15 2 1/2 cps 12 Bella Alex, 53, F.Caceres (11) 5,25 5 cps ú Doña Uli, 57, L.Ferreyra (1) 97,25 7 cps - - - Dividendos: MY SIMPATIA JAJAJA $ 1,65, 1,70 y 1,45. Sureña Noi $ 3,35 y 2,50. Informate Sole $ 3,90. IMPERFECTA $ 331,00. CUATRIFECTA $ 53.911,00. DOBLE $ 460,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'1s16c. Cuidador: P.V.Riccotti. Stud: Alegria (cdu). La ganadora de 5 años es hija de Urtain y Elegancia Rash DECIMOCUARTA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 NATANAEV, 53, D.Lencinas (15) 2 Unlock Your Wish, 57, R.L.Gonzalez (14) 36,30 3 cps 3 Ophion, 53, E.Candia G. (5) 2,85 1 cpo 4 Ojo Con Titi, 57, E.Siniani (2) 3,20 3/4 cpo 5 Honor Al Tano, 53, U.Chaves (8) 5,95 cza 6 Happy Chuck, 55, L.M.Fer`dez (4) 15,70 5 cps 7 Bio Infame, 57, P.Diestra (h) (12) 22,35 1/2 cpo 8 Jazz Dubai, 53, F.Caceres (9) 55,80 2 1/2 cps 9 Toti Sum, 57, O.Arias (10) 31,90 cza 10 Ragnar Lodbrok, 57, J.Rivarola (7) 14,95 1 cpo 11 Ojo Knockeado, 57, Jorge Peralta (2a) 3,20 cza 12 Colorete Ness, 57, R.Villagra (13) 8,10 7 cps 13 Viejo Coco, 57, M.J.Lopez (3) 68,45 6 cps ú Regalito Salo, 53, S.Arias (16) 10,45 pzo - - - Dividendos: NATANAEV $ 12,15, 7,55 y 4,80. Unlock Your Wish $ 15,20 y 10,95. Ophion $ 2,35. IMPERFECTA $ 26.180,00. CUATRIFECTA $ 1.011.852,00 . DOBLE DESQUITE $ 6.030,00. TRIPLO $ 9.680,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 74.350,00. No corrieron: (1) Cuento Japones, (6) Grazias Improve y (11) Don Rosendo. Tiempo: 1'18s58c. Cuidador: J.O.Arana. 