Resultados de las carreras de ayer en La Plata

SEGUNDA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 HARD NIGHT, 54, G.Borda (7) 2 Blue Eyed Soul, 57, K.Banegas (8) 1,90 1 cpo 3 Empirico Lu, 57, M.Fernandez (4) 6,15 1/2 cpo 4 Pronto Deseo, 54, E.Candia G. (1) 6,90 3/4 cpo 5 Doctor Best, 57, R.Bascuñan (5) 33,45 3 cps 6 Great Pasmence, 57, J.Rivarola (2) 9,40 1 cpo ú Champi Zeta, 54, D.R.Gomez (6) 76,40 19 cps - - - Dividendos: HARD NIGHT $ 2,35 y 1,20. Blue Eyed Soul $ 1,20. EXACTA $ 400,00. TRIFECTA $ 1.387,50. DOBLE $ 522,50.No Corrió: (3) Strategic West. Tiempo: 1'12s18c. Cuidador: V.F.Villanueva. Stud: El Tata Viejo. El ganador de 6 años es hijo de Que Vida Buena y Dirty Work TERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CUCHCABAL, 56, F.L.Gonçalves (5) 2 Super Academia, 56, A.Cabrera (1) 2,20 2 1/2 cps 3 Duda Bye, 53, W.Pereyra (4) 6,55 2 1/2 cps 4 Frigia, 53, D.Lencinas (3) 10,60 10 cps - - - Dividendos: CUCHCABAL $ 1,40. EXACTA $ 117,50. TRIFECTA $ 177,50. DOBLE $ 290,00.No Corrió: (2) Kazarma. Tiempo: 1'13s46c. Cuidador: O.F.Fravega. Stud: Trigueña. La ganadora de 3 años es hija de J Be K y Puberty CUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 CITYS JANE, 57, J.Villagra (6) 2 Espartana Sam, 57, W.Pereyra (4) 17,80 1/2 cza 3 Hema Jois, 53, R.Muñoz (2) 6,10 4 cps 4 Topeka, 57, D.E.Arias (3) 13,25 pzo 5 Mireyita, 57, F.L.Gonçalves (7) 3,90 1/2 cpo 6 Beths Princess, 54, E.Candia G. (8) 10,25 1/2 cpo 7 Montana Lane, 54, G.Borda (1) 2,85 v.m. ú Dibaba, 54, D.Lencinas (5) 5,05 3 cps - - - Dividendos: CITYS JANE $ 5,10 y 3,15. Espartana Sam $ 9,60. EXACTA $ 3.202,50. TRIFECTA $ 54.560,00. DOBLE $ 635,00. CUATERNA $ 3.206,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'38s11c. Cuidador: H.J.Benesperi. Stud: Babucha. La ganadora de 6 años es hija de Cityscape y Jane Bambu QUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ONDEADOR, 57, W.Aguirre (2) 2 Capolicho Judo, 55, L.M.Fer`dez (6) 19,70 2 cps 3 Dixie Blue, 57, W.Pereyra (5) 4,25 2 cps 4 Up Rate, 57, J.Rivarola (3) 10,75 1 1/2 cpo 5 Sigo Siendo Rey, 57, E.Martinez (7) 7,55 2 cps 6 Aguador De Sevilla, 54, D.Lencinas (8) 8,70 3 cps 7 Felippo, 53, J.Paoloni (4) 2,25 3/4 cpo ú Unava Hit, 57, A.Cabrera (1) 5,40 1 1/2 cpo - - - Dividendos: ONDEADOR $ 7,00 y 2,90. Capolicho Judo $ 4,60. EXACTA $ 4.625,00. TRIFECTA $ 24.250,00. DOBLE $ 2.437,50. CUATERNA $ 16.182,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s66c. Cuidador: A.Barreto. Stud: Tres Reinas (mza). El ganador de 4 años es hijo de Manipulator y Onda Chic SEXTA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 UNICO TALENTOSO, 57, J.Villagra (5) 2 Shana Tova, 52, G.Borda (3) 1,75 1 1/2 cpo 3 Giacomo De Oro, 57, M.Fernandez (7) 3,70 5 cps 4 Master Tango, 57, R.R.Barrueco (8) 4,90 3 cps 5 Master Of Brides, 54, U.Chaves (2) 17,25 1 1/2 cpo 6 Perfect Roll, 53, F.Caceres (1) 47,80 15 cps ú Don Nadie, 52, J.Avendaño (9) 69,40 5 cps - - - Dividendos: UNICO TALENTOSO $ 3,75 y 1,55. Shana Tova $ 1,45. EXACTA $ 422,50. TRIFECTA $ 1.520,00. DOBLE $ 2.160,00.No corrieron: (4) Marccelo Icon y (6) Man In The Moon. Tiempo: 2'7s54c. Cuidador: H.J.Benesperi. Stud: Los Monjes. El ganador de 4 años es hijo de Sabayon y Unbridled Idol SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LA VELOCISTA, 54, U.Chaves (2) 2 Gran Cause, 57, C.Sandoval (7) 116,50 1/2 pzo 3 Taura Soy, 57, W.Aguirre (5) 3,60 1 1/2 cpo 4 Irish Cream Bailey, 54, R.Villegas (6) 32,75 2 cps 5 Moicana, 57, M.A.Sosa (1) 9,10 pzo 6 Divertidisima, 57, F.Arreguy (h) (10) 2,30 pzo 7 Negociacion, 54, D.Lencinas (3) 4,10 1 1/2 cpo ú La Prima Veronica, 57, E.Martinez (4) 27,70 2 cps - - - Dividendos: LA VELOCISTA $ 5,90, 2,60 y 2,60. Gran Cause $ 49,60 y 19,15. Taura Soy $ 4,00. EXACTA $ 10.715,00. TRIFECTA $ 66.120,00. DOBLE $ 815,00. CUATERNA $ 77.777,50.No corrieron: (8) Troyana Del Sol y (9) Lady Johan. Tiempo: 1'14s84c. Cuidador: F.G.Ayala. Stud: Las Golondrinas. La ganadora de 5 años es hija de Señor Candy y La Unbridled OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LANDLADY (BRZ), 53, J.Espinoza (3) 2 Modern Jazz, 57, F.Arreguy (h) (2) 11,15 7 cps 3 Salice, 54, G.Borda (6) 22,10 cza 4 Muchachita De Barrio, 54, D.Lencinas (4) 5,85 1 1/2 cpo 5 May Carleton, 54, E.Candia G. (10) 25,60 cza 6 Ellis Island, 57, F.L.Gonçalves (7) 14,70 3/4 cpo 7 Sweet Love, 55, J.Avendaño (1) 15,15 2 1/2 cps 8 Illa Alegre, 57, D.E.Arias (5) 3,80 2 cps 9 Dangereux, 57, A.O.Lopez (8) 5,70 1/2 cpo 10 Secret Action, 53, J.Pintos (9) 23,15 3 cps ú Casual Hit, 57, A.Cabrera (11) 10,60 3/4 cpo - - - Dividendos: LANDLADY $ 2,95, 1,75 y 1,90. Modern Jazz $ 4,90 y 7,45. Salice $ 5,35. EXACTA $ 1.740,00. TRIFECTA $ 18.745,00. DOBLE $ 700,00. CADENA con 6 aciertos $ 76.129,00, con 5 aciertos $ 1.044,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s38c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Stud Rdi. La ganadora de 4 años es hija de Agnes Gold y For Freedom NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 TUA HEE, 57, F.L.Gonçalves (5) 2 Noble City, 57, R.Bascuñan (2) 14,70 2 cps 3 Portal De Usasti, 57, D.E.Arias (7) 8,65 1 1/2 cpo 4 Mas Juvenil, 54, R.Villegas (3) 6,20 2 cps 5 Art Speed, 52, D.Lencinas (10) 127,20 1/2 cpo 6 Canicatti, 54, G.Borda (9) 3,55 pzo 7 Manantial Nono, 54, U.Chaves (6) 7,65 pzo 8 Wembley, 57, F.Arreguy (h) (8) 11,70 2 1/2 cps 9 Amiguito Travieso, 53, J.Pintos (13) 27,40 2 cps 10 Quito Joy, 57, M.J.Lopez (11) 3,10 1 1/2 cpo 11 Pirufin, 57, S.Piliero (4) 20,00 2 1/2 cps ú* Tanguero Johan, 53, F.Caceres (1) 162,25 8 cps - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: TUA HEE $ 12,10, 5,45 y 3,90. Noble City $ 8,30 y 4,75. Portal De Usasti $ 2,75. IMPERFECTA $ 2.640,00. CUATRIFECTA $ l60.864,00. DOBLE $ 1.327,50. TRIPLO $ 7.567,50. CUATERNA $ 39.075,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 62.768,00, con 5 aciertos $ 719,00.No Corrió: (12) Millonario Best. Tiempo: 1'25s52c. Cuidador: M.A.Goicoechea. Stud: Botafogo. El ganador de 5 años es hijo de Cima De Triomphe y Acoranda DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 RIO INGLES, 56, M.J.Lopez (6) 2 Exercise Calm, 53, E.Candia G. (7) 5,05 1/2 cpo 3 Mayleno, 56, D.E.Arias (2) 3,55 3 cps 4 Todo Un Relator, 56, A.Marinhas (9) 7,10 2 1/2 cps 5 Luca Changretta, 56, R.Bascuñan (10) 12,40 2 1/2 cps 6 Buen Atrayente, 53, M.Giuliano C. (11) 76,45 6 cps 7 Elegido Net, 56, J.Gonzalez (8) 130,80 1 1/2 cpo 8 Favius, 53, U.Chaves (5) 29,30 1 cpo 9 Golden Fortune, 56, J.Rivarola (3) 48,05 4 cps ú Tolito, 53, J.Roman (1) 350,30 7 cps - - - Dividendos: RIO INGLES $ 1,60, 1,10 y 1,10. Excercise Calm $ 1,45 y 1,10. Mayleno $ 1,10. EXACTA $ 275,00. TRIFECTA $ 1.017,50. DOBLE $ 967,50.No Corrió: (4) Nain Classic. Tiempo: 1'13s70c. Cuidador: L.C.Bazan. Stud: Pachu. El ganador de 3 años es hijo de Interdetto y Agua Irlandesa UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 COMENDATORE, 57, J.Gonzalez (9) 2 Sword, 54, S.Arias (10) 4,60 3 cps 3 Mr Brownstone, 57, R.L.Gonzalez (11) 2,95 1/2 cza 4 Vasco Peregrino, 54, D.Lencinas (5) 12,95 1/2 cpo 5 Quasi Stellar, 57, R.Bascuñan (7) 6,95 2 1/2 cps 6 Mr. Alvin, 51, F.Caceres (2) 8,05 2 1/2 cps 7 Kalblood, 54, U.Chaves (6) 2,65 1 1/2 cpo 8 El Samaritano, 57, M.J.Lopez (8) 91,00 2 1/2 cps ú Megathron, 54, L.Paredes (3) 232,00 35 cps - - - Dividendos: COMENDATORE $ 10,00, 2,75 y 1,10. Sword $ 2,00 y 1,10. Mr Brownstone $ 1,10. EXACTA $ 2.487,00. CUATRIFECTA $ 23.873,00. DOBLE $ 1.785,00. TRIPLO $ 7.005,00. CUATERNA $ 38.887,50.No corrieron: (1) Twin Kiss, (4) Ojo Lluvioso y (12) Catedratico Guapo. Tiempo: 1'14s31c. Cuidador: P.J.M.Juri. Stud: Son Monitos (az). El ganador de 5 años es hijo de Flesh For Fantasy y Madame Coco DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 DOÑA AMIGA, 57, R.L.Gonzalez (3) 2 Señora De Strip, 54, S.Arias (9) 5,90 4 cps 3 Sarookh, 54, G.Borda (6) 3,20 1 1/2 cpo 4 Destress, 57, M.Delli Q. (7) 2,70 1 cpo 5 Bordadita Pampa, 57, W.Maturan (11) 14,10 1 1/2 cpo 6 Fog Y Gof, 53, J.Pintos (10) 12,10 2 1/2 cps 7 De Intxorta, 57, J.Gonzalez (8) 27,50 1 1/2 cpo 8 Divertida Queen, 54, R.Bascuñan (5) 25,20 1 cpo ú Pata Soy, 57, F.Aguirre (4) 5,25 1/2 cpo - - - Dividendos: DOÑA MIGA $ 12,10, 2,50 y 1,60. Señora De Strip $ 2,00 y 1,65. Sarookh $ 1,45. EXACTA $ 2.912,50. TRIFECTA $ 9.890,00. DOBLE $ 5.257,50.No corrieron: (1) Vidina y (2) La Vieja Chistera. Tiempo: 1'0s48c. Cuidador: G.R.Veliz. Stud: Don Abrojo. La ganadora de 6 años es hija de Don Letal y Venufina DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CITY THE VIRGIN, 57, J.Villagra (10) 2 Coqueta Pat, 57, M.J.Lopez (14a) 3,70 6 cps 3* La Butiquera, 57, J.Gonzalez (12) 4,80 3/4 cpo 4 Izcalli, 53, F.J.Lavigna (8) 6,05 3/4 cpo 5 Win The Stripes, 53, L.Ramallo (6) 21,20 1 1/2 cpo 6 Blood Dance, 53, F.Caceres (14) 3,70 2 1/2 cps 7 Verbena Fitz, 54, D.Lencinas (9) 20,70 3 cps 8 Cecily, 54, S.Arias (11) 166,20 3/4 cpo 9 Grace`s Secret, 54, E.Candia G. (4) 30,40 2 cps 10 Decanas Telus, 53, J.Pintos (7) 218,50 1 1/2 cpo 11 Full Sale, 54, G.Borda (13) 16,05 4 cps 12 Nativa Ladina, 57, W.Aguirre (1) 34,60 1 1/2 cpo 13 Super Slew, 57, A.Cabrera (5) 7,35 4 cps 14 Decir La Verdad, 57, E.G.Ortega T. (3) 3,05 6 cps ú Ginisway, 57, D.R.Gomez (2) 153,30 29 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: CITY THE VIRGIN $ 19,85, 7,70 y 3,60. Coqueta Pat $ 2,45 y 1,40. La Batuquera $ 1,45. IMPERFECTA $ 4.375,00. CUATRIFECTA $ 282.372,50. DOBLE DESQUITE $ 35.360,00. TRIPLO $ 398.360,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 395.480,00. Corrieron todos. 