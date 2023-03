Resultados de las carreras de ayer en La Plata

You Be You , 56, C.Montoya

NOVENA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 UNA CAUSA, 56, K.Banegas (1) 2 Duda Bye, 56, F.L.Gonçalves (8) 4,45 pzo 3 City Clette, 56, E.Ortega P. (7) 4,95 4 cps 4 Super Gia Top, 56, M.Valle (3) 3,25 2 cps 5 Unabrojito, 56, M.J.Lopez (2) 9,85 3/4 cpo 6 Hood Prise, 56, R.L.Gonzalez (5) 17,40 cza 7 Super Distinta, 53, S.Arias (6) 71,00 1 cpo 8 Super Venice, 56, A.Cabrera (3a) 3,25 cza 9 Laguna Del Valle, 56, F.Arreguy (h) (5a) 17,40 2 1/2 cps ú Frigia, 53, L.Lopez B. (4) 99,99 8 cps - - - Dividendos: UNA CAUSA $ 2,05 y 1,60. Duda Bye $ 1,30. EXACTA $ 472,50. TRIFECTA $ 1.427,50. DOBLE $ 610,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'17s58c. Cuidador: D.J.Banegas. Stud: Fortaleza Granate. La ganadora de 3 años es hija de True Cause y Una Moto DECIMA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1 INDIA COMBATIVA, 57, E.Siniani (4) 2 Siempre Te Amare, 54, G.Borda (3) 4,35 4 cps 3 Oriental Countess, 57, G.Reynoso (6) 7,65 3 cps 4 Tremenda Potranca, 57, L.Lopez B. (2) 17,90 pzo 5 Garota Letal, 57, L.Armoha (8) 8,95 2 cps 6 Consolame Pampa, 57, J.Roman (7) 4,95 1/2 pzo ú Opera Dubai, 57, A.Cabrera (5) 9,30 4 cps - - - Dividendos: INDIA COMBATIVA $ 1,80 y 1,40. Siempre Te Amare $ 1,80. EXACTA $ 785,00. TRIFECTA $ 3.730,00. DOBLE $ 370,00. TRIPLO $ 2.395,00. CUATERNA $ 3.780,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 1.955,00. con 4 aciertos $ 55,00.No Corrió: (1) Soy Chuck. Tiempo: 1'30s57c. Cuidador: H.J.Benesperi. Stud: Anaflor. La ganadora de 6 años es hija de Indy Point y La Combattante UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EL DE NABTA, 56, W.Aguirre (5) 2 Magyar, 56, W.Moreyra (3) 11,30 5 cps 3 Punto Azteca, 56, F.Arreguy (h) (1) 3,15 3 cps 4 Tengo Full, 56, A.Cabrera (9) 10,60 1/2 cpo 5 Romance Eterno, 56, E.Ortega P. (2) 5,05 2 cps 6 Barbieri, 56, K.Banegas (8) 4,85 cza 7 Lunar Bird, 56, P.Sotelo (6) 99,99 pzo 8 Armory Show, 56, F.L.Gonçalves (7) 4,90 cza ú Blusson, 52, R.Salazar (4) 38,25 pzo - - - Dividendos: EL DE NABTA $ 3,95, 2,25 y 1,10. Magyar $ 3,55 y 1,65. Punto Azteca $ 1,10. EXACTA $ 2.617,50. TRIFECTA $ 21.812,50. DOBLE $ 1.785,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s95c. Cuidador: L.H.Dominguez. Stud: El Gruñon. El ganador de 3 años es hijo de Aspire y Nabta DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 NABASIATIC, 57, M.Asconiga (4) 2 Ligero Touch, 54, S.Arias (5) 6,85 4 cps 3 Hit Cambriol, 57, K.Banegas (6) 4,40 1 1/2 cpo 4 Flasheado, 57, F.Roldan (8) 16,10 3/4 cpo 5 Honor Campero, 54, U.Chaves (3) 19,50 3/4 cpo 6 San Cosmo, 57, E.Martinez (12) 6,85 1 cpo 7 Sobran Los Motivos, 57, W.Aguirre (14) 6,55 3/4 cpo 8 Master De Honor, 53, L.Chavez (13) 5,85 2 cps 9 Master Of Change, 57, P.Sotelo (2) 36,40 3/4 cpo 10 Master Patrick, 57, D.R.Gomez (2a) 36,40 1/2 cpo 11 Fury Tech, 54, R.Muñoz (9) 99,99 4 cps 12 Filipo De Balcarce, 58, O.Arias (7) 33,10 4 cps ú Selector Dubai, 57, C.Sandoval (1) 99,99 1/2 cpo - - - Dividendos: NABASIATIC $ 2,70, 1,85 y 1,45. Ligero Touch $ 2,20 y 1,55. Hit Cambriol $ 2,00. IMPERFECTA $ 1.235,00. CUATRIFECTA $ 39.125,00. DOBLE DESQUITE $ 4.260,00. TRIPLO $ 4.890,00. CUATERNA EXTRAORDINARIO $ 8.945,00. No corrieron: (10) Bohemio City y (11) Emiratos. Tiempo: 1'12s28c. Cuidador: L.H.Dominguez. Stud: El Gruñon. El ganador de 4 años es hijo de Asiatic Boy y Nabt. RECAUDACIÓN: 41.543.736.. EL DE NABTA. Magyar. Punto Azteca. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'10s95c.L.H.Dominguez.El Gruñon. El ganador de 3 años es hijo de Aspire y Nabta INDIA COMBATIVA. Siempre Te Amare. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertos. con 4 aciertos.No Corrió: (1) Soy Chuck1'30s57c.H.J.Benesperi.Anaflor. La ganadora de 6 años es hija de Indy Point y La Combattante UNA CAUSA. Duda Bye. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'17s58c.D.J.Banegas.Fortaleza Granate. La ganadora de 3 años es hija de True Cause y Una Moto

