Resultados de las carreras de ayer en La Plata

Not Alone , 57, E.Siniani

CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 JEWELIANA, 58, R.Muñoz (2) 2 Vilano Joy, 56, M.Valle (5) 3,05 6 cps 3 Kempten, 52, E.G.Ortega T. (4) 3,55 1 cpo 4 Take Places, 50, R.Villegas (1) 7,50 3/4 cpo 5 April Dubai, 51, E.Candia G. (3) 9,50 pzo 6 Interpretando A Chuck, 54, O.Arias (6) 11,35 5 cps - - - Dividendos: JEWELIANA $ 2,15 y 1,10. Villano Joy $ 1,20. EXACTA $ 147,00. TRIFECTA $ 306,00. DOBLE $ 2.015,00. CUATERNA $ 15.577,00.No corrieron: (7) Grand Soho y (7a) Strategic West. Tiempo: 1'11s96c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: El Pulpo. La ganadora de 6 años es hija de Sidney`s Candy y Je Ne Sais Quoi QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 NOR`AGUS, 53, G.Borda (5) 2 Arañazo Song, 57, J.Villagra (3) 9,20 3 cps 3 Centella Good Friend, 57, L.Noriega (6) 2,90 3 cps 4 Moñito, 57, O.Arias (1) 11,35 pzo 5 Marcus Vinicius, 57, J.Rivarola (4) 6,50 v.m. 6 Boario Primero, 57, Jorge Peralta (7) 6,60 7 cps ú Embocator, 57, W.Pereyra (2) 8,10 1 cpo - - - Dividendos: NOR´AGUS $ 2,35 y 1,40. Arañazo Song $ 2,40. EXACTA $ 437,00. TRIFECTA $ 1.570,00. DOBLE $ 290,00. CUATERNA $ 18.727,00. Corrieron todos. Tiempo: 59s6c. Cuidador: A.R.Godoy. Stud: Par De Ases. El ganador de 4 años es hijo de E Dubai y Nor`easter Kate SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DISTINTA EVA, 57, P.Diestra (h) (9) 2* Dulce Rafaela, 53, U.Chaves (4) 4,50 1 cpo 3 Ventisca De Nieve, 53, F.Caceres (2) 12,75 pzo 4 Nostalgia Aregueña, 53, E.Candia G. (1) 14,95 cza 5 Divertidisima, 57, W.Pereyra (8) 3,35 1 1/2 cpo 6 Moicana, 55, M.A.Sosa (6) 14,65 1 1/2 cpo 7 Phone Call, 57, R.Villagra (7) 29,85 6 cps 8 Troyana Del Sol, 57, A.Cabrera (3) 51,00 1/2 pzo ú Corre Despacito, 53, J.Espinoza (5) 5,30 5 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: DISTINTA EVA $ 2,35, 1,45 y 1,10. Dulce Rafaela $ 1,45 y 1,10. Ventisca De Nieve $ 1,25. EXACTA $ 282,00. TRIFECTA $ 2.638,00. DOBLE $ 332,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'26s63c. Cuidador: F.D.Clemente. Stud: C. S. N. E.. La ganadora de 4 años es hija de Evocado y La Farola SEPTIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 POTRO REWORDING, 57, W.Pereyra (13) 2 London Town, 53, D.Lencinas (6) 5,05 1 1/2 cpo 3 Kalblood, 57, D.R.Gomez (10) 17,20 1 1/2 cpo 4 Gran Net, 53, U.Chaves (9) 2,55 1 cpo 5 Catastro, 57, J.Gonzalez (8) 4,65 5 cps 6 Iced Lemon, 57, J.Rivarola (3) 19,00 1 1/2 cpo 7 Striper Alberto, 57, F.Caceres (2) 117,40 1/2 pzo 8 Dont Halloween, 57, O.Arias (7) 17,25 4 cps ú R`luh Boby, 57, D.Gauna (4) 124,20 6 cps - - - Dividendos: POTRO REWORDING $ 3,60, 1,85 y 1,30. London Town $ 1,85 y 1,30. Kalblood $ 1,75. IMPERFECTA $ 99,00. CUATRIFECTA $ 6.739,00. DOBLE $ 517,50. CUATERNA $ 1.549,00.No corrieron: (1) Money Tramp, (5) Master Fareed, (11) Dinner Out y (12) Dantes Telu. Tiempo: 1'6s28c. Cuidador: A.M.Canto. Stud: Tomas Y Tobias (az). El ganador de 4 años es hijo de Manipuler y Potri Vero OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LIMA TANGO ALFA, 53, G.Borda (5) 2 Meretricious, 57, I.Monasterolo (2) 2,25 1/2 cpo 3 Cherokee Best, 54, M.Giuliano C. (10) 6,35 1/2 cpo 4 Senora Liz, 53, R.Villegas (4) 12,45 3/4 cpo 5 Almita Triste, 55, E.Martinez (6) 9,05 1 cpo 6 Edradour, 53, D.Lencinas (9) 7,00 1 cpo 7 Weeding, 51, U.Chaves (11) 204,75 1/2 cpo 8 Trust In Peace, 57, M.Fernandez (1) 29,20 2 1/2 cps ú* Ludovika Ruser, 57, D.E.Arias (7) 10,05 32 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: LIMA TANGO ALFA $ 3,05, 1,50 y 1,40. Metretricious $ 1,40 y 1,15. Cherokee Best $ 2,00. EXACTA $ 177,00. TRIFECTA $ 677,00. DOBLE $ 575,00. CADENA: con 6 aciertos $ 155.932,00, con 5 aciertos $ 1.068,00.No corrieron: (3) Silvia Raquel y (8) Schanel. Tiempo: 1'13s57c. Cuidador: O.V.Addati. Stud: Hs. El Triunfo (vm). La ganadora de 6 años es hija de Treasure Beach y Limaya NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MODERN JAZZ, 56, N.Ortiz (16) 2 J Be Margot, 54, E.G.Ortega T. (8) 2,10 4 cps 3 Curiosa De Pasman, 56, D.E.Arias (4) 50,25 2 1/2 cps 4 Kitty Icon, 54, M.A.Sosa (7) 15,10 2 cps 5 Catch It Out, 52, L.Brigas (9) 51,45 1 1/2 cpo 6 Todo Lo Que Se, 52, D.Lencinas (6) 8,90 1/2 cpo 7 Spike, 56, W.Pereyra (3) 4,05 4 cps 8 Ayer Y Hoy, 56, F.Arreguy (h) (11) 11,10 2 1/2 cps 9 Bakki, 56, A.Marinhas (15) 10,40 1 cpo 10 Chica Hot, 56, M.N.Ferreyra (12) 192,85 4 cps 11 Nona Key, 56, J.Rivarola (5) 157,45 7 cps ú Horse Lucky, 52, U.Chaves (13) 147,75 1/2 cpo - - - Dividendos: MODERN JAZZ $ 4,00, 1,75 y 1,10. J Be Margot $ 1,90 y 1,10. Curiosa De Pasman $ 1,55. IMPERFECTA $ 92,00. CUATRIFECTA $ 23.023,00. DOBLE $ 672,50. TRIPLO $ 680,00. CUATERNA $ 3.311,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 6.640,00, con 4 aciertos $ 131,00.No corrieron: (1) La Imperial, (2) Tonica Fresca, (10) Stella Unica y (14) Buena Rosa. Tiempo: 1'13s87c. Cuidador: S.D.Babera. Stud: Saragatusa. La ganadora de 3 años es hija de Master Of Hounds y Inter Rubia DECIMA CARRERA- 1100 METROSPremio: Especial Cute Eyes Pag. Dist. 1 PETITE ITZA, 52, M.Valle (6a) 2 Pin Y Pon, 54, W.Pereyra (7) 1,45 cza 3 Honor A Pomona, 52, G.Borda (8) 36,55 2 1/2 cps 4 Paloma De Lagos, 52, W.Aguirre (1) 72,10 3 cps 5 My Golden Star, 58, F.Arreguy (h) (6) 5,40 pzo 6 Che Maquina, 56, F.L.Goncalves (5) 12,00 1/2 pzo 7* Kali Mani, 54, E.Ortega P. (4) 6,25 pzo 8 Turista, 52, B.Enrique (3) 7,35 1/2 cpo ú Windy Land, 54, E.Candia G. (2) 9,05 1 cpo - - - - - (*) Largó mal Dividendos: PETITE ITZA $ 5,40 y 1,90. Pin Y Pon $ 1,30. EXACTA $ 191,00. TRIFECTA $ 2.606,00. DOBLE $ 1.485,00.No Corrió: (9) Gracia Divina. Tiempo: 1'4s54c. Cuidador: O.F.Fravega. Stud: La Fia - Cca. La ganadora de 4 años es hija de Peten Itza y Petite Niece UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ANGIOLOMANIA, 53, R.Muñoz (6) 2 Tia Mecha, 53, G.Borda (1a) 6,80 4 cps 3 Ready Rye, 53, L.Brigas (4) 2,10 1 cpo 4 Nashin Blue, 57, E.Ortega P. (7) 5,90 2 cps 5 Muy Viciada, 53, J.Roman (5) 18,55 3/4 cpo 6 Suspensa, 53, E.Candia G. (3) 18,10 hco 7 Luna Española, 57, A.O.Lopez (10) 9,10 1 1/2 cpo 8 Maji, 53, D.Lencinas (9) 28,00 2 1/2 cps 9 Promesa Sky, 57, I.Monasterolo (8) 5,45 1/2 pzo 10 Por Que Negar, 57, W.Pereyra (2) 15,90 2 cps ú Tia Estela, 54, F.Roldan (1) 6,80 6 cps - - - Dividendos: ANGIOLOMANIA $ 9,30, 3,95 y 1,75. Tia Mecha $ 2,95 y 1,80. Ready Rye $ 1,35. EXACTA $ 707,00. TRIFECTA $ 3.219,00. DOBLE $ 1.852,50. TRIPLO $ 2.948,00. CUATERNA $ 6.661,00.No Corrió: (11) Vicuna Mackenna. Tiempo: 1'4s70c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: Gozzini (vt). La ganadora de 4 años es hija de Angiolo y Betsy Lissa DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SOL CORITIBO, 53, G.Borda (1) 2 Ojo Con Titi, 57, E.Ortega P. (6) 3,00 pzo 3 Giuseppe Meazza, 57, D.E.Arias (12) 5,50 3/4 cpo 4 Honor Al Tano, 53, U.Chaves (10) 5,75 pzo 5 Toti Sum, 53, E.Candia G. (8) 26,00 2 1/2 cps 6 Happy Chuck, 55, L.M.Fer`dez (7) 11,00 1 cpo 7 The Attack, 57, M.Fernandez (4) 8,65 cza 8 Sing In Camp, 57, F.Berti (5) 6,55 hco 9 Sr Raul, 57, O.Arias (14) 12,50 1/2 pzo 10 Bio Infame, 57, P.Diestra (h) (9) 21,85 1 1/2 cpo 11 Motoquero De Oro, 57, F.Juri (11) 68,00 1 1/2 cpo 12 Jazz Dubai, 57, E.Siniani (3) 23,05 2 cps ú Freestalker, 53, J.Espinoza (13) 32,95 6 cps - - - Dividendos: SOL CORTIBO $ 11,05, 3,15 y 3,50. Ojo Con Titi $ 2,45 y 1,65. Giusseppe Meazza $ 2,30. IMPERFECTA $ 335,00. CUATRIFECTA $ 14.733,00. DOBLE $ 6.300,00.No Corrió: (2) Tom Prince. Tiempo: 1'6s29c. Cuidador: M.J.Ortiz. Stud: Los Turcos (cba). El ganador de 5 años es hijo de Sol Planet y Magnificada DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TAN ESPECIAL, 56, R.L.Gonzalez (10) 2 Maxima Reserva, 56, M.Aserito (13) 4,30 2 cps 3 Coqueta Pat, 52, R.Villegas (14) 8,80 3/4 cpo 4 Buenaza Eva, 52, L.Ramallo (15) 7,15 1 1/2 cpo 5 Sarras, 56, F.Arreguy (h) (5) 5,35 3/4 cpo 6 Petit Sen, 52, U.Chaves (16) 31,80 1/2 pzo 7* Mistress A Bomb, 56, M.Fernandez (8) 4,30 1 1/2 cpo 8 Vasca Gaucha, 56, E.Siniani (6) 28,15 5 cps 9 My Candidate, 56, W.Pereyra (7) 13,10 3 cps 10 Gran Afortunada, 52, J.Pintos (9) 85,40 cza 11 Lyra Altair, 52, F.Caceres (4) 193,20 2 1/2 cps 12 Josephine`s Castle, 56, J.Rivarola (12) 165,95 6 cps 13 Vasquita Gulch, 56, O.Arias (2) 50,55 4 cps ú Sex In Dubai, 56, D.E.Arias (3) 17,65 33 cps - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: TAN ESPECIAL $ 4,5, 2,35 y 1,50. Maxima Reserva $ 2,65 y 1,45. Coqueta Pat $ 1,35. IMPERFECTA $ 1.155,00. CUATRIFECTA $ 42.072,50. DOBLE DESQUITE $ 8.530,00. TRIPLO $ 30.162,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 223.695,00. No corrieron: (1) My Dance y (11) Buena Politica. Tiempo: 1'13s98c. 