Resultados de las carreras de ayer en La Plata

TAKE THE LEAD , 53, S.Arias

DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PRIVILEGED, 57, D.E.Arias (10) 2 Excusa Final, 57, P.Diestra (h) (12) 2,55 6 cps 3 Seras Buena, 57, R.Bascuñan (7) 4,35 1 cpo 4 Clarita Sar, 53, D.Lencinas (3) 33,80 1/2 cza 5 Agrandate, 53, U.Chaves (5) 12,20 1 1/2 cpo 6 Emilia Clear, 53, R.Muñoz (2) 38,05 1 cpo 7 Pa Maite, 54, E.Candia G. (1) 14,55 1 cpo 8 Triunfal, 54, J.Roman (8) 15,70 cza 9 Cris Gaucha, 55, L.M.Fer`dez (6) 281,70 5 cps 10 Bayasca, 54, L.Paredes (11) 354,80 5 cps 11 Dias De Radio, 55, J.Yalet (h) (4) 34,60 5 cps ú Alegria Con, 54, O.Pro (h) (9) 165,20 16 cps - - - Dividendos: PRIVILEGED $ 3,15, 1,10 y 1,10. Excusa Final $ 1,25 y 1,10. Seras Buena $ 1,10. EXACTA $ 169,00. TRIFECTA $ 556,00. DOBLE $ 947,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'6s65c. Cuidador: J.J.Zubiria. Stud: Don Valentin (mza). La ganadora de 5 años es hija de Primer Amigo y Ligrand DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CORNELLA VEGA, 57, D.E.Arias (12) 2 Furiosa Lady, 57, E.Ortega P. (2) 3,65 1 1/2 cpo 3 Midori, 57, J.Rivarola (11) 3,90 cza 4 Super Vin, 54, E.Candia G. (10) 26,25 3/4 cpo 5 Ronsidyna, 55, J.Avendaño (8) 7,50 2 1/2 cps 6 Luly Champ, 53, D.Lencinas (1) 8,55 1/2 cpo 7 Most Peinada, 57, A.Marinhas (7) 22,30 cza 8 Flor De Vista, 57, D.Gauna (3) 97,20 2 cps 9 Avec Moi, 57, A.Cabrera (5) 39,40 1 1/2 cpo 10 Bel Amour, 57, W.Aguirre (9) 11,85 2 1/2 cps 11 Furiosa Catcht, 53, U.Chaves (6) 12,30 2 1/2 cps ú Kitty Icon, 57, M.A.Sosa (13) 3,75 2 cps - - - Dividendos: CORNELLA VEGA $ 8,10, 3,50 y 1,90. Furiosa Lady $ 2,90 y 1,65. Midori $ 1,30. IMPERFECTA $ 2.155,00. CUATRIFECTA $ 194.410,00. DOBLE DESQUITE $ 6.270,00. TRIPLO $ 18.520,00. CUATERNA $ 95.940,00. No Corrió: (4) Furiosa Guayaca. Tiempo: 1'0s69c. Cuidador: R.O.Moreno. Stud: Familia Hernandez. La ganadora de 4 años es hija de Niceto Vega y Double Compact. RECAUDACIÓN: 48.134.477.

